3 mitos comuns sobre o colesterol alto

O colesterol, uma gordura presente no corpo humano, é cercado por muitos mitos. Enquanto alguns acreditam que qualquer nível da substância é prejudicial, outros minimizam seus efeitos sem considerar as diferenças entre os tipos e seus impactos na saúde. Por isso, desmistificar essas crenças é fundamental para a manutenção de um sistema cardiovascular saudável.

Abaixo, Márcia Xavier Santos, nutricionista e professora do Curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, esclarece os principais mitos sobre o tema e indica alimentos que ajudam a controlar o colesterol ruim. Confira!

1. Todos os tipos de gordura são ruins para o colesterol

Mito. Este é um equívoco comum. Nem todas as gorduras são prejudiciais. Gorduras insaturadas, como as encontradas em abacates, nozes e azeite de oliva, podem realmente ajudar a aumentar o colesterol HDL (bom) e diminuir o colesterol LDL (ruim). É importante escolher fontes saudáveis em vez de evitar todas as gorduras.

2. Carnes aumentam o colesterol

Mito. Enquanto algumas carnes vermelhas e processadas podem ser ricas em gorduras saturadas, outras fontes de proteína animal magra, como peixes e aves sem pele, podem ser incluídas em uma dieta saudável para o coração. É importante escolher cortes magros e métodos de cozimento saudáveis.

Pesquisas recentes mostram que o colesterol dietético tem um impacto menor nos níveis de colesterol no sangue (Imagem: Anatoliy Karlyuk | Shutterstock)

3. Ovo aumenta o colesterol

Mito. Os ovos têm colesterol dietético, que pesquisas recentes mostraram ter um impacto menor nos níveis de colesterol no sangue. Para a maioria das pessoas, comer ovos com moderação não afeta significativamente o colesterol sanguíneo. O foco deve ser limitar alimentos ricos em gorduras saturadas e trans.

Alimentos para reduzir o colesterol alto

Márcia Xavier Santos explica que uma alimentação saudável é um dos caminhos mais eficientes para reduzir o colesterol ruim (LDL). Segundo a especialista, a partir de pequenas mudanças no dia a dia, as taxas tendem a diminuir. “Adotar um estilo de vida saudável tem se mostrado um grande aliado na redução do colesterol alto. Isso inclui a prática regular de exercícios físicos, a diminuição no consumo de gorduras saturadas e trans, além de evitar o tabagismo”, completa.

A seguir, ela lista os principais alimentos que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim:

Aveia e grãos integrais;

Frutas como maçãs, morangos, peras e cítricos;

Vegetais como brócolis e cenoura;

Leguminosas;

Nozes, amêndoas e sementes de chia;

Peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha;

Azeite de oliva extravirgem.

Por Nágila Pires