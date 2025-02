Entenda como funciona a reversão da lipo HD

Ficar com os músculos trincados, bem marcadinhos e sem a necessidade de se exercitar por horas em uma academia, e ainda ter a paciência de aguardar tempos pelo resultado desejado. Isso é possível com a chamada lipo HD, em que o cirurgião, além de retirar gorduras, principalmente da região mais superficial da pele, também esculpe os músculos para ficarem bem-marcados e definidos. Normalmente, ela é feita nos braços e no abdômen.

Apesar de ainda ser uma intervenção estética bastante procurada, já começa, também, a acontecer um movimento contrário. Muitos pacientes que passaram pela lipo HD se arrependem e querem retornar à forma natural do corpo, sem marcas excessivas dos músculos. É a reversão da lipo HD.

“Pacientes que engordaram após o procedimento, ou aqueles que fizeram a lipo HD de altíssima definição, com os gominhos extremamente marcados, são as que mais buscam a reversão do procedimento”, conta a cirurgiã plástica Dra. Thamy Motoki.

Reversão da lipo HD

Segundo a Dra. Thamy Motoki, para fazer essa reversão, é necessário que o paciente tenha ainda uma área doadora de gordura, pois é feita uma nova lipoaspiração e remodelação das regiões afetadas. “É um procedimento bem mais trabalhoso e exige uma quantidade de gordura para trabalharmos com lipoenxertia. É quase impossível de reverter a lipo HD em pacientes que não tenham mais áreas doadoras de gordura para a nova intervenção (aqueles extremamente emagrecidos)”, pontua a especialista.

Movimento contrário à lipo HD e busca por corpos naturais tem crescido (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

Cuidados para a realização do procedimento

Para quem tem interesse em reverter a lipo HD é importante levar em conta o prazo. A Dra. Thamy Motoki afirma que o ideal é esperar pelo menos um ano após o procedimento inicial, para respeitar o processo de cicatrização fisiológico.

“Sabe-se que os enxertos de gordura possuem uma taxa de absorção que varia de 30 a 90% dependendo de cada corpo, então é possível que na cirurgia de correção da lipo HD necessite ainda mais de uma etapa, com um intervalo de 6 meses entre um e outro”, explica a cirurgiã plástica, ressaltando que os cuidados pós-operatórios são os mesmos da lipo tradicional: repouso de 7 dias e o uso de malhas compressivas por no mínimo 30 dias.

Procura por abdômen definido

De acordo com a profissional, atualmente há um forte movimento pela busca de uma aparência bem cuidada esteticamente, mas o mais próximo possível do natural. “A lipo HD se popularizou primeiro em países como Colômbia e República Dominicana, onde o estereótipo do abdômen com gominhos extremamente marcado é o desejado. Já no Brasil, noto que o público quer um shape mais natural, no estilo ‘sexy sem ser vulgar’, principalmente entre mulheres”, pontua.

Apesar da reversão da lipo HD ser possível, a especialista afirma que conquistar um resultado 100% igual ao de antes é praticamente impossível. “É difícil porque há uma mudança dos tecidos moles do local operado, mas ainda assim conseguimos fornecer resultados estéticos bem naturais e bonitos”.

Riscos da reversão

Na reversão da lipo HD, assim como em praticamente qualquer procedimento cirúrgico, há certos riscos. E, nesse caso, a Dra. Thamy Motoki alerta para ocorrências de deformidades da pele, manchas e outras alterações cutâneas.

“Por isso, é sempre importante que o procedimento seja feito por um cirurgião plástico especialista no assunto. Reversões precisam ser muito bem avaliadas e indicadas. Sabemos das expectativas dos pacientes, mas, por vezes, um procedimento que seria de correção pode piorar o quadro prévio”, alerta a cirurgiã.

Informação acima de tudo

É muito importante que, antes da realização de qualquer procedimento estético, o paciente se informe sobre todos os detalhes e busque sempre profissionais capacitados e especializados para evitar problemas e frustrações futuras.

“Pesquise muito sobre o procedimento que você deseja fazer, converse abertamente com seu cirurgião, esclareça todas as suas dúvidas e lembre-se: nem sempre aquilo que fica bem em uma pessoa é a melhor opção para você. Corpos diferentes exigem tratamentos diferentes. Não dá para colocar todo mundo numa mesma medida e sair por aí reproduzindo resultados em escala. É preciso colocar em uma balança as vantagens e desvantagens de um procedimento para cada caso em específico”, aconselha a Dra. Thamy Motoki.

Por Amanda Galdino