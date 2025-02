7 receitas de sobremesas geladas com frutas para incluir na dieta

As sobremesas com frutas são uma opção saudável para quem está de dieta. Isso porque, quando preparadas com ingredientes de baixo teor calórico, ajudam a saciar a vontade de comer doce sem interferir no ganho de peso. Além disso, simples de fazer, facilitam o dia a dia até de quem não tem muita habilidade na cozinha, garantindo um resultado de dar água na boca e sem sair da rotina alimentar.

Por isso, confira 7 receitas de sobremesas geladas com frutas para você manter a dieta e se refrescar nos dias de calor!

Torta de limão

Ingredientes

Massa

1 ovo

2 colheres de sopa de óleo de coco

4 colheres de sopa de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de farelo de aveia

2 colheres de sopa de xilitol

2 colheres de sopa de água

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Recheio

Suco de 3 limões

200 g de tofu firme

25 g de gelatina sem sabor

1/2 xícara de chá de água quente

3 colheres de sopa de xilitol

Rodelas de limão para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Após, unte uma forma de fundo removível com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas. Disponha a massa sobre ela e preencha o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água quente e misture até dissolver completamente. Transfira para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até ficar homogêneo. Disponha sobre a massa da torta e espalhe. Leve à geladeira por 3 horas. Finalize decorando com as rodelas de limão e sirva em seguida.

Gelado de kiwi com chia

Ingredientes

4 kiwis descascados e cortados em rodelas

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de melado de cana

200 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis, o suco de limão, as sementes de chia, o melado de cana e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 12 horas. Sirva em seguida.

Pudim de banana

Ingredientes

4 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 420 ml de leite de amêndoas

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, o leite de amêndoas e os ovos e bata por 5 minutos. Reserve. Em uma forma para pudim, coloque o açúcar de coco e leve ao fogo médio até formar um caramelo. Após, com cuidado, despeje a mistura reservada sobre a forma e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Desligue o forno, desenforme com cuidado e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Creme de morango com aveia (Imagem: janosmarton | Shutterstock)

Creme de morango com aveia

Ingredientes

180 g de iogurte natural desnatado

1 xícara de chá de leite amêndoas

1 xícara de chá de flocos de aveia

200 g de morango picado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o morango, o iogurte natural, o leite de amêndoas e os flocos de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o creme para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Bombom de uva com whey protein

Ingredientes

1 scoop de whey protein sabor baunilha

2 colheres de sopa de leite em pó

100 ml de iogurte natural desnatado

10 uvas verdes congeladas

verdes congeladas Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o whey protein, o leite em pó e o iogurte e misture até ficar homogêneo. Após, com a ajuda de uma colher, passe as uvas na mistura e disponha sobre um recipiente untado com óleo de coco. Leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.

Terrine de iogurte com frutas

Ingredientes

340 g de iogurte natural

1/2 xícara de chá de leite de coco

12 g de gelatina incolor sem sabor

3 colheres de sopa de água quente

1 xícara de chá de frutas picadas (morangos, kiwi, manga, mirtilos etc.)

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina incolor e a água e misture até dissolver completamente. Reserve. Em um liquidificador, coloque o iogurte e o leite de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a gelatina dissolvida e bata rapidamente para incorporar. Após, distribua as frutas em uma forma de silicone e cubra com a mistura. Leve à geladeira por 4 horas. Passado esse tempo, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Cuscuz de tapioca

Ingredientes

1 xícara de chá de tapioca granulada

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de açúcar de coco

1/2 xícara de chá de coco ralado sem açúcar

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a tapioca, o açúcar de coco, o coco ralado e o sal e misture. Reserve. Em panelas separadas, coloque o leite de coco e a água e leve ao fogo médio até amornar. Desligue o fogo, despeje os ingredientes líquidos sobre os secos e misture até ficar homogêneo. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos, mexendo de vez em quando. Após, transfira para uma forma de fundo removível e leve à geladeira por 1 hora. Passado esse tempo, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.