Veja as previsões de março de 2025 para o signo de Peixes

Apesar de o Sol em Peixes indicar um período de maior energia e entusiasmo para ir em busca das realizações pessoais, você poderá se deparar com cobranças, críticas e excesso de responsabilidade. Isso o(a) deixará tenso(a) e sem energia.

Por volta da metade do mês, a cena mudará um pouco. A sensibilidade emocional e energética tenderá a estar mais aflorada. Com isso, haverá a chance de o pisciano absorver mais energia das situações e das pessoas, bem como de se confundir. Também poderão surgir mal-entendidos, o que afetará a saúde física e o bem-estar. Ademais, possivelmente criará muitas expectativas sobre os cenários que surgirem.

De modo geral, será um mês importante para cuidar da sua energia, se dedicando às práticas espirituais. Desse modo, conseguirá ter mais clareza para direcionar o seu foco.

Período de cuidados no amor

Neste mês, Peixes tenderá a se deparar com situações que o(a) farão reavaliar a forma como os seus relacionamentos têm fluido. Será o momento de se atentar aos ciclos repetitivos, finalizando comportamentos e ações que geram sofrimento. Ao longo do processo, poderá se confundir. No caso, deverá observar as fantasias que cria em relação ao outro, pois elas poderão levar a frustrações.

Ademais, evite tomar decisões importantes no amor. Afinal, haverá a chance de se confundir e se envolver em mal-entendidos. Por fim, para haver mais clareza e alinhamento no setor afetivo, cuide melhor da sua energia e a da relação.

Em março, o nativo de Peixes tenderá a se dedicar mais ao trabalho e buscar o que deseja se tornar no futuro (Imagem: Carboxylase | Shutterstock)

Fase de revisões no trabalho e nas finanças

No início de março, a energia de Peixes tenderá a estar voltada para o trabalho e para a busca do que deseja se tornar no futuro. No entanto, poderão ocorrer maiores cobranças e responsabilidades, o que irá desanimá-lo(a) e deixá-lo(a) sem energia. Logo, deverá direcionar a sua atenção ao que quer realizar, mas compreendendo que nem tudo irá acontecer no tempo e na velocidade que gostaria.

Por volta da metade do mês, haverá a possibilidade de mais movimento. Todavia, a tendência será que se confunda e que tudo caminhe com mais lentidão. No caso, aproveite esta fase para rever suas ações e ter mais consciência dos seus desejos.