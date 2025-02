O pistache tem se tornado um ingrediente cada vez mais popular na confeitaria, conquistando espaço em receitas sofisticadas e saborosas. Seu sabor levemente adocicado e sua textura crocante fazem dele uma excelente escolha para preparar docinhos de festa que surpreendem pelo requinte e pelo toque especial. Além de seu gosto marcante, ele também agrega um tom esverdeado delicado, tornando os doces visualmente atrativos.

Abaixo, confira 5 docinhos de festa com pistache de dar água na boca!

Brigadeiro de pistache

Ingredientes

Pasta de pistache

200 g de pistache sem casca e sem sal

1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro

1 colher de sopa de óleo de coco

2 colheres de sopa de água morna

Brigadeiro

395 g de leite condensado

100 g de chocolate branco picado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

3 colheres de sopa da pasta de pistache caseira

100 g de pistache triturado para enrolar

Forminhas de brigadeiro

Manteiga para untar

Modo de preparo

Pasta de pistache

Coloque os pistaches em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 160 °C por 10 minutos. Retire do forno e esfregue os pistaches com um pano limpo para remover a película fina. No processador de alimentos, bata os pistaches até formar uma farinha fina. Adicione o açúcar de confeiteiro e o óleo de coco. Continue batendo até obter uma pasta homogênea. Acrescente a água morna aos poucos para ajustar a textura. Reserve.

Brigadeiro

Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate branco e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até o chocolate derreter e a mistura começar a engrossar. Acrescente a pasta de pistache caseira e continue mexendo até o brigadeiro desgrudar do fundo da panela. Despeje a massa em um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente.

Com as mãos levemente untadas com manteiga, enrole pequenas porções da massa em formato de bolinhas. Passe os brigadeiros no pistache triturado para cobri-los completamente. Coloque-os em forminhas e sirva.

Bombom de uva com brigadeiro de pistache

Ingredientes

200 g de pistache sem casca e sem sal

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

50 g de creme de leite

20 uvas verdes sem sementes

300 g de chocolate branco para cobertura

Modo de preparo

Coloque os pistaches em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 160 °C por 10 minutos. Retire do forno e esfregue os pistaches com um pano limpo para remover a película fina. Em um liquidificador, triture o pistache até formar uma pasta lisa e homogênea. Depois, em uma panela, leve ao fogo médio a manteiga e o leite condensado, mexendo sempre. Adicione a pasta de pistache e continue mexendo até a mistura desgrudar do fundo da panela. Acrescente o creme de leite, misture bem e retire do fogo. Deixe esfriar completamente antes de montar os bombons.

Pegue uma porção do brigadeiro de pistache e envolva completamente uma uva, formando uma bolinha. Repita o processo com todas as uvas. Em um recipiente, derreta o chocolate branco no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, mexendo até ficar liso. Mergulhe cada bombom no chocolate branco derretido, cobrindo toda a superfície. Coloque sobre papel-manteiga e leve à geladeira até o chocolate firmar.

Bombom de chocolate com recheio de pistache (Imagem: MOUTASEM PHOTOGRAPHY | Shutterstock)

Bombom de chocolate com recheio de pistache

Ingredientes

300 g de chocolate meio amargo picado

Folhas de ouro comestível para decorar

150 g de pistache sem casca e sem sal

1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro

1 colher de sopa de manteiga derretida

2 colheres de sopa de leite condensado

100 g de creme de leite fresco

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate no micro-ondas a cada 30 segundos, mexendo sempre. Tempere o chocolate resfriando-o até atingir 28?°C e depois aqueça ligeiramente até 31?°C. Com o auxílio de uma colher, cubra as cavidades de moldes de bombons de silicone ou acetato. Vire o molde para retirar o excesso de chocolate e leve à geladeira por 10 minutos, até firmar.

Coloque os pistaches em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 160 °C por 10 minutos. Retire do forno e esfregue os pistaches com um pano limpo para remover a película fina. Bata os pistaches em um processador até virar uma pasta homogênea. Acrescente o açúcar de confeiteiro, a manteiga e bata novamente. Misture o leite condensado, o creme de leite e a essência de baunilha até formar um creme liso.

Em seguida, preencha cada cavidade do bombom já revestida com a casquinha de chocolate com o creme de pistache, deixando um pequeno espaço para selar. Cubra com mais chocolate derretido para fechar os bombons. Leve à geladeira por pelo menos 20 minutos ou até que o chocolate esteja completamente firme. Desenforme cuidadosamente e decore com folhas de ouro comestível.

Cupcakes de pistache

Ingredientes

Cupcake

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de pistache triturado

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente

2 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

Recheio e cobertura

100 g de chocolate branco picado

50 ml de creme de leite

1 colher de sopa de pistache triturado

Modo de preparo

Cupcake

Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme fofo. Adicione os ovos, um a um, batendo bem após cada adição. Incorpore a essência de baunilha. Acrescente a farinha de trigo e o pistache triturado, misturando delicadamente com uma espátula até obter uma massa homogênea. Distribua a massa em forminhas de silicone para cupcake, preenchendo até 2/3 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Deixe esfriar.

Recheio e cobertura

Em uma panela, aqueça o creme de leite sem deixar ferver. Despeje o creme quente sobre o chocolate branco picado em um recipiente e misture até derreter e formar um creme liso. Adicione o pistache triturado e misture bem. Use uma colher ou saco de confeitar para rechear os cupcakes e cobri-los com a ganache. Sirva em seguida.

Macarons de pistache

Ingredientes

Macarons

100 g de açúcar de confeiteiro

60 g de farinha de amêndoas

40 g de pistache triturado

2 claras de ovo

50 g de açúcar

Recheio

100 g de chocolate branco picado

50 ml de creme de leite

1 colher de sopa de pistache triturado

Modo de preparo

Macarons

Peneire o açúcar de confeiteiro, a farinha de amêndoas e o pistache em uma tigela. Em uma batedeira, bata as claras em neve, adicionando os açúcares aos poucos, até obter um merengue firme. Incorpore delicadamente os ingredientes secos ao merengue, usando uma espátula, até obter uma massa homogênea.

Coloque a massa em um saco de confeitar e forme discos em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Bata levemente a assadeira na bancada para eliminar bolhas de ar. Deixe descansar por 30 minutos até formar uma película na superfície. Leve ao forno a 150?°C por 15 minutos. Deixe esfriar antes de rechear.

Recheio

Em uma panela, aqueça o creme de leite sem deixar ferver. Despeje o creme quente sobre o chocolate branco picado em um recipiente e misture até derreter e formar um creme liso. Adicione o pistache triturado e misture bem. Deixe a ganache esfriar e engrossar antes de rechear os macarons. Depois, recheie um macaron e cubra com outro. Sirva em seguida.