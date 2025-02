Confira as previsões do tarot cigano para março de 2025

Março chegará trazendo novas energias e oportunidades para cada signo do zodíaco. Seja um período de crescimento, cautela ou renovação, as cartas do tarot trazem orientações valiosas para tomar as melhores decisões e aproveitar ao máximo esse novo ciclo. Por isso, Tânia Gori, bruxa, escritora e taróloga, consultou o tarot cigano para revelar quais caminhos estarão abertos e quais desafios poderão surgir ao longo do mês. Confira!

Áries

O momento será ideal para o ariano se aprofundar em novos conhecimentos e aprimorar suas habilidades no trabalho (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

As cartas “Os Pássaros”, “Os Ratos” e “Os Livros” indicam que você poderá deixar passar oportunidades incríveis por preguiça ou falta de dedicação ao aprendizado. Por isso, não permita que o comodismo impeça seu crescimento. Será o momento ideal para se aprofundar em novos conhecimentos e aprimorar suas habilidades no trabalho. Dedique-se mais e evite arrependimentos futuros.

Touro

O taurino deverá aproveitar o momento para fortalecer laços afetivos e se permitir viver novas experiências (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

“O Coração”, “A Cegonha” e “As Nuvens” sugerem um período de renovação emocional e novas oportunidades nos relacionamentos. O período de incerteza e altos e baixos ficará para trás, abrindo espaço para uma fase de maior estabilidade e prosperidade. Aproveite esse momento para fortalecer laços afetivos e se permitir viver novas experiências.

Gêmeos

O mês trará ótimas novidades para o geminiano e novas conquistas (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

Com “A Aliança”, “A Montanha” e “A Carta”, este mês trará ótimas novidades para você. Projetos e parcerias importantes poderão surgir, mas exigirão esforço da sua parte. Se a montanha não vem até você, vá até a montanha! Não espere que as oportunidades simplesmente apareçam, busque-as ativamente. O momento será de movimento e conquista, então vá atrás dos seus sonhos.

Câncer

O canceriano viverá um período de cortes e transformações importantes (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

As cartas “A Foice”, “O Cachorro” e “A Árvore” indicam um período de cortes e transformações importantes. Você eliminará tudo o que não serve mais em sua vida, e isso abrirá espaço para novas relações com pessoas leais e verdadeiras. O resultado desse processo será uma colheita farta e uma fase de maior estabilidade. Prepare-se para receber as bênçãos e os frutos do seu bom coração.

Leão

O leonino deverá se planejar bem antes de tomar decisões importantes (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

“A Casa”, “O Navio” e “A Cruz” mostram que você poderá enfrentar desafios e mudanças no ambiente familiar. Será um período de transições, exigindo paciência e resiliência para lidar com altos e baixos. Planeje-se bem antes de tomar decisões importantes, principalmente em questões ligadas a contratos e mudanças de residência. Mantenha a calma e a clareza para superar qualquer obstáculo.

Virgem

O virginiano viverá uma fase de grande segurança e prosperidade (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

“A Âncora”, “A Fortuna” e “A Chave” apontam para uma fase de grande segurança e prosperidade. O dinheiro poderá chegar de forma inesperada e novas oportunidades surgirão. Esteja aberto a essas bênçãos e use sua sabedoria para fazer investimentos inteligentes. Aproveite essa maré de sorte e solidez financeira para planejar o futuro com tranquilidade.

Libra

A intuição do libriano será sua maior aliada neste mês (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

As cartas “A Lua”, “O Sol” e “Os Livros” revelam que sua intuição será sua maior aliada neste mês. Acredite mais no seu potencial e busque aprimoramento por meio de estudos. Se deseja mudar de emprego ou começar um novo projeto, este será o momento ideal. Inscreva-se para aquela vaga que deseja ou inicie algo que sempre sonhou, pois os caminhos estarão abertos para o sucesso.

Escorpião

O escorpiano deverá se manter alerta para tomar decisões com sabedoria (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

“O Chicote”, “A Cobra” e “O Mensageiro” pedem cautela neste período. Fique atento às pessoas ao seu redor, pois nem todos têm boas intenções. Algumas situações poderão exigir astúcia e estratégia para evitar prejuízos. Não confie cegamente e evite seguir conselhos de quem não tem experiência real de vida. Mantenha-se alerta e procure tomar decisões com sabedoria.

Sagitário

A sorte estará do lado do sagitariano e os caminhos estarão abertos para novas aventuras (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

Com “O Trevo”, “Os Caminhos” e “A Criança”, este será o momento perfeito para resgatar sua essência e redescobrir sua alegria interior. A sorte estará ao seu lado, e os caminhos estarão abertos para novas aventuras. Não tenha medo de se arriscar e tire da gaveta aqueles planos antigos que você sempre quis realizar. O universo estará a seu favor!

Capricórnio

Um amigo inesperado poderá oferecer ao capricorniano uma ajuda valiosa (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

“O Cigano”, “Os Lírios” e “O Jardim” indicam uma fase de paz e equilíbrio. Você deverá confiar mais nos homens ao seu redor, pois um amigo inesperado poderá lhe oferecer uma ajuda valiosa. Às vezes, precisamos de um empurrãozinho para iniciar um projeto ou tomar coragem para uma decisão importante. Ouça os conselhos de quem realmente se importa com você e permita-se receber apoio.

Aquário

O aquariano deverá confiar na sua intuição e nos sinais que o universo lhe enviar (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

“A Torre”, “A Cigana” e “A Raposa” mostram que este mês exigirá cautela e estratégia. Você pode receber apoio de mulheres próximas ou até mesmo da espiritualidade feminina. Confie na sua intuição e nos sinais que o universo lhe enviar. Além disso, procure se proteger contra qualquer influência negativa e se manter focado em seus objetivos.

Peixes

O pisciano viverá momentos de felicidade e realizações virão (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

“O Urso”, “Os Ramalhetes” e “As Estrelas” trazem a mensagem de esperança e recompensa. Apesar dos desafios e da necessidade de cautela com algumas pessoas ao seu redor, momentos de felicidade e realizações virão. Seu bom coração será reconhecido, e alegrias inesperadas surgirão em sua jornada. Acredite no seu potencial e siga em frente com fé.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.