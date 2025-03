8 vitaminas caseiras fit para iniciar a semana

Começar a semana com o pé direito é essencial para enfrentar os desafios que estão por vir, e nada melhor do que uma alimentação saudável para impulsionar as energias e trazer sabor à rotina. Repletas de ingredientes nutritivos e saborosos, as vitaminas proporcionam ainda mais disposição. Por isso, veja 8 opções fit que promovem o bem-estar em cada gole!

Vitamina de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 colheres de sopa de pasta de amendoim

200 ml de leite de amêndoas gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, a pasta de amendoim e o leite de amêndoas e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Vitamina de maçã, mel e aveia

Ingredientes

1 maçã sem sementes e cortada em cubos

sem sementes e cortada em cubos 1 colher de sopa de farinha de aveia

1/2 colher de sopa de mel

200 ml de leite desnatado gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã, a farinha de aveia, o leite e o mel e bata por 3 minutos. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de banana, maçã e mamão

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 maçã sem sementes e picada

1/2 mamão descascado e picado

200 ml de leite desnatado gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, a maçã, o mamão e o leite e bata até obter uma mistura suave e cremosa. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de abacate com hortelã (Imagem: denio109 | Shutterstock)

Vitamina de abacate com hortelã

Ingredientes

Polpa de 1 abacate

10 folhas de hortelã

200 ml de leite de amêndoas gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate, as folhas de hortelã e o leite de amêndoas e bata até obter uma mistura suave e cremosa. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de frutas vermelhas e chia

Ingredientes

1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas

congeladas 1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de sementes de chia

200 ml de leite de amêndoas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, a banana, as sementes de chia e o leite de amêndoas e bata até obter uma mistura suave. Deixe a vitamina descansar por alguns minutos para que as sementes de chia absorvam um pouco de líquido e engrossem a mistura. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de morango com aveia e banana (Imagem: ff-photo | Shutterstock)

Vitamina de morango com aveia e banana

Ingredientes

1 xícara de chá de morango picados

picados 2 colheres de chá de flocos de aveia

1 banana descascada e cortada em rodelas

350 ml de leite desnatado gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de banana, cenoura e chia

Ingredientes

300 ml de leite desnatado gelado

1 maçã sem sementes e picada

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 banana descascada e cortada em rodelas

2 colheres de sopa de sementes de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de acerola

Ingredientes

1 xícara de chá de polpa de acerola

250 ml de leite desnatado

250 g de iogurte natural

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a acerola, o leite e o iogurte e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.