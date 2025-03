Os chás detox são ideais para ajudar no funcionamento do corpo, pois são formulados com uma combinação de ervas e ingredientes naturais que auxiliam na eliminação de toxinas e no fortalecimento do sistema imunológico. Dessa maneira, eles promovem a digestão saudável, aumentam a hidratação e estimulam o metabolismo, contribuindo para uma sensação geral de bem-estar.

A seguir, confira 7 chás detox para começar a semana!

Chá verde detox com gengibre e limão-siciliano

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de chá de chá verde

2 rodelas finas de gengibre

Suco de 1/2 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e adicione o chá verde e o gengibre. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão-siciliano. Sirva quente.

Chá detox de chia com limão e pepino

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de sopa de sementes de chia

Suco de 1/2 limão-siciliano

5 fatias finas de pepino

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e adicione as sementes de chia e as fatias de pepino. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão-siciliano. Sirva quente.

Chá detox de hibisco com canela e laranja

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de sopa de flores de hibisco secas

secas 1 canela em pau

Casca de 1 laranja

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e adicione as flores de hibisco, a canela e a casca de laranja. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva quente.

Chá detox de erva-cidreira com limão (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Chá detox de erva-cidreira com limão

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de sopa de folhas de erva-cidreira frescas

frescas Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e adicione as folhas de erva-cidreira. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e sirva quente.

Chá detox de cavalinha com laranja e gengibre

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de sopa de cavalinha seca

Casca de 1 laranja

2 fatias finas de gengibre

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e adicione a cavalinha, a casca de laranja e o gengibre. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá detox de dente-de-leão (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)

Chá detox de dente-de-leão

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de chá de folhas secas de dente-de-leão

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione as folhas de dente-de-leão. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva quente.

Chá detox de cúrcuma com pimenta-do-reino

Ingredientes

250 ml de água

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio-alto e adicione a cúrcuma e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe ferver por 2 a 3 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva quente.