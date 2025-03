3 receitas práticas de pão de frigideira

Se tem algo que combina com o corre-corre do dia a dia é uma receita rápida, gostosa e que não exige muitos ingredientes. Melhor ainda se ela não depender de forno! Os pães de frigideira são ótimas saídas para quem quer preparar algo caseiro e quentinho em poucos minutos.

Além de fáceis, estas opções rendem muito e ainda permitem variações incríveis. Dá para fazer no café da manhã, no lanche da tarde ou até como base para recheios diferentes. Se bateu a vontade de cozinhar algo prático e delicioso, confira 3 ideias de pão de frigideira que vão facilitar sua rotina!

Pão de frigideira com flocão de milho

Ingredientes

1 xícara de chá de flocão de milho

1 xícara de chá de leite

1 ovo

2 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o flocão e o leite. Misture e deixe descansar por 10 a 15 minutos, para o flocão absorver o líquido. Após esse tempo, adicione o ovo, o óleo, o açúcar e o sal. Misture até formar uma massa homogênea. Depois, incorpore o fermento delicadamente.

Aqueça uma frigideira antiaderente média em fogo bem baixo e unte com um fio de óleo. Despeje a massa e espalhe bem com uma espátula para deixar nivelado. Tampe a frigideira e deixe cozinhar por cerca de 10 a 12 minutos, ou até que as bordas estejam firmes e a parte de baixo, dourada. Após, vire com cuidado (use um prato se preferir) e doure o outro lado por mais 5 minutos, ainda tampado. Sirva morno.

Pão de frigideira recheado com queijo cottage (Imagem: Evgeny Tomeev | Shutterstock)

Pão de frigideira recheado com queijo cottage

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de queijo cottage

1 ovo

1 colher de sopa de manteiga derretida

1 colher de chá de fermento químico

1 pitada de sal

Óleo para untar

Recheio

1/2 xícara de chá de queijo cottage

1/4 de xícara de chá de muçarela ralada

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do recheio e reserve. Em uma tigela, misture o queijo cottage com o ovo, o sal e a manteiga derretida. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e, por fim, o fermento. A massa deve ficar macia, de forma que não grude nas mãos — adicione mais farinha se necessário. Divida a massa em 6 partes iguais. Abra cada porção na palma da mão, coloque uma colher de sopa do recheio no centro e feche, formando bolinhos achatados.

Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de óleo em fogo baixo. Doure os pães por cerca de 4 a 6 minutos de cada lado, tampando a frigideira para ajudar no cozimento interno. Sirva quente.

Pão de frigideira de aveia

Ingredientes

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 ovo

1 colher de sopa de iogurte natural

1 pitada de sal

1/2 colher de chá de fermento químico

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata o ovo e misture com a aveia, o iogurte, o sal e o fermento até ficar homogêneo. Despeje a massa em uma frigideira untada com óleo e aquecida, mantendo o fogo baixo. Tampe e deixe cozinhar por 2 a 3 minutos de cada lado.