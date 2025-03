5 dicas para quem está começando em um emprego novo

O sucesso no novo emprego começa com uma mente aberta para o aprendizado (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Começar em um novo emprego envolve muito mais do que aprender tarefas e responsabilidades: é um momento de adaptação, observação e construção de conexões. Essa fase inicial pode definir o tom de toda a trajetória profissional, influenciando tanto o desempenho quanto o bem-estar no ambiente de trabalho.

“A adaptação ao novo ambiente de trabalho envolve questões sobre como nos conectamos com a cultura da empresa, seus valores e como integramos nossa visão pessoal aos objetivos da organização. Por isso, a melhor atitude é alinhar suas expectativas profissionais com os valores organizacionais desde o início, a fim de garantir uma integração eficaz ao time e um desenvolvimento contínuo na carreira”, explica Thais Requito, especialista em mindfulness e produtividade sustentável.

Vínculo entre empresa e colaborador

De acordo com o estudo People Trends 2025, realizado pelo Evermonte Institute, a atração e a retenção de talentos se tornaram questões estratégicas para as empresas em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Em um cenário que enfrenta uma escassez de profissionais qualificados para atender à demanda, a valorização do Employee Value Proposition (EVP) — isto é, oferecer um conjunto de benefícios e valores alinhados com as expectativas dos colaboradores — é um dos pontos-chave para o sucesso corporativo.

“Empresas que investem em EVP têm mais chances de atrair e reter os melhores talentos, criando um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso. Quando os colaboradores entendem os valores e expectativas da empresa, se sentem mais conectados com seu propósito, o que aumenta o engajamento e a satisfação no trabalho”, explica Thais Requito.

Começando em um novo emprego

A seguir, Thais Requito compartilha algumas dicas importantes para quem deseja se sentir à vontade desde os primeiros dias em uma nova organização. Confira!

1. Conheça a cultura organizacional

Compreender os valores da empresa e como eles se manifestam no dia a dia é essencial para uma boa integração. Alinhar sua atuação a esses valores, sem abrir mão de sua autenticidade, demonstra resiliência e flexibilidade — características cada vez mais valorizadas no mercado.

2. Estabeleça metas claras

Definir metas claras desde o início é essencial para se manter focado e motivado. Ter objetivos bem definidos ajuda a estabelecer um senso de direção, evitando frustrações e garantindo que você saiba exatamente o que é esperado de você. Isso também facilita a comunicação com seu gestor, ajudando a alinhar expectativas.

Construir relacionamentos no ambiente de trabalho ajuda no crescimento profissional (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Construa relacionamentos saudáveis

Construir relacionamentos sólidos no ambiente de trabalho é uma chave para o sucesso. Não se trata apenas de fazer networking, mas de estabelecer laços com seus colegas e superiores. Participar de reuniões, eventos e se envolver em atividades da empresa fortalece a colaboração e cria um ambiente de confiança mútua.

4. Pratique mindfulness

Mindfulness não é apenas uma ferramenta para reduzir o estresse, mas também uma forma de aumentar sua clareza mental e sua capacidade de priorizar o que realmente importa em períodos de transição. Incorporar práticas simples no seu dia pode trazer mais equilíbrio e foco, ajudando a tomar decisões melhores e mais alinhadas com seus objetivos.

5. Busque feedback

Buscar feedback regularmente é uma ótima maneira de identificar áreas de melhoria e demonstrar comprometimento com o seu desenvolvimento. Esteja sempre aberto a críticas construtivas e use-as como uma ferramenta para seu crescimento profissional.

Adaptar-se a um novo ambiente é uma habilidade fundamental em um mercado que muda constantemente. Aprender com as situações, manter-se aberto a novas perspectivas e aplicar os aprendizados no dia a dia são fatores que não só aceleram a integração, mas também promovem um crescimento contínuo.

Por Maria Fernanda Benedet