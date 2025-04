A dobradinha é um prato tradicional da culinária brasileira que se destaca pela versatilidade e pelo sabor marcante. Quando combinada com diferentes ingredientes e acompanhamentos, ela se transforma em uma excelente opção para variar o cardápio do dia a dia, trazendo aquele sabor caseiro e afetivo que lembra a comida de mãe ou de vó.

Veja, a seguir, 5 receitas práticas de dobradinha para o almoço!

Dobradinha com feijão-branco e calabresa

Ingredientes

1 kg de dobradinha limpa

1 kg de feijão-branco cozido

2 xícaras de chá do caldo do feijão-branco

2 linguiças calabresas fatiadas

fatiadas 1 cebola picada

4 dentes de alho picados

1 folha de louro

1 tomate picado

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de sopa de extrato de tomate

1/2 colher de chá de cominho

Azeite, sal, cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a dobradinha limpa, cubra com água e adicione um pouco de sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho, a folha de louro e a calabresa até dourar.

Acrescente o tomate, o extrato de tomate, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe cozinhar até formar um molho. Adicione a dobradinha cozida ao refogado, misture bem. Junte o feijão-branco já cozido e o caldo. Deixe ferver por 15-20 minutos em fogo baixo, para apurar os sabores e o molho engrossar levemente. Acerte o sal, finalize com cheiro-verde picado e sirva em seguida.

Dobradinha com grão-de-bico e cenoura

Ingredientes

1 kg de dobradinha limpa

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

2 cenouras cortadas em rodelas finas

cortadas em rodelas finas 1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de cúrcuma

Suco de 1/2 limão

Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque a dobradinha limpa em uma panela de pressão, cubra com água e adicione um pouco de sal. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 40 minutos ou até ficar macia. Reserve. Em uma panela grande, aqueça em fogo médio um fio de azeite. Refogue a cebola até ficar transparente, adicione o alho, o cominho e a cúrcuma. Misture bem e acrescente a cenoura e refogue por 3 minutos. Adicione a dobradinha cozida e o grão-de-bico. Tempere com sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Cozinhe até a cenoura ficar macia, mexendo bem para incorporar os sabores. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Dobradinha com couve refogada

Ingredientes

1 kg de dobradinha limpa e cortada em tiras finas

1 maço de couve -manteiga fatiada finamente

-manteiga fatiada finamente 1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 fio de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque a dobradinha limpa em uma panela de pressão e cubra com água. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 40 minutos ou até ficar macia. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Refogue a cebola até dourar levemente. Acrescente o alho e a dobradinha cozida. Tempere com sal, pimenta-do-reino e com o suco de limão. Refogue até ficar levemente dourada e sequinha. Acrescente a couve-manteiga fatiada e mexa por 2 a 3 minutos, somente até ela murchar. Sirva em seguida.

Dobradinha com tempero asiático (Imagem: mnimage | Shutterstock)

Dobradinha com tempero asiático

Ingredientes

1 kg de dobradinha limpa

2 colheres de sopa de óleo de gergelim

1 cebola fatiada

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de pasta de pimenta

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1/2 repolho fatiado finamente

fatiado finamente 1 maço de cebolinha picada

Shiso (manjericão japonês) a gosto

Gergelim torrado para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque a dobradinha limpa em uma panela de pressão e cubra com água. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 40 minutos ou até ficar macia. Depois corte em tiras pequenas. Em uma frigideira grande, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio. Refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione a pasta de pimenta. Misture bem. Junte a dobradinha cozida e misture com o refogado. Acrescente o molho de soja, o vinagre e o açúcar mascavo. Misture bem para caramelizar um pouco. Adicione o repolho fatiado e refogue até murchar um pouco. Acrescente a cebolinha e desligue o fogo. Misture as folhas de shiso. Polvilhe com gergelim torrado e sirva em seguida.

Arroz de dobradinha

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

500 g de dobradinha limpa e cozida

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1 colher de chá de páprica

Cheiro-verde picado, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola, o alho, o tomate e o pimentão. Adicione a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque a dobradinha cozida no refogado e misture bem por alguns minutos até pegar sabor. Adicione o arroz cru, misture tudo e cubra com água quente. Cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, até a água secar e o arroz estar cozido. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Finalize com cheiro-verde picado e sirva em seguida.