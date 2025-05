8 sinais que indicam que o cachorro precisa de banho 

Manter o cachorro limpo vai além de uma questão estética. O banho é um cuidado essencial com a saúde do pet, pois ajuda a remover sujeiras, oleosidade, microrganismos e até parasitas que podem causar problemas de pele, coceiras e odores desagradáveis.

A frequência dos banhos pode variar conforme o tipo de pelagem, o estilo de vida e o ambiente no qual o animal vive, mas geralmente os veterinários recomendam dar banho a cada 7 a 15 dias, sempre com produtos específicos para cães.

No entanto, mesmo seguindo esse intervalo, o cachorro pode precisar de banho antes do previsto. Atividades externas, contato com substâncias irritantes ou até mudanças no comportamento podem indicar que o pet está precisando de uma boa higienização. Por isso, abaixo, veja sinais que indicam que está na hora de dar banho no seu companheiro!

1. Cheiro forte e persistente

Um dos sinais mais evidentes de que o cachorro precisa de banho é o mau cheiro. Quando o odor fica mais intenso e desagradável, especialmente nas regiões próximas às orelhas, pescoço e barriga, pode ser um indicativo de acúmulo de suor, sujeira e oleosidade na pele. Isso ocorre com mais frequência em raças com pelagem densa ou pele com dobras.

2. Pelagem opaca, grudada ou oleosa

A pelagem de um cachorro saudável costuma ter brilho natural e toque suave. Quando ela começa a ficar grudada, com aparência gordurosa, pesada ou emaranhada, é sinal de que a oleosidade natural da pele está acumulada e precisa ser removida. A falta de banho por muito tempo também pode provocar acúmulo de poeira e resíduos no pelo, o que favorece a formação de nós e desconfortos.

3. Sujeiras visíveis no corpo ou patas

Após passeios em parques, ruas ou locais com terra, lama ou grama úmida, é comum que o cachorro volte com sujeiras visíveis nas patas, barriga, traseiro e até no focinho. Mesmo que o tutor limpe superficialmente com pano ou lenço umedecido, o banho é a melhor forma de garantir que as impurezas sejam totalmente removidas, evitando irritações na pele e a presença de microrganismos.

A coceira pode ser sinal de sujeira acumulada, causando incômodo no cachorro (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock)

4. Coceiras mais frequentes e sem explicação aparente

Se o cachorro começa a se coçar com mais frequência, principalmente em regiões como o dorso, pescoço ou orelhas, pode ser um sinal de sujeira acumulada, que causa incômodo na pele. O banho com shampoo adequado para o tipo de pele e pelo do animal ajuda a aliviar essa coceira. Caso o sintoma persista mesmo após a higienização, é importante procurar um veterinário, já que coceiras também podem ser causadas por dermatites, alergias ou parasitas.

5. Alterações na coloração dos pelos

Certas áreas da pelagem podem apresentar mudança de cor quando estão sujas. É comum ver manchas amareladas, escuras ou avermelhadas nas patas, no peito ou na barriga. Esses sinais geralmente aparecem quando o animal passa por locais sujos com frequência, se arrasta no chão ou entra em contato com substâncias como poeira, poluição ou restos de comida.

6. Lambedura excessiva em regiões específicas

Se o cachorro começa a lamber insistentemente partes do corpo como patas, barriga ou base da cauda, pode ser um comportamento ligado à tentativa de se limpar ou aliviar desconfortos na pele. A lambedura constante pode indicar que a região está suja ou irritada. Caso o animal continue a se lamber mesmo após o banho, é importante procurar um veterinário.

7. Contato com substâncias irritantes

Se o cachorro teve contato com areia da praia, água de piscina com cloro, lama, urina de outros animais ou produtos de limpeza, é fundamental dar um banho o mais rápido possível. Esses elementos podem irritar a pele, causar coceiras ou até provocar intoxicação se o pet lamber a substância.

8. Períodos mais quentes e úmidos do ano

Durante o verão e em dias mais úmidos, os cães transpiram pelas patas e a pele pode acumular umidade nas dobras ou sob a pelagem. Esse ambiente favorece a proliferação de fungos e bactérias, que causam mau cheiro e dermatites. Nesses períodos, é possível aumentar a frequência dos banhos para manter a pele do animal limpa, seca e saudável, sempre respeitando o tipo de pelo e a recomendação do veterinário.