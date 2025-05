Happy Aging celebra protagonismo feminino 50+ no Brasília Shopping

Desmistificar o envelhecimento feminino e valorizar o protagonismo das mulheres 50+ são os principais objetivos da 4ª edição do Happy Aging, que acontece hoje (7/5) e amanhã (8/5), no Brasília Shopping. Com o tema Mulher Hoje, Mulher Sempre, o evento gratuito promove uma série de conversas sobre temas como relacionamentos, autoconhecimento, saúde mental e finanças, sempre sob a ótica da maturidade contemporânea.

Com talks diários, às 13h e às 18h, o Happy Aging reúne mulheres que representam, em diferentes trajetórias, a força da reinvenção e da liberdade de escolhas. O evento é aberto ao público e não exige inscrição prévia.

A jornalista e escritora Fabiana Scaranzi será a anfitriã da edição. Aos 59 anos, ela é um exemplo de reinvenção: casou-se novamente aos 46, mudou de carreira aos 48 e concluiu sua quarta graduação aos 59. Além de escritora e psicóloga, é mentora de programas que fortalecem a autoestima e o protagonismo feminino.

Renata Monnerat, gerente de marketing do centro de compras, destaca que o Happy Aging é um evento emblemático para o Brasília Shopping. “O pioneirismo surge ao trazermos o tema da maturidade feminina sob uma ótica contemporânea para o centro do debate. Ele conecta a mulher de hoje, ativa, empoderada e em constante reinvenção, a um espaço de troca, reflexão e pertencimento.”

Programação

O primeiro dia de evento, hoje (7/5), começa com o talk Mãe na naturidade: entre o ninho e o cuidado, às 13h. Um bate-papo sobre maternidade tardia, criação de filhos após os 40 e o papel de cuidadora dos próprios pais. As palestrantes são Mônica Mulatinho, médica especialista em hebiatria, Patricia Camargo De Divitiis, cofundadora da Care Natural Beauty, e Cris Paz, escritora e comunicadora.

Às 18h o segundo bate papo Da solidão à autossuficiência: encontrando paz e equilíbrio na maturidade, irá abordar reflexões sobre autoconhecimento, saúde mental e a jornada de ser suficiente para si mesma. Com a participação de Blenda Oliveira, psicóloga e autora do best-seller Fazendo as pazes com a ansiedade, Sibele Guimarães, professora e educadora brasiliense, e Tamara Viziol, neurocientista, mãe atípica e palestrante.

No segundo e último dia de evento (8/5), as conversas começarão às 13h com a pauta Dinheiro, maturidade e liberdade: como o planejamento pode transformar sua vida. Uma conversa franca sobre finanças e autonomia na vida adulta. Participam Darla Sierra, CEO da VLG/XP Investimentos, e Fabiane Rossi Brunetti, empresária e fundadora do Brunetti Digital Lab.

E por fim, às 18h, Corpo e Sexualidade: celebrando a plenitude do prazer na maturidade. Desejo, prazer e aceitação do corpo em todas as fases da vida, com Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e apresentadora do podcast Sexoterapia, e Érica Ceolin, jornalista e criadora do perfil @ericaprateada.

A programação completa está disponível no perfil oficial do shopping (@brasiliaShopping). A entrada é gratuita, com classificação livre.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte