A carne moída é um ingrediente versátil e acessível que pode ser incorporado facilmente em uma alimentação equilibrada. Ideal para quem busca praticidade no dia a dia, sua textura e facilidade de preparo permitem criar pratos rápidos sem abrir mão da qualidade nutricional. Seja para refeições em família, marmitas ou um almoço leve e reconfortante, é possível utilizá-la de forma inteligente para promover uma alimentação mais consciente e funcional.

Veja, a seguir, 5 receitas saudáveis e práticas com carne moída para o almoço!

Batata-doce recheada com carne moída

Ingredientes

2 batatas-doces laranja

laranja 250 g de carne moída

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos

1 tomate picado

1/2 colher de chá de páprica doce

1/4 de colher de chá de cominho

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e fure com um garfo. Coloque em uma assadeira, regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, ou até estarem macias ao espetar com um garfo. Reserve. Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e a carne moída. Cozinhe até dourar.

Junte a cenoura, o tomate, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 10-15 minutos, até a cenoura ficar macia. Retire as batatas-doces do forno, faça um corte no sentido do comprimento e abra delicadamente com um garfo para criar espaço. Recheie com a carne moída. Finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

Canelone de couve com carne moída

Ingredientes

8 folhas de couve inteiras

inteiras 300 g de carne moída

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água para cozinhar

Água com gelo para dar o choque térmico

Modo de preparo

Retire os talos centrais mais grossos das folhas de couve, mas sem partir as folhas ao meio. Em fogo médio, ferva a água em uma panela grande, mergulhe as folhas por 30 segundos, depois transfira para uma tigela com água e gelo. Escorra e reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até ficar soltinha. Acrescente o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Cozinhe até secar bem. Reserve.

Em cada folha de couve, coloque uma porção de recheio e enrole como um canelone. Coloque os rolinhos em um refratário. Cubra os canelones com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de abobrinha com carne moída

Ingredientes

2 abobrinhas fatiadas no sentido do comprimento em lâminas finas

fatiadas no sentido do comprimento em lâminas finas 400 g de carne moída

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate maduro picado

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de molho de tomate caseiro

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, disponha as fatias de abobrinha, salpique com sal e deixe descansar por 10 minutos para eliminar a água. Escorra, seque com papel-toalha e reserve. Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até ficar bem soltinha.

Acrescente o tomate, o molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano e salsinha. Cozinhe até reduzir bem o líquido. Em um refratário, monte camadas com as fatias de abobrinha e com a carne moída refogada. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 25 a 30 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.

Ensopado de carne moída com legumes (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)

Ensopado de carne moída com legumes

Ingredientes

500 g de carne moída

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em cubos

cortadas em cubos 2 batatas cortadas em cubos

100 g de repolho fatiado

2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 tomate picado

1/2 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Coloque a cenoura, a batata e o repolho. Refogue por 2 minutos para incorporar os sabores. Adicione o tomate e o caldo de legumes. Misture bem, tampe e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos, até os legumes estarem macios e o caldo encorpado. Ajuste o sal e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Hambúrguer de carne com linhaça e gergelim

Ingredientes

500 g de carne moída

1 colher de sopa de linhaça dourada

dourada 1 colher de sopa de gergelim

1 colher de sopa de cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a carne moída com todos os ingredientes até ficar homogêneo. Cubra e deixe a mistura descansar por 10 minutos na geladeira. Divida a mistura em 4 partes e molde os hambúrgueres com cerca de 1,5 cm de espessura. Pressione levemente o centro de cada um para cozinharem por igual. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.