Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/05/2025

Nesta terça-feira, o movimento dos astros poderá impactar os nativos de formas variadas, despertando diferentes emoções e atitudes diante dos acontecimentos do dia. Além disso, questões ligadas à comunicação, às relações e ao bem-estar tenderão a ganhar destaque, exigindo atenção e equilíbrio. Para saber como essas energias afetarão o seu signo, confira a previsão do horóscopo!

Áries

Nesta terça-feira, a intuição e as emoções dos arianos estarão mais intensas (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Hoje, sua intuição e suas emoções estarão mais intensas, o que o(a) levará a entrar em contato com o mundo interior. Devido a essas energias, poderá ocorrer um conflito entre o desejo de agir e a necessidade de processar sentimentos confusos. Assim, haverá a possibilidade de indecisão ou sensação de desajuste.

Touro

A terça-feira dos taurinos será voltada para o círculo social (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Você tenderá a estar mais sensível em relação às amizades. Essa sensibilidade poderá influenciar seus sonhos e aspirações futuras. Todavia, também haverá a possibilidade de tensões entre os desejos individuais e as emoções relacionadas aos círculos sociais, gerando um descompasso.

Gêmeos

O setor profissional tomará conta do dia dos geminianos (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você estará mais sensível em relação aos acontecimentos da carreira, o que influenciará as suas ambições. Com isso, poderá surgir uma tensão entre a natureza racional e a necessidade emocional de propósito. Logo, o mais indicado será que busque clareza para alinhar os objetivos de vida com o reconhecimento profissional.

Câncer

Os cancerianos desejarão liberdade e crescimento nesta terça-feira (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Você poderá se deparar com um forte impulso por liberdade, novas ideias e tudo o que traz crescimento. Porém, também vivenciará um conflito intenso entre a sensibilidade e a necessidade de romper com o convencional, o que levará a sentimentos explosivos e ações confusas.

Leão

O leonino deverá se adaptar às novas dinâmicas de vida (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Você buscará mais liberdade e originalidade nesta terça-feira. No entanto, o desejo de se expressar entrará em conflito com a necessidade de desapego e rompimento de padrões. Portanto, prepare-se para turbulências emocionais e mudanças inesperadas. Além disso, deverá se adaptar às novas dinâmicas.

Virgem

Hoje, os virginianos tenderão a se envolver bastante com o setor afetivo (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Você tenderá a se envolver emocionalmente com o setor afetivo. Entretanto, haverá a possibilidade de se deparar com um conflito entre a natureza prática e a necessidade de flexibilidade e originalidade. Para que tudo melhore, será importante se adaptar às possíveis mudanças.

Libra

Será importante que os librianos ajustem a forma como cuidam da saúde e da rotina (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Nesta terça-feira, poderão surgir desafios com superiores no ambiente profissional. Isso exigirá ajustes na forma como você cuida de si e lida com as responsabilidades do dia a dia. Além disso, haverá a possibilidade de acontecimentos inesperados no trabalho ou na saúde, o que demandará flexibilidade.

Escorpião

Os escorpianos deverão ter flexibilidade nesta terça-feira (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Hoje, a criatividade e a busca por diversão estarão em alta. Apesar disso, poderá haver conflito entre a imagem que tem de si e a que transmite ao mundo. Ademais, haverá a possibilidade de imprevistos no setor afetivo, o que exigirá que aja de maneira diferente do que está acostumado(a). De modo geral, o dia pedirá flexibilidade e adaptação.

Sagitário

Os sagitarianos buscarão liberdade no lar e nas relações familiares (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

A busca por liberdade estará em alta, especialmente no lar e nas relações familiares. Será possível que isso leve a um conflito entre as suas necessidades emocionais e as demandas familiares. Ao longo do dia, tenha cautela com a tendência a agir por impulso, pois poderá ocasionar atritos e rompimentos. Além disso, procure ser mais flexível.

Capricórnio

Os capricornianos deverão ter cuidado com a tendência a agir por impulso (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Você buscará por novidades e liberdade nas interações. Além disso, poderá sentir uma inquietação que desafia sua forma de comunicação, trazendo ideias e conversas inesperadas. Ao mesmo tempo, também irá se deparar com um conflito entre o que sente e o que fala. Logo, será necessário ter cautela com a tendência a impulsos e explosões.

Aquário

O Aquariano se dedicará aos assuntos da vida financeira (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você se conectará com seus valores e com a segurança financeira. Ademais, a sua intuição estará aguçada para o que realmente importa. Porém, as necessidades emocionais poderão entrar em conflito com a visão racional sobre os assuntos práticos, gerando desafios.

Peixes

A terça-feira aumentará a sensibilidade e a intuição dos piscianos (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Sua sensibilidade e intuição estarão em alta, o que poderá interferir na imagem que você tem de si e na forma como se apresenta ao mundo. Ainda nesta terça-feira, poderá haver um conflito entre suas ações e emoções, levando a incertezas. De modo geral, a tendência será se deixar levar pelo emocional. Por isso, procure prestar praticar o autocuidado.