O feijão-branco (Phaseolus vulgaris L.) é uma leguminosa de sabor suave e textura cremosa, amplamente apreciada na culinária de diferentes culturas. Originário das Américas, destaca-se não apenas pelo valor gastronômico, mas também por suas propriedades nutritivas. É uma opção vegetal acessível e rica em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, podendo ser incluída em preparações variadas — desde pratos quentes até saladas e pastas.

Veja, abaixo, 7 benefícios do feijão-branco para a saúde!

1. Fonte de proteínas vegetais

O feijão-branco se destaca como uma ótima fonte de proteínas vegetais. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g dele cozido oferecem cerca de 9,37 mg de proteína.

Ele ajuda a suprir as necessidades do organismo, especialmente para quem segue uma alimentação sem produtos de origem animal. Sua composição favorece a manutenção da massa muscular, o reparo dos tecidos e o bom funcionamento do corpo de forma geral, tornando-o um aliado importante em dietas equilibradas e nutritivas.

2. Promove a saúde dos ossos

O feijão-branco é uma boa fonte de minerais como cálcio, magnésio e fósforo, essenciais para a formação e manutenção dos ossos. As proteínas presentes também são importantes para a construção e reparo dos tecidos musculares. Esses nutrientes atuam em conjunto para manter a estrutura do corpo firme, favorecer a contração muscular e garantir o bom funcionamento das articulações e ossos.

3. Auxilia no controle da glicemia

O feijão-branco possui uma proteína chamada faseolamina, que bloqueia uma enzima responsável por quebrar os carboidratos em açúcar. Com isso, menos açúcar é absorvido pelo corpo, ajudando a manter o nível de açúcar no sangue estável. Esse benefício é importante para pessoas com diabetes tipo 2 ou para quem quer evitar a doença.

4. Contribui para a saúde cardiovascular

As fibras presentes no feijão-branco ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL (“ruim”) no sangue, ajudando a diminuir o risco do surgimento de doenças cardiovasculares. Além disso, o potássio e o magnésio também presentes no alimento auxiliam na regulação da pressão arterial, promovendo a saúde do coração.

Inclusive, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

O feijão-branco tem ação antioxidante (Imagem: Maryia_K | Shutterstock)

5. Ação antioxidante

O feijão-branco é fonte de antioxidantes, como flavonoides, catequinas e compostos fenólicos, que ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo. Esses compostos reforçam o sistema imunológico e auxiliam na redução do risco de doenças crônicas. Além disso, possuem propriedades que melhoram a circulação sanguínea e ajudam a prevenir inflamações, promovendo mais energia e equilíbrio ao organismo.

6. Rico em ferro

O feijão-branco é rico em ferro, um mineral importante para o corpo funcionar bem. Ele ajuda a formar os glóbulos vermelhos, que levam oxigênio para todas as partes do organismo. Quando falta ferro, a pessoa pode se sentir cansada, fraca e com pouca energia. Incluir esse tipo de feijão na alimentação é uma forma simples de evitar esse problema e manter o corpo mais forte e disposto no dia a dia.

O estudo “An In Vitro Analysis and In Vivo Trial Demonstrating the Improved Iron Bioavailability of White Beans (Phaseolus vulgaris L.) After Processing Into Pasta“, publicado na Current Developments in Nutrition, mostrou que, após cozido e amassado, o feijão-branco libera o ferro com mais facilidade, ajudando o corpo a absorver melhor esse mineral.

7. Promove a saúde intestinal

O feijão-branco é rico em fibras, que ajudam a manter o intestino funcionando bem e a prevenir a prisão de ventre. Além disso, as fibras alimentam as bactérias boas do intestino, mantendo o equilíbrio da flora intestinal.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. 100 g de feijão-branco cozido oferecem cerca de 6,30 mg de fibra alimentar, conforme a Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA).