5 receitas fáceis e deliciosas de feijoada vegana

A feijoada é um prato icônico da culinária brasileira, apreciado por muitos devido à sua combinação robusta de feijão e outros ingredientes que conferem um sabor único. Para aqueles que seguem uma dieta vegana ou buscam alternativas mais saudáveis, é possível desfrutar dessa delícia de maneira totalmente livre de produtos de origem animal. Por isso, a seguir, confira como preparar 5 receitas de feijoada vegana!

Feijoada vegana com linguiça vegetal

Ingredientes

500 g de feijão-preto cozido

1 cebola descascada e picada

5 dentes de alho descascados e picados

4 tomates sem sementes e picados

400 g de cogumelo shitake

shitake 100 g de tofu

3 linguiças vegetais cortadas em rodelas

1 colher de sopa de páprica defumada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a linguiça vegetal e o tofu e refogue até dourar. Junte o cogumelo shitake e o tomate e cozinhe por mais 4 minutos. Adicione o feijão e tempere com sal, páprica defumada, pimenta-do-reino, salsinha e cebolinha. Misture e cozinhe até o caldo engrossar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Feijoada vegana com couve-flor

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto

1 cebola roxa descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de batata descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de couve-flor picada

picada 1/2 xícara de chá de cogumelos shitake fatiados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 folha de louro

Sal, pimenta-do-reino moída e tomilho a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o feijão-preto e a folha de louro. Cubra com água, tampe e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e retire a folha de louro. Reserve.

Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a batata, a couve-flor e os cogumelos shitake e refogue até dourar. Junte o feijão-preto com o caldo e tempere com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Cozinhe por mais 10 minutos em fogo baixo, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Feijoada vegana de lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de batata-doce descascada e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e cortada em rodelas

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pimentão vermelho cortado em cubos

Sal, cominho e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de coentro picado

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a lentilha e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a batata-doce, a cenoura, o pimentão e o tomate e refogue por 5 minutos. Junte a lentilha com o caldo e tempere com sal, cominho e pimenta-do-reino. Cozinhe até o caldo engrossar e desligue o fogo. Acrescente o coentro, misture e sirva em seguida.

Feijoada com bife de soja e vegetais (Imagem: Graziele Morelli | Shutterstock)

Feijoada com bife de soja e vegetais

Ingredientes

500 g de feijão-preto cozido

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e cortada em rodelas

100 g de alho-poró cortado em rodelas

2 bifes de soja desidratados

desidratados 200 g de shimeji

1 folha de louro

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 abobrinha cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 batatas descascadas e cortadas em pedaços

1 linguiça vegetal cortada em rodelas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os bifes de soja e cubra com água quente. Deixe de molho por 30 minutos. Depois, escorra a água, corte os bifes em tiras e reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o shimeji, o alho-poró, as tiras de bife e os pimentões e refogue por 2 minutos. Junte a cenoura, as batatas e a abobrinha. Cubra com água e acrescente o cominho, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cozinhe por 5 minutos. Adicione o feijão cozido e a linguiça frita. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Feijoada vegana de legumes

Ingredientes

500 g de feijão-preto cozido

2 folhas de louro

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 cenoura descascada e cortada em meia-lua

1 abobrinha descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 batata-doce descascada e cortada em rodelas

8 vagens picadas

150 g de abóbora japonesa descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Água para cozinhar os legumes

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa a gosto

Modo de preparo

Em panelas separadas, coloque os vegetais, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os legumes, o feijão cozido, as folhas de louro, o sal, a pimenta-do-reino e a salsa e cozinhe até o caldo engrossar. Desligue o fogo e sirva em seguida.