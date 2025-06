6 cuidados para adotar quando o gato vomita

É importante ficar atento às causas do vômito dos gatos (Imagem: sxrx_mas | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O vômito de um gato pode ser causado por situações simples, como a troca repentina da ração, ou indicar algo mais sério, como intoxicação, infecções ou doenças internas. Embora nem todo episódio represente um risco grave, é importante ficar atento à frequência, à aparência do vômito e ao comportamento do animal. Mudanças no apetite, apatia ou sinais de dor podem ser indicativos de que algo não vai bem.

“Identificar a causa do vômito em gatos é crucial para proporcionar o tratamento adequado e garantir a saúde do animal. Ao observar os sintomas, monitorar o comportamento e verificar o ambiente, os tutores podem ajudar o veterinário a determinar se o problema está relacionado à alimentação, intoxicação, estresse ou uma condição médica subjacente”, comenta Ranna Sousa, professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

Inclusive, buscar atendimento veterinário é indispensável quando o vômito se torna persistente ou surgem outros sinais de alerta. Isso garante um diagnóstico adequado e um tratamento eficaz, contribuindo para a saúde e a recuperação do gato.

Abaixo, Ranna Sousa lista alguns cuidados para adotar quando o gato vomita. Confira!

1. Observe o comportamento do gato

Antes de tomar qualquer medida, é importante analisar o estado geral do animal. Verifique se há outros sintomas como letargia, diarreia ou falta de apetite. A frequência e o aspecto do vômito também são informações valiosas para o diagnóstico.

2. Mantenha o gato hidratado

A hidratação é essencial, especialmente se o vômito estiver frequente. Ofereça água fresca e limpa ao gato. Além disso, considere dar pequenas quantidades de água frequentemente.

3. Suspenda a alimentação temporariamente

Após o vômito, espere algumas horas antes de oferecer comida novamente ao gato. Introduza alimentos leves, como frango cozido sem tempero, em pequenas porções.

É preciso oferecer ao gato um ambiente seguro e livre de agentes tóxicos (Imagem: Boyloso | Shutterstock)

4. Verifique o ambiente

Após o vômito, certifique-se de que não há plantas tóxicas ou produtos químicos acessíveis ao animal. Além disso, mantenha o ambiente calmo e confortável.

5. Consulte um veterinário

Se o vômito persistir ou houver outros sintomas preocupantes, procure um veterinário imediatamente. Além disso, leve uma amostra do vômito, se possível, para ajudar no diagnóstico.

6. Atente-se à prevenção

Para ajudar a prevenir que o gato volte a vomitar, mantenha uma dieta consistente e adequada, evite mudanças bruscas na alimentação e mantenha produtos tóxicos fora do alcance.

Por Leticia Zuim Gonzalez