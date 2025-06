Depois de um feriado prolongado com a alimentação desregulada, é comum que o corpo sinta os efeitos com inchaço, má digestão e cansaço. Para ajudar na recuperação, os chás detox são grandes aliados. Preparados com ervas naturais, essas bebidas estimulam a eliminação de toxinas, favorecem o funcionamento do fígado e promovem uma sensação de leveza.

Abaixo, confira 5 chás para detoxificar o organismo após o feriado!

Chá de folha de abacate com limão-siciliano

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de abacate

Casca de 1/2 limão-siciliano

Suco de 1/2 limão-siciliano

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a casca de limão-siciliano e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione as folhas de abacate. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão-siciliano. Sirva em seguida.

Chá de alcachofra com hibisco e limão

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de alcachofra

1 colher de sopa de folhas secas de hibisco

Suco de 1/2 limão

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de alcachofra e hibisco. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de salsão com hortelã e gengibre

Ingredientes

1 talo de salsão picado

5 folhas de hortelã

1 rodela de gengibre

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe repousar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de cardamomo (Imagem: Ermak Oksana | Shutterstock)

Chá de cardamomo

Ingredientes

5 vagens de cardamomo

300 ml de água

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as vagens de cardamomo e quebre com uma colher. Transfira para uma chaleira e cubra com a água. Leve ao fogo médio e ferva por 7 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

Chá de dente-de-leão com canela e maçã-verde

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de dente-de-leão

1 canela em pau

3 fatias finas de maçã-verde com casca

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a canela em pau, as fatias de maçã-verde e a água. Leve ao fogo médio e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de dente-de-leão. Tampe e deixe descansar por 7 minutos. Coe e sirva em seguida.