Com um sabor levemente amargo, a escarola costuma aparecer tímida nos pratos brasileiros — geralmente em saladas. No entanto, essa hortaliça da família das chicórias tem muito a oferecer. Rica em vitaminas, minerais e fibras, ela é uma excelente aliada da saúde. Além disso, adiciona um toque especial a preparos criativos — como massas e sopas —, e combina com molhos e queijos.

A seguir, confira 5 receitas surpreendentes com escarola!

Torta de escarola

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite morno

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1 cebola picada

1 maço de escarola picada

1/2 xícara de chá de azeitona preta picada

1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos e frito

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a escarola e refogue até murchar e secar o excesso de líquido. Adicione a azeitona e o bacon. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Reserve.

Massa

Em uma tigela, misture os ovos, o leite morno, o óleo e o sal. Adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando bem até obter uma massa homogênea. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente.

Unte uma forma média com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Coloque metade da massa no fundo da forma. Distribua o recheio por cima e salpique o queijo. Cubra com o restante da massa, espalhando com cuidado. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 35 a 40 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Espaguete com escarola e bacon

Ingredientes

250 g de espaguete

Folhas de 1 maço de escarola fatiadas

150 g de bacon cortado em cubos

cortado em cubos 2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Queijo parmesão ralado, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal ee o espaguete e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até dourar. Acrescente o alho e refogue por 2 minutos. Junte as folhas de escarola e refogue até murchar. Coloque o espaguete e mexa para incorporar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite de oliva e polvilhe com queijo parmesão. Sirva em seguida.

Quiche de escarola com ricota e nozes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

100 g de manteiga gelada

1 ovo

1 colher de sopa de água gelada (se necessário)

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

Folhas de 1 maço de escarola picadas

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

200 g de ricota amassada

3 ovos

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/3 de xícara de chá de nozes picadas

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture as farinhas de trigo e o sal. Adicione a manteiga gelada e mexa com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa. Acrescente o ovo e misture até obter uma massa homogênea (adicione água gelada se estiver muito seca). Modelo no formato de um disco, embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente as folhas de escarola e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture os ovos, o creme de leite, a ricota amassada, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Acrescente a escarola refogada e as nozes e mexa para incorporar. Coloque o recheio sobre a massa pré-assada e leve ao forno a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Sopa de escarola com feijão-branco (Imagem: Fã | Shutterstock)

Sopa de escarola com feijão-branco

Ingredientes

Folhas de 1 maço de escarola picadas

1 1/2 xícara de chá de feijão-branco cozido

cozido 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Junte o feijão-branco e o caldo de legumes e ferva por 10 minutos. Em seguida, coloque as folhas de escarola e cozinhe por mais 7 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Lasanha de escarola e anchova

Ingredientes

Folhas de 1 maço de escarola picadas

4 dentes de alho descascados e picados

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

5 filés de anchova picados

picados 1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de leite

200 g de massa para lasanha

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

250 g de requeijão cremoso

Queijo parmesão ralado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente as folhas de escarola, a anchova e o sal e misture. Tampe a panela e cozinhe até as folhas de escarola murcharem, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e reserve.

Em um refratário, coloque o leite e cubra com as folhas de massa para lasanha. Recheie com a mistura de escarola e polvilhe com queijo muçarela. Repita o processo até preencher todo o recipiente. Finalize com o requeijão cremoso e leve ao forno preaquecido a 180 °C até a lasanha ficar macia. Retire do forno e polvilhe com queijo parmesão. Sirva em seguida.