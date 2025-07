10 dicas de autocuidado para quem não gosta de comemorar aniversário

A celebração de aniversários é geralmente vista como um momento de alegria, encontros e comemoração com amigos e familiares. No entanto, nem todas as pessoas vivenciam essa data da mesma forma. Para alguns, pode despertar sentimentos de desconforto, tristeza ou ansiedade, seja por questões emocionais, reflexões sobre o tempo que passa, cobranças pessoais ou lembranças difíceis.

A psicóloga Estela Mares, docente da Faculdade Anhanguera, explica que a psicologia considera o medo do envelhecimento como uma reação normal à consciência da finitude e à inevitabilidade da morte. “No entanto, quando esse medo se torna excessivo e interfere no bem-estar, pode ser considerado uma fobia específica, que deve ser acompanhada por um profissional como forma de diagnóstico”, alerta.

Para a profissional, entre os gatilhos para esse sentimento de desconforto estão a dificuldade de aceitar a própria idade, questões relacionadas à autoestima e crenças de desamor ou de menos-valia, que contribuem para um abalo emocional do indivíduo.

Desconfortos causados pelo aniversário

Segundo Estela Mares, a ideia de ser o centro das atenções pode ser estressante e causar desconforto em algumas pessoas, além de os aniversários serem um lembrete anual do envelhecimento e da passagem do tempo. Ela explica que esses fatores contribuem para as pessoas terem esses sentimentos de tristeza ou preocupação com o futuro, especialmente quando certos objetivos ou marcos de vida não foram alcançados.

“Essas manifestações podem vir como um comportamento mais melancólico, o indivíduo se recata, quer ficar mais em casa, no quarto, não busca interação social. Todos esses fatores já são sinais de alerta de que aquela pessoa pode possuir algum quadro de algum adoecimento mental. Inicialmente, a dica é (para aqueles mais próximos): respeitar essas preferências e entender que cada indivíduo tem suas próprias razões e sentimentos em relação a essa data”, ressalta a psicóloga.

Amenizando o sentimento negativo

Para amenizar esse sentimento negativo ligado ao aniversário e trazer mais conforto, a psicóloga indica pensar na data como um marco temporal, que comemora a chegada das pessoas ao mundo e a passagem de mais um ano de vida.

“A passagem do tempo é um processo natural e irreversível. É possível adotar atitudes que nos fazem lidar melhor com a passagem do tempo e a aproveitar mais cada dia da sua vida: refletir e valorizar o presente, celebrar a vida, estabelecer metas e objetivos, buscar conexão e sentido, conectar-se com seu propósito, fortalecer laços afetivos e se motivar em atividades que trazem satisfação pessoal”, orienta.

Por fim, Estela Mares indica a prática da autocompaixão: “Permita-se sentir o que estiver sentindo, sem julgamentos. Busque apoio profissional se precisar: para compreender melhor as razões por trás dessas emoções e desenvolver estratégias para lidar com elas”.

Organizar o dia com atividades que goste traz conforto para a data do aniversário (Imagem: Halfpoint | Shutterstock)

Dicas de autocuidado

Abaixo, Estela Mares lista 10 dicas de autocuidado com a saúde mental para quem não gosta de comemorar aniversário. Confira!

1. Aceite seus sentimentos

Aceite que não gostar de comemorar aniversários é válido. Não se force a seguir normas sociais que não lhe fazem bem.

2. Planeje-se

Organize o dia de maneira que lhe traga conforto. Pode ser um dia de autocuidado, leitura ou qualquer atividade que você goste.

3. Informe amigos e familiares sobre suas preferências

Explique que você prefere não comemorar e sugira alternativas, como um encontro tranquilo ou uma mensagem.

4. Autocompaixão

Evite críticas internas e lembre-se de que é normal ter sentimentos diferentes sobre aniversários. Seja gentil consigo.

5. Defina limites

Diga o que você está disposto a fazer ou não no seu aniversário. Isso pode incluir recusar convites para festas ou encontros.

6. Envolva-se

Engaje-se em atividades que promovam bem-estar, como exercícios físicos, meditação ou hobbies que você goste.

7. Apoio profissional

Se os sentimentos negativos forem intensos, considere buscar ajuda de um psicólogo ou terapeuta. Eles podem ajudar a explorar e entender melhor esses sentimentos.

8. Reflexão

Use o dia para refletir sobre suas conquistas e metas. Faça uma autoanálise positiva, focando o que você já alcançou e o que deseja para o futuro.

9. Evite redes sociais

Se as redes sociais aumentam a pressão ou ansiedade, considere se afastar delas no dia do seu aniversário.

10. Gratidão

Mesmo que não celebre, pratique a gratidão. Agradeça pelas pequenas coisas e pelas pessoas que respeitam suas preferências. Lembre-se de que cuidar da saúde mental é um processo contínuo e que é importante encontrar o que funciona melhor para você.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos