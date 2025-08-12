Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/08/2025

Nesta terça-feira, o movimento dos astros enviará energias que poderão impactar cada

signo de maneira diferente, trazendo à tona reflexões, desafios emocionais e oportunidades de crescimento. Alguns sentirão a necessidade de se recolher e ouvir mais a própria intuição, enquanto outros serão impulsionados a rever crenças, relacionamentos e objetivos. Haverá também momentos em que será preciso equilibrar a razão e a emoção para evitar decisões precipitadas ou conflitos desnecessários. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo!

Áries

A intuição dos arianos estará mais intensa nesta terça-feira (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A sensibilidade e a intuição estarão mais intensas, influenciando a forma como você se expressará e se posicionará diante dos outros. Inclusive, nesse processo, poderá surgir uma mistura de confiança e insegurança. Além disso, como as emoções se manifestarão de forma intensa, o ideal será que equilibre a razão e os impulsos.

Touro

Emoções antigas poderão ressurgir na vida dos taurinos (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você poderá sentir a necessidade de se recolher e olhar para dentro de si antes de agir. Isso porque emoções antigas e profundas virão à tona. Nesse processo, haverá um impulso para se libertar de algo que pesa. Contudo, deverá ter cautela para não agir de modo precipitado. Por fim, conflitos internos possivelmente irão gerar tensões.

Gêmeos

A atenção dos geminianos se voltará para as amizades e projetos coletivos (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A terça-feira favorecerá reflexões sobre amizades e projetos coletivos, bem como o fortalecimento de laços. Apesar disso, também poderão surgir dúvidas sobre quem realmente está ao seu lado. Como resultado dessas energias, possivelmente ocorrerão desencontros ou divergências de opinião com pessoas próximas, o que exigirá paciência e empatia.

Câncer

O setor profissional chamará bastante atenção dos cancerianos (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você tenderá a se questionar sobre a sua carreira. Ao longo do dia, sentirá a necessidade de alinhar ambições com valores pessoais. Por outro lado, haverá desafios ao lidar com autoridades ou figuras de liderança, o que poderá gerar tensões. Além disso, outras situações desafiadoras possivelmente irão surgir, pedindo paciência e estratégia antes de agir.

Leão

A terça-feira será favorável à expansão dos horizontes dos leoninos (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Reflexões profundas sobre crenças, estudos e caminhos futuros poderão surgir, despertando dúvidas sobre qual direção seguir. Como resultado, você tenderá a questionar verdades antigas e buscar novos significados. Entretanto, haverá a possibilidade de conflitos ou resistência às mudanças. Em resumo, o dia favorecerá a expansão dos horizontes, mas com paciência e abertura.

Virgem

Será importante que os virginianos se desapeguem do que não serve mais (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você poderá se afetar bastante por questionamentos ligados às transformações internas. Nesse cenário, emoções intensas irão aflorar, pedindo cautela. Também haverá um chamado para se desapegar do que já não serve mais, mesmo que isso gere desconforto. Por fim, possivelmente ocorrerão conflitos referentes ao setor financeiro.

Libra

O dia será favorável para os librianos reavaliarem os relacionamentos (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às relações e parcerias. Inclusive, poderá perceber a importância do equilíbrio nas conexões. Por outro lado, as atitudes de algumas pessoas pedirão paciência. Caso não haja um diálogo aberto, as diferenças de opinião possivelmente gerarão tensões. Em resumo, será um dia importante para reavaliar os relacionamentos.

Escorpião

Os escorpianos deverão equilibrar o esforço com o descanso (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A tendência será de que o setor profissional e a saúde precisem de mais atenção. Isso porque poderá haver uma sensação de sobrecarga. Além disso, será possível que surjam conflitos no ambiente de trabalho, sobretudo se ocorrerem pressões ou divergências de opinião. Diante dessas energias, procure simplificar as tarefas e equilibrar o esforço com o descanso.

Sagitário

Os sagitarianos desejarão se expressar de forma autêntica (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Nesta terça-feira, a criatividade e as emoções estarão intensas, fazendo com que você deseje se expressar de forma autêntica. Porém, poderá enfrentar dúvidas sobre o que realmente anseia. Em resumo, o dia será favorável para atividades artísticas ou para se reconectar com paixões antigas desde que mantenha os pés no chão e evite ações impulsivas, especialmente em questões afetivas.

Capricórnio

Os capricornianos poderão se deparar com sentimentos ligados ao passado ou ao ambiente familiar (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você poderá se deparar com sentimentos ligados ao passado ou ao ambiente familiar. Com isso, a vontade de proteger o que é seu tenderá a surgir. Ao mesmo tempo, haverá uma inquietação difícil de explicar, fazendo com que as emoções oscilem entre o acolhimento e a necessidade de se isolar. Nesse cenário, procure cuidar melhor dos seus espaços internos e externos.

Aquário

Os aquarianos sentirão a necessidade de se expressar com profundidade (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

As interações poderão ficar tensas ou carregadas de significados difíceis de decifrar. Nesse cenário, haverá a necessidade de se expressar com profundidade. Todavia, nem sempre as palavras acompanharão o que sente, gerando assim mal-entendidos. Ademais, você tenderá a se irritar com respostas vagas ou atrasos na comunicação. Por fim, a mente alternará entre o foco intenso e a dispersão emocional.

Peixes

O setor financeiro e os valores pessoais se tornarão o foco dos piscianos (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você tenderá a se envolver bastante com questões ligadas ao valor pessoal e ao setor financeiro. Contudo, também poderá haver uma certa inquietação nesses assuntos, despertando dúvidas sobre o que realmente importa. Nesse cenário, o impulso por gastar ou agir sem pensar poderá entrar em conflito com a necessidade de estabilidade.