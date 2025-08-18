7 receitas ricas em proteínas para o café da tarde

No meio da tarde, a pausa para um lanche ganha importância não apenas pelo sabor, mas também pela energia que oferece para o restante do dia. Nesse cenário, os lanches ricos em proteínas se destacam: além de prolongarem a sensação de saciedade, ajudam na recuperação muscular, especialmente para quem se exercita nesse período.

Pensando nisso, selecionamos 7 receitas deliciosas e ricas em proteínas para você desfrutar durante o café da tarde. Confira!

1. Crepe recheado com abacate

Ingredientes

2 ovos

400 ml de leite de soja

200 g de farinha de grão-de-bico

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

cortada em cubos 4 tomates-cereja cortados ao meio

4 colheres de sopa de queijo cottage

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite de soja, o sal e a farinha de grão-de-bico e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre a panela e doure dos dois lados. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Após, recheie os crepes com abacate, queijo cottage e o tomate-cereja. Enrole e sirva em seguida.

2. Sanduíche de espinafre

Ingredientes

250 g de folhas de espinafre

3 ovos

1 fatia de queijo Minas fresco

1 colher de sopa de tomate sem sementes e picado

1 cebola-roxa descascada e ralada

Sal a gosto

Modo de preparo

Lave as folhas de espinafre em água corrente e seque-as com um pano. Coloque-as no liquidificador, adicione os ovos e o sal e bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e corte ao meio. Recheie uma das metades com queijo, tomate e cebola-roxa e cubra com a outra metade. Corte na diagonal e sirva em seguida.

3. Minipizza de aveia com queijo minas

Ingredientes

90 g de farinha de aveia

70 g de iogurte desnatado

4 tomates-cerejas cortados ao meio

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal, orégano e queijo minas ralado a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o iogurte desnatado e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra. Com um copo, corte no formato de discos e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva.

Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, coloque o molho de tomate sobre cada disco e recheie com o queijo minas e os tomates-cerejas. Finalize polvilhando com orégano e leve ao forno por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Pão de queijo de batata-doce roxa (Imagem: About64 | Shutterstock)

4. Pão de queijo de batata-doce roxa

Ingredientes

1/2 xícara de chá de batata-doce de polpa roxa descascada, cozida e amassada

de polpa roxa descascada, cozida e amassada 1 xícara de chá de polvilho azedo

1/2 xícara de chá de queijo cottage

1 ovo

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a batata-doce com o polvilho azedo, o queijo cottage, o ovo e o sal até formar uma massa homogênea. Após, pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão e feche formando bolinhas. Disponha os pães de queijo em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200?°C por 25 minutos. Sirva em seguida.

5. Muffin de banana com aveia

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

descascada e amassada 1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana com o ovo, a farinha de aveia, o whey protein e a canela até formar uma massa homogênea. Distribua a massa nas forminhas para muffin, preenchendo cerca de 3/4 da capacidade de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180?°C até que os muffins estejam firmes e dourados. Retire do forno, aguarde esfriar e sirva em seguida.

6. Bolinho de mandioca com frango

Ingredientes

250 g de mandioca descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 200 g de frango cozido e desfiado

1 ovo

1 colher de sopa de farelo de aveia

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de queijo cottage

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e azeite de oliva a gosto

Farelo de aveia para empanar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca, o ovo, o farelo de aveia e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Junte à massa reservada e misture.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Abra na palma da mão, recheie com o queijo cottage e enrole novamente. Repita o processo com toda a massa e passe no farelo de aveia. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

7. Creme de mamão com whey protein

Ingredientes

Polpa de 1/2 mamão papaia congelada

congelada 2 colheres de sopa de whey protein sabor baunilha

50 ml de leite de amêndoas

Amêndoas laminadas, farelo de aveia e sementes de chia a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa do mamão e o leite de amêndoas e bata até ficar homogêneo. Adicione o whey protein e bata para incorporar. Sirva polvilhado com as amêndoas laminadas, o farelo de aveia e as sementes de chia.