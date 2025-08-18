5 lançamentos da Netflix para a semana de 18 a 24 de agosto

A semana de 18 a 24 de agosto chega com novidades que prometem prender a atenção do público na Netflix. Entre os destaques, estão a série brasileira “Pssica”, que mistura elementos do tráfico de pessoas e sexual com uma história de busca por vingança, e “Refém”, uma minissérie de suspense político britânica.

Na categoria ação/drama, vale conferir o filme turco “Um Homem Abandonado”, estrelado por Mert Ramazan, conhecido por seu papel em “A Lenda de Shahmaran” e “O Canto do Pássaro”. Para os amantes de obras adaptadas de livros, o destaque é “A Arte de Correr na Chuva”, um emocionante clássico que celebra a amizade entre humanos e animais.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos da semana!

1. Pssica (20/08)

“Pssica” acompanha a história de três personagens cujos destinos se cruzam de forma inesperada nos rios da Amazônia (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Nova aposta brasileira da Netflix, “Pssica” acompanha a história de três personagens cujos destinos se cruzam de forma inesperada nos rios da Amazônia. Janalice (Domithila Cattete) é uma jovem raptada pelo tráfico humano. Preá (Lucas Galvino) é o chefe de uma gangue de “ratos d’água” e precisa lidar com dilemas pessoais e o peso do seu passado, enquanto Mariangel (Marleyda Soto) busca vingança pela morte de sua família. Todos enfrentam seus próprios desafios enquanto tentam sobreviver à maldição “pssica”, que acreditam ter sido lançada sobre eles.

2. Refém (21/08)

“Refém” acompanha a história de duas poderosas mulheres que precisam unir forças para enfrentar ameaças que colocam suas vidas e seus países em risco (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Com título original “Hostage”, “Refém” acompanha a história da primeira-ministra britânica Abigail (Suranne Jones), cuja vida vira de ponta a cabeça quando seu marido é sequestrado, ao mesmo tempo em que narra os acontecimentos na vida da presidente francesa Vivienne Toussaint (Julie Delpy), que começa a receber ameaças e chantagens. Diante do caos, elas precisam deixar a rivalidade de lado e trabalhar juntas em uma decisão difícil. A minissérie mescla cenas de drama com muito suspense, que prometem manter o espectador preso a cada episódio.

3. Um Homem Abandonado (22/08)

“Um Homem Abandonado” narra os acontecimentos da vida de um homem solitário que busca se reconstruir após anos na prisão (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma produção exclusiva da Netflix, “Um Homem Abandonado” narra os acontecimentos da vida de Baron (Mert Ramazan Demir), um homem solitário preso por um crime cometido por seu irmão que passa anos na cadeia e é condenado pelos próprios familiares. Após ser libertado, ele tenta reconstruir a vida e monta uma oficina mecânica.

No entanto, voltar à vida normal não será fácil, principalmente depois que um acidente muda tudo e Baron conhece Lidya (Ada Erma), uma sobrinha que quebra suas barreiras emocionais e renova suas esperanças. O filme é dirigido por Çagri Vila Lostuvali e garante muitas emoções ao público.

4. Bon Appétit, Vossa Majestade (23/08)

“Bon Appétit, Vossa Majestade” conta a história de uma talentosa cozinheira que viaja no tempo e acaba se apaixonando por um rei com paladar exigente (Imagem: Reprodução digital | Netflix e tvN)

Ambientada entre o presente e o passado, “Bon Appétit, Vossa Majestade” conta a história da talentosa cozinheira Im Yoon-ah, uma mulher do século XXI que é transportada para o passado. Lá, ela é contratada por um rei tirano, porém de paladar refinado, para se tornar a nova chef do palácio real. Nesse contexto, Im Yoon-ah precisa se adaptar aos costumes da época e ao temperamento do rei, enquanto um improvável romance começa a florescer entre eles.

5. A Arte de Correr na Chuva (24/08)

“A Arte de Correr na Chuva” acompanha a trajetória de um cachorro que aprende sobre o que significa ser humano ao lado de um piloto de corridas (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios, Fox 2000 Pictures e Original Film)

Na linha dos clássicos emocionantes e inspiradores, “A Arte de Correr na Chuva” (também conhecido como “Meu Amigo Enzo”) acompanha a trajetória do cachorro Enzo, um animal especial e quase humano que passa os dias filosofando e é obcecado por assistir à televisão. Ao lado de Denny Swift (Milo Ventimiglia), um piloto de corridas, Enzo aprende sobre o que significa ser humano.

Com o passar dos anos, a amizade entre eles se torna ainda mais profunda, especialmente quando o piloto conhece Eve (Amanda Seyfried), com quem constrói uma família e enfrenta desafios marcantes, nos quais a lealdade e o amor de Enzo se tornam fundamentais. O filme é inspirado no livro homônimo do autor e produtor de cinema norte-americano Garth Stein e entrega cenas comoventes, dignas de muitas lágrimas.