5 receitas criativas com presunto para o almoço

O presunto é um ingrediente versátil que transforma pratos do almoço em refeições rápidas, saborosas e nutritivas. Ele combina com diferentes acompanhamentos, como massas, arroz, legumes e ovos, acrescentando sabor e praticidade à mesa. A seguir, confira 5 receitas criativas para aproveitar o presunto e tornar o almoço ainda mais especial.
Quiche de presunto
Ingredientes
Massa
- 200 g de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
- 2 colheres de sopa de água gelada (se necessário)
Recheio
- 150 g de presunto cortado em cubos
- 3 ovos
- 200 ml de creme de leite
- 150 g de queijo gruyère ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal e a manteiga até formar uma farofa. Adicione o ovo e mexa até a massa ficar homogênea, acrescentando um pouco de água gelada se necessário. Forme uma bola, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, em uma superfície lisa, abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de formas para mini quiche. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos.
Recheio e montagem
Em uma panela, frite o presunto em fogo médio até dourar levemente. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente o queijo gruyère e o presunto e misture. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e volte ao forno por 35 minutos. Sirva em seguida.
Omelete com presunto e tomate
Ingredientes
- 3 ovos
- 3 colheres de sopa de leite
- 1/2 xícara de chá de presunto cortado em cubos
- 1/2 tomate sem sementes e cortado em cubos
- 1 colher de sopa de cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos com leite, sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e o presunto e refogue por 1 minuto. Despeje os ovos batidos sobre a mistura, espalhando bem. Reduza o fogo e cozinhe até que as bordas firmem. Quando estiver quase pronto, dobre o omelete ao meio com uma espátula e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Salada de maionese com presunto
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de alface-crespa higienizada e picada
- 1 pepino cortado em cubos
- 1 xícara de chá de milho-verde escorrido
- 2 ovos cozidos, descascados e picados
- 1 xícara de chá de presunto cortado em cubos
- 3 colheres de sopa de maionese
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma travessa, disponha as folhas de alface como base da salada. Distribua sobre as folhas o pepino, o milho-verde, os ovos cozidos e o presunto, formando setores coloridos. Coloque a maionese no centro da salada e tempere com salsinha, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Macarrão com presunto e ervilha
Ingredientes
- 300 g de macarrão (parafuso, penne ou tortiglioni)
- 200 g de presunto cortado em cubos
- 1 xícara de chá de ervilhas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o macarrão e cubra com água. Adicione sal e cozinhe em fogo médio até ficar al dente. Deligue o fogo, escorra e reserve. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio, acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar. Junte o presunto e refogue por 2 minutos. Coloque as ervilhas, misture e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o macarrão cozido à frigideira e misture para envolver. Sirva em seguida.
Arroz de forno com presunto
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 200 g de presunto cortado em cubos
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 1 cenoura descascada e ralada
- 350 g de milho-verde escorrido
- 1/2 xícara de chá de ervilhas
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 200 g de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Queijo parmesão ralado para gratinar
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o arroz com o presunto, o queijo muçarela, a cenoura, o milho-verde, as ervilhas, o tomate e a cebola. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o creme de leite e mexa até ficar cremoso. Transfira a mistura para um refratário untado com azeite de oliva, polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C até gratinar e dourar levemente. Sirva em seguida.