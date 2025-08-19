5 receitas criativas com presunto para o almoço

O presunto é um ingrediente versátil que transforma pratos do almoço em refeições rápidas, saborosas e nutritivas. Ele combina com diferentes acompanhamentos, como massas, arroz, legumes e ovos, acrescentando sabor e praticidade à mesa. A seguir, confira 5 receitas criativas para aproveitar o presunto e tornar o almoço ainda mais especial.

Quiche de presunto

Ingredientes

Massa

200 g de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água gelada (se necessário)

Recheio

150 g de presunto cortado em cubos

3 ovos

200 ml de creme de leite

150 g de queijo gruyère ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal e a manteiga até formar uma farofa. Adicione o ovo e mexa até a massa ficar homogênea, acrescentando um pouco de água gelada se necessário. Forme uma bola, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, em uma superfície lisa, abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de formas para mini quiche. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos.

Recheio e montagem

Em uma panela, frite o presunto em fogo médio até dourar levemente. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente o queijo gruyère e o presunto e misture. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e volte ao forno por 35 minutos. Sirva em seguida.

Omelete com presunto e tomate

Ingredientes

3 ovos

3 colheres de sopa de leite

1/2 xícara de chá de presunto cortado em cubos

1/2 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 colher de sopa de cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com leite, sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e o presunto e refogue por 1 minuto. Despeje os ovos batidos sobre a mistura, espalhando bem. Reduza o fogo e cozinhe até que as bordas firmem. Quando estiver quase pronto, dobre o omelete ao meio com uma espátula e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Salada de maionese com presunto

Ingredientes

2 xícaras de chá de alface-crespa higienizada e picada

1 pepino cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de milho-verde escorrido

2 ovos cozidos, descascados e picados

1 xícara de chá de presunto cortado em cubos

3 colheres de sopa de maionese

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma travessa, disponha as folhas de alface como base da salada. Distribua sobre as folhas o pepino, o milho-verde, os ovos cozidos e o presunto, formando setores coloridos. Coloque a maionese no centro da salada e tempere com salsinha, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Macarrão com presunto e ervilha (Imagem: Alessio Orru | Shutterstock)

Macarrão com presunto e ervilha

Ingredientes

300 g de macarrão (parafuso, penne ou tortiglioni)

(parafuso, penne ou tortiglioni) 200 g de presunto cortado em cubos

1 xícara de chá de ervilhas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o macarrão e cubra com água. Adicione sal e cozinhe em fogo médio até ficar al dente. Deligue o fogo, escorra e reserve. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio, acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar. Junte o presunto e refogue por 2 minutos. Coloque as ervilhas, misture e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o macarrão cozido à frigideira e misture para envolver. Sirva em seguida.

Arroz de forno com presunto

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

200 g de presunto cortado em cubos

200 g de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 1 cenoura descascada e ralada

350 g de milho-verde escorrido

1/2 xícara de chá de ervilhas

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

200 g de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para gratinar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o arroz com o presunto, o queijo muçarela, a cenoura, o milho-verde, as ervilhas, o tomate e a cebola. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o creme de leite e mexa até ficar cremoso. Transfira a mistura para um refratário untado com azeite de oliva, polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C até gratinar e dourar levemente. Sirva em seguida.