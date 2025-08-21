Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/08/2025

Nesta quinta-feira, a energia dos astros influenciará cada signo de forma particular. Enquanto alguns nativos sentirão mais intensidade nas palavras e nos relacionamentos, outros serão convidados a olhar para dentro, refletindo sobre emoções e sentimentos. O dia favorecerá a comunicação e pequenas transformações, pedindo equilíbrio, paciência e autenticidade para lidar com as situações. Confira, a seguir, as previsões do horóscopo do seu signo!

Áries

A criatividade e a comunicação dos nativos de Áries estarão em alta (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, a sua criatividade e comunicação estarão em destaque. Como resultado, suas palavras poderão ganhar intensidade e tocar profundamente quem está ao seu redor. Ainda hoje, você sentirá vontade de brilhar e ser notado(a). Contudo, algumas situações poderão gerar desconfortos, exigindo equilíbrio emocional.

Touro

Os nativos de Touro desejarão falar o que sentem (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você poderá se deparar com memórias intensas e emoções ligadas à família. Com isso, tenderá a ficar mais sensível aos acontecimentos do lar, assim como sentirá a necessidade de falar o que sente. Nesse cenário, algumas conversas poderão revelar verdades guardadas há tempos. Logo, tome cuidado com as reações impulsivas.

Gêmeos

A quinta-feira pedirá que os nativos de Gêmeos transformem antigos padrões de comunicação e escutem mais o outro (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se expressar com clareza e intensidade. Contudo, as suas palavras tenderão a causar um impacto maior do que imagina. Portanto, deverá tomar cuidado com os confrontos desnecessários. Ainda nesta quinta-feira, questões mal resolvidas poderão ressurgir, pedindo que transforme antigos padrões de comunicação e escute o outro com atenção.

Câncer

O foco dos nativos de Câncer estará voltado para as finanças e valores pessoais (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, conversas sobre finanças e valores pessoais poderão trazer intensidade. Nesse cenário, evite agir com rigidez diante das críticas ou desafios. Ademais, você sentirá a necessidade de afirmar a sua autoconfiança por meio do que deseja conquistar ou do que já possui.

Leão

Os nativos de Leão se destacarão de forma natural (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Seu magnetismo estará em alta e você se destacará de forma natural nesta quinta-feira. Isso ocorrerá porque sua comunicação e autoconfiança estarão alinhadas. Logo, procure usar essas energias a seu favor em encontros, apresentações ou qualquer situação que exija protagonismo. Entretanto, tenha cautela com as ações impulsivas.

Virgem

Os sonhos e as memórias poderão trazer mensagens importantes para os nativos de Virgem (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você poderá estar mais intuitivo(a) e se deparar com pensamentos profundos. Inclusive, os sonhos e memórias poderão trazer mensagens importantes. Em resumo, será um bom dia para escrever, meditar ou refletir sobre o que habita em seu interior.

Libra

Os nativos de Libra sentirão vontade de compartilhar ideias e criar algo significativo com as pessoas do seu convívio social (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos amigos. Inclusive, também haverá o desejo de compartilhar ideias e de criar algo significativo com as pessoas que fazem parte do seu convívio social. Por outro lado, algumas conversas poderão revelar tensões e pedir mais autenticidade nos vínculos.

Escorpião

As ações profissionais dos nativos de Escorpião poderão ganhar mais destaque (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, as suas ações poderão ganhar mais visibilidade, especialmente no setor profissional. Logo, escolha bem as palavras, pois elas terão o poder de abrir portas importantes. Apesar das boas energias, deverá equilibrar as emoções com coragem, pois elas influenciarão decisões importantes.

Sagitário

Conexões sinceras e conversas poderão transformar a perspectiva dos nativos de Sagitário (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

As suas ideias tenderão a ganhar mais brilho, facilitando conexões sinceras e conversas que poderão transformar as suas perspectivas. Porém, tome cuidado com as emoções intensas, pois será possível que elas tragam desafios na comunicação e nos relacionamentos. Em resumo, a quinta-feira pedirá equilíbrio emocional.

Capricórnio

A quinta-feira será favorável para os nativos de Capricórnio fortalecerem laços íntimos (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você será convidado(a) a mergulhar em emoções profundas e transformadoras, o que poderá trazer à tona questões que estavam escondidas. No processo, deverá ter cautela com as palavras, pois elas possivelmente levarão a mal-entendidos. De modo geral, será um dia para liberar o que já não serve e fortalecer os laços íntimos.

Aquário

Os nativos de Aquário dedicarão bastante atenção ao setor afetivo (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

O setor afetivo receberá mais atenção. Todavia, conversas intensas e reveladoras poderão gerar desafios. Diante desse cenário, o ideal será escutar o outro com atenção e expressar as ideias com clareza. Desde que mantenha a calma e o equilíbrio emocional no processo, terá a oportunidade de fortalecer vínculos importantes e transformar padrões antigos.

Peixes

Nesta quinta-feira, a criatividade dos nativos de Peixes estará em destaque (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de colocar a rotina em ordem, mas alguns desafios poderão testar sua paciência e determinação. Ao mesmo tempo, a criatividade estará em destaque, embora emoções intensas possam interferir nesse processo. Logo, será fundamental cuidar do bem-estar físico e emocional, além de confiar na própria intuição para encontrar soluções que tornem o dia mais leve e equilibrado.