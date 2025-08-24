Em 24 de agosto é celebrado o Dia de São Bartolomeu. Também chamado de Natanael em algumas passagens bíblicas, ele foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, mencionado nos evangelhos do Novo Testamento. Na tradição cristã, é lembrado por sua fidelidade ao propósito divino, sendo associado a eventos milagrosos e à sua devoção à mensagem de Cristo.

Acredita-se que Natanael tenha desempenhado um papel ativo na divulgação do evangelho, tanto na Palestina quanto em terras distantes. Algumas tradições indicam que ele teria levado a mensagem de Jesus até regiões como Índia e Armênia, compartilhando os ensinamentos com comunidades além das fronteiras conhecidas.

O Dia de São Bartolomeu é uma ocasião em que os fiéis refletem sobre a importância dos primeiros discípulos na fundação da fé e consideram como podem aplicar os valores exemplificados por São Bartolomeu em suas próprias vidas. A data é marcada por celebrações litúrgicas, orações e reflexões que destacam a influência duradoura dos apóstolos na formação da tradição cristã e na disseminação do amor e compaixão pregados por Jesus.

A seguir, confira 6 orações para o Dia de São Bartolomeu!

1. Oração para prosperidade

São Bartolomeu, vós que sois o Senhor do Vento. Vós que fazeis a varri dela sobre a Terra fria. Vós que fazeis dobrar as árvores e palmeiras, com a força de vossa ventania. São Bartolomeu, que comandais os tufões, os furacões e todos os tipos de tempestades. São Bartolomeu que comandais os ciclones, rasgando com o poder de vossa força, devastando e destruindo, arrebatando tudo que encontrais no caminho. Reduzindo os destroços por onde passar a varrida de vossas forças. Atingindo sempre os locais onde Deus quer castigar, pois o homem por natureza é mau, egoísta e pretensioso.

Vós, São Bartolomeu, fostes o escolhido por Deus para abalar e castigar os locais que, por natureza, devem mostrar com mais força a presença de Deus. Pois o homem, na sua infinita ignorância, a cada dia que passa, de Deus se esquece e passa a se considerar um deus sobre esta Terra fria. São Bartolomeu, foste escolhido para mostrar ao homem que a força de Deus ainda reina por todos os séculos e quando o homem ignora por completo a Sua presença.

Vós, São Bartolomeu, sois a entidade incumbida de mostrar a ira do Rei do Mundo e como sois conhecido nos 4 cantos da Terra comandando os tufões e furacões. É que vos peço que carregueis no vosso vento, todo o mal, todo o embaraço, toda a amarração e a falsidade dos meus inimigos. Hoje por esta noite e amanhã por todo o dia. Assim seja. Amém!

2. Oração para conquistar uma graça

Glorioso São Bartolomeu, modelo sublime de virtude e puro frasco das graças do Senhor! Proteja este seu servo que humildemente se ajoelha aos seus pés e implora que tenha a bondade de pedir por mim junto ao trono do Senhor. São Bartolomeu use todos os recursos para me proteger dos perigos que diariamente me rodeiam! Lance seu escudo protetor em minha volta e me proteja do meu egoísmo e de minha indiferença a Deus e ao meu vizinho.

São Bartolomeu, me inspire em imitá-lo em todas as minhas ações. Derrame em mim suas graças para que eu possa servir e ver a Cristo nos outros e trabalhar para a Vossa maior glória. Graciosamente obtenha de Deus os favores e as graças que eu muito necessito, nas minhas misérias e aflições da vida.

Eu aqui invoco sua poderosa intercessão, confiante na esperança de que ouvirás minhas orações e que obtenha para mim essa especial graça e favor que eu reclamo de seu poder e bondade fraternal, e com toda a minha alma imploro que me conceda a graça (mencionar aqui a graça desejada). Ainda a graça da salvação de minha alma e para que eu viva e morra como filho de Deus, alcançando a doçura do Vosso amor e a eterna felicidade. Amém!

3. Oração para ter paz e tranquilidade interior

Oh, São Bartolomeu! Cheio, sem mancha ou flexão, apresento a você pedindo saúde emocional e a restauração da raiz dos meus problemas nervosos. Ajuda-me, ó Santo Homem de Deus, quando a nuvem negra de desespero ameaça meu pensamento, vocês que foram atormentados pelo cruel martírio têm pena da minha necessidade atual: (peça o favor que é necessário).

São Bartolomeu intercede por nós que vivemos em um mundo agitado, onde ansiedades, medos, nervosismo e depressões nos cercam e as ondas tempestuosas se agitam dentro de nós.

Oh, São Bartolomeu! Restaure-nos a paz interior e a paz em nossos lares. Mostre-me que Deus está sempre comigo e me dê a graça de experimentar paz e tranquilidade em minha vida. Que, seguindo seus passos de santidade, posso imitar suas virtudes, vivendo uma vida inteira, sem as manchas dos erros ou corrupções deste mundo, para me fazer merecer como você a lisonja do Mestre e um dia desfrutar das obras abençoadas do povo santo.

Eu imploro por Deus Pai, em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor, em união com o Espírito Santo. Amém!

É possível fazer orações a São Bartolomeu pedindo por proteção (Imagem: Pazargic Liviu | Shutterstock)

4. Oração para proteção

Glorioso São Bartolomeu, apóstolo amado do Senhor, que percorreste caminhos difíceis para levar a mensagem de Cristo aos corações necessitados, peço-te hoje que estendas sobre mim tua mão protetora. Tu que enfrentaste o martírio com coragem e fé inabaláveis, guarda-me dos perigos visíveis e invisíveis que possam ameaçar minha vida e minha alma.

Intercede junto ao Pai Celestial, para que Ele me conceda a graça de perseverar no caminho da virtude e da verdade. Que, sob tua proteção, eu possa enfrentar com confiança os desafios da vida e, com teu auxílio, alcançar a glória eterna. Amém!

5. Oração para alcançar uma cura

Querido São Bartolomeu, que experimentaste em tua carne as dores do martírio, dirijo-me a ti com o coração aflito e o corpo cansado, buscando alívio e cura. Assim como tu suportaste o sofrimento por amor a Cristo, peço-te que intercedas por mim, para que eu também encontre força e consolo em meio às minhas dores.

Roga ao Senhor que derrame Sua misericórdia sobre mim, aliviando minhas enfermidades físicas e espirituais, e que me conceda a paz necessária para aceitar Sua santa vontade. Que tua intercessão me traga a cura, se assim for da vontade divina, ou a graça de suportar com paciência e fé os sofrimentos que me forem destinados. Amém!

6. Oração por uma vida cristã plena

Brilhando entre os apóstolos, Bartolomeu atende pedidos e louvores! Ao ver-te, o Nazareno te amou com grande afeto, sentindo num relance teu coração tão reto. E tanto a ti se une em íntima aliança, que a ti manda o martírio, a cruz que o céu alcança. Tu pregas o Evangelho, proclamas o homem novo: se o Mestre é tua vida, da vida a todo o povo. Ao Cristo celebramos, por toda a nossa vida, pois leva-nos à Pátria, à Terra Prometida. Amém!