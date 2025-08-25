5 pratos leves ricos em proteínas para o almoço

Mesmo na correria do dia a dia, é possível apostar em pratos leves, saborosos e nutritivos para o almoço. Receitas práticas que combinam ingredientes frescos a proteínas de alta qualidade facilitam o preparo e ainda garantem energia e saciedade, ajudando a manter a alimentação equilibrada e evitar excessos. A seguir, confira 5 pratos leves ricos em proteínas para incluir na sua dieta e melhorar o ganho de massa muscular!

Salada com frango, ovo e molho de iogurte

Ingredientes

Salada

1 peito de frango fatiado

fatiado 2 ovos cozidos e cortados ao meio

3 folhas de alface-crespa higienizadas

1/2 pepino cortado em meia-lua

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

Queijo parmesão cortado em lascas para decorar

Sal, pimenta-do-reino moída e sementes de mostarda a gosto

Água

Molho

1 copo de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho descascado e amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Salada

Em um recipiente, coloque o peito de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para um frigideira antiaderente e leve ao fogo médio até dourar. Desligue o fogo e corte em fatias. Reserve. Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 7 minutos.

Desligue o fogo, escorra a água e disponha os ovos em um recipiente com água fria para interromper o cozimento. Descasque com cuidado e reserve. Em um prato, coloque as folhas de alface, o pepino e o tomate. Acrescente o frango fatiado e os ovos. Reserve.

Molho

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter um molho homogêneo. Despeje a mistura sobre a salada e finalize com o queijo parmesão e as sementes de mostarda. Sirva em seguida.

Rolinho primavera de omelete

Ingredientes

Massa

4 ovos

2 colheres de sopa de leite desnatado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Recheio

300 g de carne moída magra

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 abobrinha ralada

ralada Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata ovos com o leite desnatado, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Aqueça uma frigideira untada com azeite de oliva em fogo médio. Despeje uma porção fina da mistura sobre a panela, formando um “crepe” de ovo. Doure dos dois lados e repita o processo até terminar a massa. Desligue o fogo e reserve.

Recheio e montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite e oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até perder a cor avermelhada e junte a abobrinha. Refogue até a abobrinha murchar e desligue o fogo. Após, recheie cada omelete com a carne com abobrinha e enrole como rocambole. Sirva em seguida.

Quibe de frango rico em proteínas

Ingredientes

300 g de peito de frango cozido e moído

1 xícara de chá de trigo para quibe

1 cebola descascada e ralada

2 colheres de sopa de folhas de hortelã picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cenoura descascada e ralada

180 g de creme de castanha-de-caju

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Coloque o trigo para quibe em uma tigela e cubra com água morna. Deixe hidratar por 30 minutos, depois escorra e esprema para remover o excesso de líquido. Em um recipiente, misture o trigo para quiibe o frango moído, a cebola, a hortelã e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até obter uma massa homogênea.

Unte um refratário com azeite de oliva e disponha metade da massa sobre ele. Cubra com a cenoura e o creme de castanha-de-caju. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.

Sopa de lentilha com legumes (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha crua (deixadas de molho por 1 hora)

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 batatas descascadas e picada

descascadas e picada 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 colher de chá de páprica defumada

1 folha de louro

1 colher de sopa de azeite de oliva

500 ml de caldo de legumes quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão, a cenoura e a batata e refogue por 2 minutos. Junte a páprica defumada e a folha de louro e misture. Acrescente as lentilhas e cubra com caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que os legumes e as lentilhas estejam macios. Se necessário, acrescente mais caldo de legumes durante o cozimento. Desligue o fogo e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.

Salmão grelhado com legumes

Ingredientes

2 filés de salmão fresco

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho descascado e amassado

1 abobrinha cortada em rodelas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

sem sementes e cortado em tiras 1/2 cebola roxa descascada e cortada em pétalas

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por 10 minutos. Após, aqueça uma frigideira com azeite de oliva e grelhe o salmão por 4 minutos de cada lado. Desligue o fogo e reserve.

Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os legumes sobre ela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macios, mas ainda crocantes. Retire os legumes do forno e sirva-os com salmão.