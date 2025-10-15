Bobó delicioso e prático: 5 receitas fáceis para o almoço

O bobó é um prato típico da culinária afro-brasileira, conhecido pelo sabor marcante e pela textura cremosa. Versátil e nutritivo, combina ingredientes como mandioca e leite de coco a temperos aromáticos, resultando em uma refeição completa e reconfortante. Ideal para o almoço em família ou para aquele momento em que se deseja uma comida saborosa e sem complicações, o bobó une tradição e praticidade em cada colherada. Confira 5 receitas práticas de bobó para o almoço!

Bobó de Camarão

Ingredientes

500 g de camarão limpo

limpo Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 pimentão amarelo picado

200 ml de leite de coco

2 xícaras de chá de mandioca em cubos cozida

1 xícara de chá da água do cozimento da mandioca

1 colher de sopa de azeite de dendê

Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o camarão com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída. Reserve. No liquidificador, bata a mandioca cozida com a água do cozimento até formar um creme homogêneo e reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o tomate e os pimentões e refogue por 3 minutos. Junte o leite de coco e o creme de mandioca batido e misturando até obter um creme homogêneo.

Acrescente o azeite de dendê e ajuste o sal e a pimenta-do-reino, mantendo em fogo baixo para não grudar no fundo da panela. Quando o creme estiver bem quente, adicione os camarões temperados e cozinhe por aproximadamente 7 minutos em fogo médio, até que fiquem rosados e cozidos, sem deixar endurecer. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Bobó de legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de mandioca cozida em cubos

1 xícara de chá da água do cozimento da mandioca

1 cenoura cozida em rodelas

1 abobrinha picada

picada 1/2 pimentão vermelho picado

1/2 pimentão amarelo picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a mandioca e a cenoura cozidas com a água do cozimento da mandioca até obter um creme liso e homogêneo. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate, os pimentões e a abobrinha, refogando até que os legumes fiquem macios. Junte o creme de mandioca e o leite de coco, mexendo até obter um molho uniforme e cremoso. Acrescente o azeite de dendê e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Bobó de salmão

Ingredientes

600 g de filé de salmão cortado em cubos

cortado em cubos Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de tomate-cereja cortados ao meio

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 pimentão amarelo picado

200 ml de leite de coco

2 xícaras de chá de abóbora descascada e cozida

1 xícara de chá da água do cozimento da abóbora

1 colher de sopa de azeite de dendê

Coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o salmão com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. No liquidificador, bata a abóbora cozida com a água do cozimento até formar um creme liso e homogêneo. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente os tomates-cereja e os pimentões, refogando até amaciarem. Adicione o salmão e refogue delicadamente por 3 minutos.

Junte o leite de coco e o creme de abóbora, mexendo suavemente até o molho engrossar. Acrescente o azeite de dendê, ajuste o sal e a pimenta-do-reino, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos, mexendo suavemente até o molho encorpar. Finalize com o coentro e sirva em seguida.

Bobó de frango (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

Bobó de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 pimentão vermelho picado

200 ml de leite de coco

2 xícaras de chá de mandioca cozida

1 xícara de chá da água do cozimento da mandioca

1 colher de sopa de azeite de dendê

Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. No liquidificador, bata a mandioca cozida com a água do cozimento até formar um creme espesso e homogêneo. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Acrescente o tomate e o pimentão vermelho e refogue até ficarem macios. Adicione o frango e refogue até dourar levemente.

Junte o leite de coco e o creme de mandioca batido, mexendo bem até que o molho fique uniforme e encorpado. Acrescente o azeite de dendê, misture e reduza para o fogo baixo, cozinhando por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando para não grudar no fundo da panela. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino moída e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Bobó de carne-seca

Ingredientes

500 g de carne-seca dessalgada e desfiada

dessalgada e desfiada 2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 pimentão amarelo picado

1 xícara de chá de mandioquinha cozida

1/2 xícara de chá de cenoura cozida

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá da água do cozimento da mandioquinha e cenoura

1 colher de sopa de azeite de dendê

Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a mandioquinha e a cenoura cozidas com a água do cozimento até formar um creme espesso e homogêneo. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os pimentões e refogue até ficarem macios. Junte a carne-seca desfiada e deixe refogar por cerca de 5 minutos. Adicione o leite de coco e o creme de mandioquinha, mexendo até que a mistura fique uniforme e comece a engrossar. Acrescente o azeite de dendê, ajuste o sal e a pimenta-do-reino, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.