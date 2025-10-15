InícioRevista do Correio
Bobó delicioso e prático: 5 receitas fáceis para o almoço

Aprenda a preparar diferentes versões desse prato típico da culinária brasileira

Bobó de camarão (Imagem: Gabriela Carrara | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O bobó é um prato típico da culinária afro-brasileira, conhecido pelo sabor marcante e pela textura cremosa. Versátil e nutritivo, combina ingredientes como mandioca e leite de coco a temperos aromáticos, resultando em uma refeição completa e reconfortante. Ideal para o almoço em família ou para aquele momento em que se deseja uma comida saborosa e sem complicações, o bobó une tradição e praticidade em cada colherada. Confira 5 receitas práticas de bobó para o almoço!

Bobó de Camarão

Ingredientes

  • 500 g de camarão limpo
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 pimentão vermelho picado 
  • 1/2 pimentão amarelo picado
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 xícaras de chá de mandioca em cubos cozida
  • 1 xícara de chá da água do cozimento da mandioca
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o camarão com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída. Reserve. No liquidificador, bata a mandioca cozida com a água do cozimento até formar um creme homogêneo e reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o tomate e os pimentões e refogue por 3 minutos. Junte o leite de coco e o creme de mandioca batido e misturando até obter um creme homogêneo.

Acrescente o azeite de dendê e ajuste o sal e a pimenta-do-reino, mantendo em fogo baixo para não grudar no fundo da panela. Quando o creme estiver bem quente, adicione os camarões temperados e cozinhe por aproximadamente 7 minutos em fogo médio, até que fiquem rosados e cozidos, sem deixar endurecer. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida. 

Bobó de legumes

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de mandioca cozida em cubos
  • 1 xícara de chá da água do cozimento da mandioca
  • 1 cenoura cozida em rodelas
  • 1 abobrinha picada
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 1/2 pimentão amarelo picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a mandioca e a cenoura cozidas com a água do cozimento da mandioca até obter um creme liso e homogêneo. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate, os pimentões e a abobrinha, refogando até que os legumes fiquem macios. Junte o creme de mandioca e o leite de coco, mexendo até obter um molho uniforme e cremoso. Acrescente o azeite de dendê e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida. 

Bobó de salmão

Ingredientes

  • 600 g de filé de salmão cortado em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 200 g de tomate-cereja cortados ao meio
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 1/2 pimentão amarelo picado
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 xícaras de chá de abóbora descascada e cozida
  • 1 xícara de chá da água do cozimento da abóbora
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • Coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o salmão com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. No liquidificador, bata a abóbora cozida com a água do cozimento até formar um creme liso e homogêneo. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente os tomates-cereja e os pimentões, refogando até amaciarem. Adicione o salmão e refogue delicadamente por 3 minutos.

Junte o leite de coco e o creme de abóbora, mexendo suavemente até o molho engrossar. Acrescente o azeite de dendê, ajuste o sal e a pimenta-do-reino, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos, mexendo suavemente até o molho encorpar. Finalize com o coentro e sirva em seguida. 

Bobó de frango servido em tigela de cerâmica preta por fora e branca por dentro, em cima de mesa de madeira
Bobó de frango (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

Bobó de frango

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 xícaras de chá de mandioca cozida
  • 1 xícara de chá da água do cozimento da mandioca
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. No liquidificador, bata a mandioca cozida com a água do cozimento até formar um creme espesso e homogêneo. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Acrescente o tomate e o pimentão vermelho e refogue até ficarem macios. Adicione o frango e refogue até dourar levemente.

Junte o leite de coco e o creme de mandioca batido, mexendo bem até que o molho fique uniforme e encorpado. Acrescente o azeite de dendê, misture e reduza para o fogo baixo, cozinhando por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando para não grudar no fundo da panela. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino moída e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida. 

Bobó de carne-seca

Ingredientes

  • 500 g de carne-seca dessalgada e desfiada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 1/2 pimentão amarelo picado
  • 1 xícara de chá de mandioquinha cozida
  • 1/2 xícara de chá de cenoura cozida
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 xícara de chá da água do cozimento da mandioquinha e cenoura
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a mandioquinha e a cenoura cozidas com a água do cozimento até formar um creme espesso e homogêneo. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os pimentões e refogue até ficarem macios. Junte a carne-seca desfiada e deixe refogar por cerca de 5 minutos. Adicione o leite de coco e o creme de mandioquinha, mexendo até que a mistura fique uniforme e comece a engrossar. Acrescente o azeite de dendê, ajuste o sal e a pimenta-do-reino, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida. 

