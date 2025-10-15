6 simpatias poderosas com chaves para abrir caminhos

A chave é vista como um símbolo de acesso, de desvendar mistérios e de superar obstáculos (Imagem: Shutter_M | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Simpatias são tradições culturais transmitidas entre gerações em diversas sociedades, atuando como símbolos de proteção, conquistas e afastamento de energias negativas. Entre os objetos usados nesses rituais, as chaves se destacam por sua associação ao poder de abrir caminhos e atrair positividade. Mais que um objeto físico, seu uso evoca a abertura de novas oportunidades e o fluxo de energias que fortalecem o destino, favorecendo a realização pessoal e a harmonia.

“Muitas são as religiões e culturas que utilizam as chaves em rituais. Colando as intenções certas e com os ingredientes corretos, é possível abrir os caminhos para que coisas boas aconteçam na vida. Algumas das simpatias envolvendo chaves são responsáveis por atrair dinheiro, abrir portas de emprego ou trazer prosperidade, tudo depende da intenção que a pessoa colocar naquilo que está fazendo”, explica a cigana Kélida Marques.

A seguir, com a ajuda da Kélida Marques, listamos 6 simpatias poderosas com chaves para abrir os caminhos. Confira!

1. Para receber uma proposta de trabalho

Coloque uma pitada de açúcar em um copo com água. Enrole uma chave comum em um pedaço de papel onde estejam escritos seu nome e o seu endereço. Mergulhe esse pacotinho na água açucarada. Deixe o copo em um lugar alto (em cima de um armário, por exemplo) durante 7 dias.

No oitavo dia, reze um Pai-Nosso e peça ao seu anjo da guarda que a ajude a conseguir um emprego. Jogue a água e o papel fora e carregue a chave na sua bolsa. O copo, depois de lavado, pode ser usado como de costume.

2. Para ganhar mais dinheiro

Pegue um chaveiro que contenha todas as chaves da casa e friccione-o durante dez minutos. Em seguida, coloque as chaves, uma a uma, sobre a mesa de refeições, em forma de cruz, e reze um Pai-Nosso. A simpatia deve ser realizada às 12 horas.

3. Para conseguir comprar uma casa

Em uma noite qualquer, utilize um acessório vermelho, reze um Pai-Nosso e ofereça a São Pedro. Feito isso, enrole uma chave que não tenha mais utilidade em um papel vermelho e deixe debaixo do seu travesseiro por uma noite inteira.

Antes de dormir, faça seu pedido ao santo e, em seguida, diga: “São Pedro, sou leal seguidor(a). Se eu merecer o que pedi, ajude-me a conseguir”. Depois, enterre o embrulho em um vaso de comigo-ninguém-pode. O acessório vermelho que você usou só pode ser usado novamente após sete dias.

4. Para atrair prosperidade

Para realizar essa simpatia, você precisará de uma chave dourada. Em uma noite de Lua crescente, segure a chave em suas mãos e visualize seus objetivos de prosperidade e sucesso. Em seguida, coloque a chave sob o travesseiro e durma com ela por sete noites consecutivas. Acredita-se que a energia da chave dourada abre as portas para a prosperidade na vida.

As chaves são consideradas elementos poderosos para conseguir realizar desejos (Imagem: zffoto | Shutterstock)

5. Para melhorar a situação financeira

Escolha uma chave que você não use mais. Em uma sexta-feira, pegue a chave e limpe-a com água e sal e, em seguida, a enrole em uma folha de papel dourado. Coloque o embrulho debaixo de um vaso com uma planta saudável. Diga uma afirmação de prosperidade ou faça um pedido relacionado à sua situação financeira. Mantenha a chave lá até sentir que sua situação melhorou.

6. Para atrair bonança

Escolha uma chave de sua preferência, pode ser velha ou nova. Em seguida, limpe-a com água e sal grosso para purificar e energizar. Em uma noite de Lua crescente, coloque-a em um pires branco e acenda uma vela verde ao lado.

Depois, visualize seus desejos de prosperidade enquanto a vela queima. Deixe-a queimar completamente e a chave no pires durante a noite. Pela manhã, pegue a chave e mantenha-a em um local seguro, como na sua carteira ou onde guarda seu dinheiro.

Kélida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Alice Veloso e Redação EdiCase