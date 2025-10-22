Vitaminas proteicas: 3 receitas caseiras para o pré-treino

O que você consome antes do treino pode impactar diretamente seu desempenho e sua recuperação. As vitaminas proteicas, por exemplo, são uma opção prática e saborosa para fornecer os nutrientes ideais ao corpo, combinando proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis em um só copo. Dependendo dos ingredientes utilizados — como frutas, leite, iogurte ou whey protein — elas podem fornecer energia rápida, favorecer o ganho de massa muscular e acelerar a recuperação pós-treino. Além disso, ajudam a reduzir a fadiga.
A seguir, veja como preparar 3 receitas caseiras para o pré-treino!
Vitamina de espinafre com maçã
Ingredientes
- 1 xícara de chá de espinafre fresco
- 1 maçã-verde picada
- 1 colher de sopa de Whey Protein
- 200 ml de leite
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de mamão com aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de mamão picado
- 1 banana média
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 200 ml de leite
- Folhas de hortelã e flocos de aveia para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e finalize com as folhas de hortelã e flocos de aveia. Sirva em seguida.
Vitamina proteica com pasta de amendoim
Ingredientes
- 1 xícara de chá de abacate picado
- 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 2 colheres de sopa de iogurte grego
- 200 ml de leite
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.