InícioRevista do Correio
Revista do Correio

Vitaminas proteicas: 3 receitas caseiras para o pré-treino

Aprenda a preparar bebidas ricas em nutrientes que auxiliam no ganho de massa muscular

Vitamina de espinafre com maçã (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Vitamina de espinafre com maçã (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O que você consome antes do treino pode impactar diretamente seu desempenho e sua recuperação. As vitaminas proteicas, por exemplo, são uma opção prática e saborosa para fornecer os nutrientes ideais ao corpo, combinando proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis em um só copo. Dependendo dos ingredientes utilizados — como frutas, leite, iogurte ou whey protein — elas podem fornecer energia rápida, favorecer o ganho de massa muscular e acelerar a recuperação pós-treino. Além disso, ajudam a reduzir a fadiga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A seguir, veja como preparar 3 receitas caseiras para o pré-treino

Vitamina de espinafre com maçã  

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de espinafre fresco
  • 1 maçã-verde picada 
  • 1 colher de sopa de Whey Protein
  • 200 ml de leite

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia servido em copo de vidro com metade de um mamão ao lado e uma tigela com aveia
Vitamina de mamão com aveia (Imagem: Nick Alias | Shutterstock)

Vitamina de mamão com aveia

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1 banana média
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 200 ml de leite
  • Folhas de hortelã e flocos de aveia para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e finalize com as folhas de hortelã e flocos de aveia. Sirva em seguida.

Vitamina proteica com pasta de amendoim

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de abacate picado
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 2 colheres de sopa de iogurte grego
  • 200 ml de leite
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 22/10/2025 15:31
    SIGA
    x