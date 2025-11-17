4 características do cachorro da raça spaniel bretão 

As características marcantes do spaniel bretão fizeram com que ele ganhasse espaço também como animal de estimação (Imagem: Serova_Ekaterina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Originário da região da Bretanha, no noroeste da França, o spaniel bretão — ou Epagneul Breton, como é chamado em seu país de origem — é considerado uma das raças de cães de aponte mais antigas e tradicionais da Europa. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele teve seu padrão oficial definido no início do século XX, com registros datados de 1907.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Criado inicialmente para auxiliar caçadores, especialmente na caça de aves, esse cachorro pequeno e ágil ganhou espaço também como animal de estimação, graças à sua personalidade amigável e disposição para o convívio familiar.

Veja, a seguir, algumas características marcantes do cachorro da raça spaniel bretão!

1. Aparência física

O spaniel bretão é o menor entre os cães apontadores (animais treinados para localizar e indicar a presença de presas sem as perseguir), mas sua estrutura corporal é sólida e bem proporcionada. Segundo o padrão oficial da raça publicado pela CBKC, trata-se de um cachorro braquimórfico (de corpo curto e compacto), bem musculoso, leve e harmonioso.

A altura ideal na cernelha é de 49 a 50 cm para machos e 48 a 49 cm para fêmeas, com pequenas tolerâncias para mais ou para menos. A pelagem é fina e pode ser lisa ou levemente ondulada, com cores aceitas como branco com laranja, preto ou fígado, podendo ainda se apresentar malhada, ruão ou tricolor, conforme descrito pela CBKC. A presença de uma listra branca na cabeça é desejável.

Outro detalhe interessante é a cauda: de acordo com a CBKC, o spaniel bretão pode nascer com ela curta ou até sem, característica fixada pela seleção da raça desde o início do século XX.

2. Temperamento e personalidade

O comportamento do spaniel bretão é uma das qualidades mais destacadas por criadores e tutores. Conforme descrito no padrão da CBKC, ele é um cão sociável, inteligente, atento e equilibrado mentalmente. Costuma se adaptar com facilidade a diferentes ambientes, desde zonas rurais até áreas urbanas, desde que possa gastar sua energia com atividades físicas e mentais.

Ainda segundo a CBKC, é um cachorro que demonstra paixão pela caça desde cedo, com excelente faro. Apesar desse instinto ativo, convive muito bem com pessoas, crianças e outros animais, sendo um companheiro fiel, carinhoso e bastante apegado ao tutor. É uma raça que se destaca tanto como cão de trabalho quanto como animal de companhia, com comportamento afável e pouco agressivo.

O spaniel bretão precisa de estímulos físicos e mentais para ter uma vida longa e saudável (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser um cão ativo, o spaniel bretão necessita de uma alimentação balanceada, rica em proteínas de qualidade e adequada ao seu porte e estilo de vida. A escolha de rações específicas para raças médias e com alto gasto energético pode ser benéfica, especialmente para cachorros que praticam esportes ou atividades intensas ao ar livre.

Trata-se de uma raça resistente e saudável, mas que requer cuidados com a saúde das articulações. Manter a vacinação em dia, realizar check-ups veterinários regulares e oferecer estímulos físicos e mentais são fundamentais para garantir uma vida longa e saudável ao spaniel bretão, cuja expectativa de vida gira em torno de 12 a 14 anos.

4. Educação e socialização

A inteligência e a disposição para agradar os tutores fazem do spaniel bretão um cão de fácil educação. A raça é conhecida por sua obediência natural, atenção aos comandos e grande capacidade de aprendizagem, o que torna o processo de adestramento mais ágil, especialmente quando são usados métodos positivos e recompensadores.

É um cachorro que responde muito bem a rotinas de treinamento e adora tarefas que estimulem seu instinto de busca. Jogos com brinquedos que exigem o uso do olfato, trilhas e esportes caninos são altamente recomendados para manter o spaniel bretão motivado e mentalmente equilibrado.

Além disso, sua natureza amigável facilita a socialização com outros animais e pessoas. Ainda assim, é sempre recomendável começar esse processo desde filhote, para garantir um convívio harmonioso com diferentes estímulos e ambientes.