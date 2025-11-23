Tarot semanal: previsão para os signos de 24 a 30 de novembro de 2025

A semana, de forma geral, será marcada por movimento interno e externo, pedindo equilíbrio emocional, clareza de direção e abertura para mudanças necessárias. As cartas do tarot revelam um período em que decisões importantes serão tomadas, algumas de maneira rápida, enquanto outras exigirão paciência e confiança no tempo certo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Dois de Paus

O ariano começará a enxergar possibilidades e caminhos que não estavam claros (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “Dois de Paus” mostra planejamento e visão de futuro. Você começará a enxergar possibilidades e caminhos que não estavam claros. Será o momento de escolher com coragem e dar o próximo passo com confiança.

Touro – A Temperança

A semana pedirá ao taurino paciência, moderação e serenidade (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “A Temperança” traz equilíbrio e harmonia. Sua semana pedirá paciência, moderação e serenidade. Ao ajustar pequenas coisas no dia a dia, você encontrará o fluxo ideal para seguir em paz.

Gêmeos – Cavaleiro de Copas

Alguém poderá mexer com o coração do geminiano ou despertar nele inspiração (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” anuncia charme, sensibilidade e convites emocionais. Alguém poderá mexer com seu coração ou despertar sua inspiração. Nesta semana, tente deixar a imaginação te guiar e abrace o romantismo.

Câncer – Seis de Ouros

O canceriano receberá ajuda ou oferecerá apoio, criando conexões mais leves e verdadeiras (Imagem: Vasya Kobelev |

A carta “Seis de Ouros” fala sobre trocas justas e generosidade. Você receberá ajuda ou oferecerá apoio, criando conexões mais leves e verdadeiras. A vida devolverá tudo o que você compartilhar com o coração.

Leão – A Torre

Para o leonino, mudanças repentinas quebrarão padrões antigos (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica mudanças repentinas que quebrarão padrões antigos. Embora possa parecer intenso, será libertador. Algo que não se sustentava mais precisará cair para abrir espaço para algo mais forte e real.

Virgem – Rei de Copas

O virginiano lidará com sentimentos profundos sem se perder (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” traz equilíbrio emocional e maturidade. Você lidará com sentimentos profundos sem se perder. Sua sensibilidade se transformará em força e clareza.

Libra – Sete de Ouros

O libriano deverá continuar, mesmo que o resultado não apareça rapidamente (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “Sete de Ouros” pede paciência e confiança no tempo das coisas. Os frutos crescerão, e você já plantou bem. Será importante continuar, mesmo que o resultado não apareça rapidamente.

Escorpião – A Estrela

O escorpiano receberá sinais do universo para seguir adiante (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “A Estrela” ilumina sua semana com esperança e inspiração. Seus sonhos ganharão força, e você receberá sinais do universo para seguir adiante. A fé te guiará e renovará sua energia.

Sagitário – Cavaleiro de Espadas

Para o sagitariano, haverá decisões rápidas, ideias afiadas e muita vontade de agir (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” movimenta tudo ao seu redor. Haverá decisões rápidas, ideias afiadas e muita vontade de agir. Apenas tome cuidado para não atropelar ninguém no caminho.

Capricórnio – O Eremita

O capricorniano encontrará respostas ao se afastar do barulho externo (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “O Eremita” pede introspecção e foco interno. Você encontrará respostas ao se afastar do barulho externo. Será uma semana para reorganizar pensamentos e ouvir sua própria sabedoria.

Aquário – Três de Copas

Encontros especiais e momentos leves levantarão o aquariano (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “Três de Copas” celebra amizade, apoio e alegria compartilhada. Encontros especiais e momentos leves te levantarão. Tente celebrar o que te faz sentir parte de algo maior.

Peixes – Rainha de Ouros

A energia do pisciano se voltará para o bem-estar material e emocional (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” traz conforto, segurança e autocuidado. Sua energia se voltará para o bem-estar material e emocional. Será importante cuidar do seu espaço, do seu corpo e da sua rotina com carinho.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.