InícioRevista do Correio
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá um cuidado especial para equilibrar ação e cautela, evitando ilusões, expectativas irreais e decisões precipitadas (Imagem: Zeinous | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá um cuidado especial para equilibrar ação e cautela, evitando ilusões, expectativas irreais e decisões precipitadas (Imagem: Zeinous | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste sábado, o movimento astrológico trará sensibilidade e atenção aos detalhes, influenciando cada nativo de forma particular. Será um dia para equilibrar ação e cautela, evitando ilusões, expectativas irreais e decisões precipitadas. Além disso, a organização financeira e os cuidados com a saúde se tornarão essenciais, assim como a clareza na comunicação e a delicadeza nas relações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

Ilustração frontal da cabeça de um carneiro com grandes chifres curvados em tons de laranja e marrom. O rosto é bege com detalhes pontilhados e está centralizado em uma moldura verde-água sobre fundo marrom
O ariano dedicará bastante atenção aos projetos pessoais (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Neste sábado, você dedicará bastante atenção aos projetos pessoais. Apesar do forte impulso para agir, atente-se às distrações ou enganos que possam causar mal-entendidos. Além disso, evite alimentar expectativas irreais. De modo geral, o dia pedirá cautela ao tomar decisões definitivas, assim como organização interna e cuidados com a saúde.

Touro

Ilustração da cabeça de um touro de frente em tons de marrom e ocre, com chifres azuis detalhados por linhas. Há um símbolo de lua crescente na testa do animal. A imagem está emoldurada em verde-água sobre fundo marrom
O taurino deverá expressar as emoções com delicadeza e simpatia (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Você buscará se recolher a fim de compreender os próprios sentimentos. Ademais, embora as interações sociais e o diálogo fluam com facilidade, procure expressar as suas emoções com delicadeza e simpatia. Será um dia importante para equilibrar clareza e sensibilidade, além de investir em formas harmoniosas de resolver questões do passado.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, representado por duas faces estilizadas lado a lado, representando dualidade e comunicação, com o fundo marrom
As ideias do geminiano tenderão a ser recebidas com entusiasmo, favorecendo acordos e negociações (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com os projetos coletivos. Além disso, sentirá facilidade para se comunicar. Como resultado, as suas ideias tenderão a ser recebidas com entusiasmo, favorecendo acordos e negociações de maneira leve, prática e eficiente. Aproveite o dia para expressar os seus desejos com clareza, fortalecer os laços e garantir o apoio necessário para cumprir as metas.

Câncer

Ilustração de uma lagosta ou caranguejo estilizado em tons de azul, vista de cima. O crustáceo está dentro de uma forma oval verde-água com pequenas estrelas, sobre um fundo marrom escuro
O canceriano deverá buscar o equilíbrio emocional e evitar agir por impulso (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Será necessário moderar o excesso de otimismo nas metas profissionais a fim de evitar decepções futuras. Isso porque a vontade de crescer rápido poderá gerar conflitos com autoridades ou sobrecarga na rotina. Ao longo do dia, mantenha os pés no chão, busque o equilíbrio emocional e evite agir por impulso.

Leão

Ilustração estilizada da cabeça de um leão representando o signo de Leão. O animal apresenta uma juba farta em tons de ocre e um rosto alaranjado com o símbolo de uma lua crescente e pontos pretos entre os olhos. O desenho está centralizado em uma moldura arredondada verde-água com detalhes de faíscas pretas, sobre um fundo marrom
O leonino deverá manter o foco na realidade e evitar julgamentos precipitados baseados em crenças pessoais (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Tenha cautela com o entusiasmo excessivo em relação a planos de estudos, viagens e atividades fora da rotina. Afinal, haverá o risco de superestimar as suas capacidades, o que levará a gastos desnecessários ou compromissos difíceis de honrar. De modo geral, o dia pedirá que mantenha o foco na realidade e evite julgamentos precipitados baseados em crenças pessoais.

Virgem

Ilustração artística do signo de Virgem representada pelo rosto de uma mulher com olhos fechados e expressão serena. Ela possui cabelos cor de terracota presos em tranças que formam uma coroa e uma marca de lua crescente na testa. A imagem está contida em uma moldura orgânica verde-água decorada com pequenas estrelas, sobre um fundo marrom
O virginiano dedicará mais atenção à organização das finanças compartilhadas (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção à organização das finanças compartilhadas. Nesse processo, o desejo de crescimento financeiro poderá estimular gastos impulsivos, capazes de comprometer a estabilidade. Portanto, evite investimentos arriscados e o excesso de confiança. O ideal será buscar equilíbrio emocional ao enfrentar possíveis crises e manter atenção aos exageros.

Libra

Ilustração do signo de Libra, representado por uma balança estilizada em tons de marrom, azul e bege, com o fundo marrom
O libriano deverá investir na objetividade e evitar comportamentos impulsivos (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Ao longo deste sábado, a busca por liberdade ou crescimento conjunto poderá levar a promessas difíceis de cumprir, gerando tensões. Por conta disso, atente-se às reações exageradas ou expectativas irreais em parcerias e compromissos. Será fundamental investir na objetividade e evitar comportamentos impulsivos.

Escorpião

Ilustração de um escorpião em tons de marrom e cinza, visto de cima. O aracnídeo está posicionado com as pinças abertas e a cauda curvada em uma moldura oval verde-água. O fundo da imagem é marrom terroso e possui pequenas estrelas pretas ao redor do símbolo
O escorpiano deverá manter o senso de realidade ao lidar com os compromissos da rotina (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

O sábado pedirá atenção à organização das tarefas e cuidado redobrado com a saúde, evitando assim o esgotamento por excesso de exigências. Além disso, tenha cautela com a impaciência e exageros, pois expectativas muito altas poderão gerar frustrações desnecessárias no trabalho. O ideal será manter o senso de realidade ao lidar com os compromissos da rotina.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário mostrando um arco de madeira marrom com uma flecha apontada para cima. O desenho está contido em uma forma arredondada verde-água com pequenos detalhes de faíscas e uma auréola de linhas finas no topo em um fundo marrom
O sagitariano deverá buscar equilíbrio entre prazer e responsabilidade (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

O dia pedirá equilíbrio entre prazer e responsabilidade, pois o excesso de confiança poderá distorcer a percepção das próprias capacidades. Direcione a energia criativa com cautela, evitando atitudes imprudentes, gastos desnecessários e sobrecarga emocional. Aproveite os momentos de diversão, mas sem extrapolar os limites.

Capricórnio

Ilustração da cabeça de uma cabra azulada com grandes chifres espiralados em tom ocre. O desenho possui um estilo místico, envolto por uma moldura verde-claro e fundo marrom
O capricorniano deverá investir na cautela e na paciência ao lidar com assuntos íntimos (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

A tendência será que aja de forma autoritária no ambiente familiar. Além disso, o desejo exagerado por conforto possivelmente colidirá com limitações estruturais ou emocionais. Diante desses cenários, invista na cautela e na paciência ao lidar com assuntos íntimos. Essas atitudes poderão impedir conflitos desnecessários.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário com um vaso de cerâmica terracota inclinado, de onde verte água em tons de azul. O conjunto está dentro de uma moldura orgânica verde-água em um fundo marrom
O aquariano deverá organizar os pensamentos com clareza e evitar se perder em ilusões (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

A comunicação ao longo do dia poderá estar confusa ou excessivamente rígida, o que irá gerar mal-entendidos. Logo, você deverá ter cautela ao expressar as ideias, organizar os pensamentos com clareza e evitar se perder em ilusões ou barreiras burocráticas. Para isso, procure silenciar a mente.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes apresentando dois peixes azuis nadando em direções opostas, formando um círculo. Eles estão inseridos em uma moldura verde-claro com pequenas estrelas ao redor, sobre um fundo marrom
O pisciano deverá ter cautela e manter os pés no chão ao lidar com as finanças (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Será necessário ter cautela e manter os pés no chão ao lidar com as finanças, evitando assim que ilusões comprometam a estabilidade. Ao longo deste sábado, você poderá sentir a necessidade de organizar os recursos, conter os gastos e buscar segurança em vez de promessas incertas de ganhos. A disciplina e a clareza se tornarão fundamentais para as decisões financeiras do dia.

  • Google Discover Icon
TM
TM

Thaís Mariano

    -
    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 24/01/2026 01:00
    SIGA
    x