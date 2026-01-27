Plantas preservadas: conheça as vantagens de inseri-las na decoração

As plantas preservadas, que passam por um processo químico que garante sua durabilidade, já eram queridinhas de projetos corporativos, mas agora invadem também lares brasileiros. A combinação do desejo por verde natural com a durabilidade atrativa torna essas folhagens uma escolha crescente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A arquiteta Marta Martins, compreendendo a falta de tempo dos clientes, adota essas plantas em seus projetos residenciais, oferecendo beleza sem a exigência de cuidados intensivos, uma solução prática e elegante.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com o intuito explorar o conceito de biofilia, ela procura encaixar as plantas preservadas como forma de garantir o frescor e os benefícios que a natureza agrega aos projetos de interiores, mas sempre respeitando as predileções, desejos e necessidades de casa de cada pessoa. “Avaliamos com todo cuidado para definir as tipologias de plantas e o seu modo de exposição, seja em vasos ou jardins verticais”, explica a profissional.

Processo de preservação das plantas

A transformação acontece quando as folhagens naturais são submetidas ao processo químico que conserva sua textura e integridade. “É como se elas fossem empalhadas”, exemplifica Marta Martins. Essa atividade é manual, tecnológica e executada por profissionais especializados que zelam para garantir o aspecto original. Como etapa final, posteriormente são encaminhadas para a secagem e tingimento.

Quando utilizar as plantas preservadas

Por si, o verde propícia a percepção de calma ao ambiente e, consequentemente, para os moradores. Todavia, a arquiteta relata que, além da falta de tempo para cuidar, outros fatores corroboram para a adoção das plantas preservadas.

“Passamos por algumas restrições como a impossibilidade de aderir às folhagens naturais em decorrência de restrições condominiais ou a falta de estrutura para ventilação ou iluminação”, detalha Marta Martins, que acrescenta: “Nesses momentos, são muito bem-vindas”.

Versatilidade e estética

Entre as possibilidades a serem exploradas, espaços maiores possibilitam a criação de jardins verticais que tanto influenciam na estética como podem ajudar em questões acústicas da área. “Em projetos com pé-direito duplo, gosto muito de considerar as espécies nas salas [de estar, TV] e varandas integradas. Eu acredito nessa combinação entre biofilia e bem-estar”, reforça a arquiteta.

Vantagens das plantas preservadas

As plantas preservadas não precisam de manutenção periódica e são perfeitas para quem não tem tempo de cuidar das espécies naturais. Mas os benefícios não param por aí:

Dispensa da rega, poda, adubação e exposição solar;

Livre de insetos indesejados;

Alta durabilidade;

Absorção de ruídos excessivos;

Versatilidade (por ser feita sob medida, pode incluir outras espécies de plantas e cores);

Resistente à oscilação de temperatura e ao ar-condicionado.

As plantas preservadas são ideais para serem utilizadas em ambientes externos cobertos, já que demonstram resistência às mudanças de temperatura (Imagem: Reprodução digital | Julia Herman)

Manutenção das plantas preservadas

Apesar de não demandarem uma manutenção periódica, algumas recomendações não podem ser esquecidas se o intuito é manter as plantas preservadas sempre bonitas. No dia a dia da casa, uma higienização superficial, com espanador e movimentos sutis, é indicada para retirar o pó em excesso.

A longo prazo, em um período de um a dois anos, é recomendado contratar uma equipe especializada para a limpeza e, se necessário for, executar a troca parcial de alguns ramos ou um novo tingimento. “A ideia é sempre manter a estrutura existente, desde que não haja nenhum estrago considerável”, analisa a arquiteta.

Entretanto, ela pontua que se a instalação das plantas preservadas ocorrer em um local de grande circulação, o toque constante das pessoas pode incorrer em quebras que prejudicam a aparência. “Nesses casos, é bem possível que essa restauração precise acontecer em um prazo menor”, avalia.

Atenção: as espécies preservadas não devem ser molhadas em hipótese alguma, pois a água causa desbotamento e mofo. Ademais, a exposição excessiva ao sol também provoca a alteração de cor nas folhagens.

Uso de plantas preservadas na decoração

As plantas preservadas são bem democráticas, e a coloração predominantemente verde gera uma atmosfera alegre, despojada e convidativa que combina muito bem quando sozinhas ou acompanhadas por revestimentos, papéis de parede, quadros ou texturas. “A premissa é sempre trabalhar pela harmonia entre os elementos”, aconselha a arquiteta.

Entre as espécies mais requisitadas, Marta Martins relata que a avenca é uma ‘queridinha’ dos projetos de paisagismo, pois apresenta excelentes resultados devido ao volume. Para o uso em vasos, os buxinhos são bem populares, assim como a palmeira-fênix ou areca, cica e até alguns tipos de podocarpus.

Por Flávia Ávila