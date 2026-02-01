InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo e prepare-se para o dia

O domingo trará energias emocionais e mentais intensas aos nativos (Imagem: Katyau | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O primeiro dia de fevereiro trará energias emocionais e mentais intensas, promovendo movimento e fluidez. Será importante lembrar que a maioria dos signos encontrará oportunidades para seguir com seus sonhos ao longo do mês — sem procrastinar ou deixar seus verdadeiros desejos para depois.

A seguir, confira a previsão do tarot para os doze signos do zodíaco!

Áries — Rei de Ouros 

Ilustração do signo de Áries, em fundo roxo, com símbolo formado por linhas curvas que lembram chifres voltados para fora
O ariano tenderá a agir com mais responsabilidade, pensando no futuro e na segurança (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” mostra que a firmeza e o senso prático marcarão o seu domingo. Você tenderá a agir com mais responsabilidade, pensando no futuro e na segurança. Será um ótimo dia para decisões financeiras ou para assumir uma postura mais madura em relações e projetos.

Touro — 9 de Paus

Ilustração do signo de Touro, em fundo roxo, com símbolo circular com chifres curvados para cima
O taurino deverá preservar a energia e manter a resistência (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

O cansaço poderá aparecer, mas a carta “9 de Paus” pede persistência. Mesmo se sentindo sobrecarregado(a), você estará mais perto do fim do que imagina. Preserve sua energia e não desista  — pois o dia exigirá resistência, não teimosia.

Gêmeos — A Lua

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo roxo, com símbolo semelhante a duas linhas verticais unidas por traços horizontais nas extremidades
O geminiano deverá evitar conclusões precipitadas e conversas mal explicadas (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Segundo a carta “A Lua”, o dia pedirá cautela com ilusões e confusões emocionais. Nem tudo estará claro, e a intuição será sua melhor bússola. Por isso, será importante evitar conclusões precipitadas e conversas mal explicadas.

Câncer — 8 de Espadas

Ilustração do signo de Câncer, em fundo roxo, com símbolo representado por duas formas circulares interligadas por curvas
O canceriano precisará questionar os próprios medos (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Você poderá sentir uma sensação de bloqueio ou de estar preso a uma situação mental, conforme a carta “8 de Espadas”. O tarot mostra que os limites serão mais internos do que reais. Questionar seus próprios medos poderá abrir caminhos inesperados.

Leão — 4 de Paus

Ilustração do signo de Leão, em fundo roxo, com símbolo curvado que lembra uma cauda de leão em movimento
O dia favorecerá encontros, acordos positivos e momentos de conforto emocional ao leonino (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Segundo a carta “4 de Paus”, o domingo trará uma energia de estabilidade, celebração e boas conexões. O dia favorecerá encontros, acordos positivos e momentos de conforto emocional. Haverá algo para comemorar, mesmo que seja simples.

Virgem — O Eremita

Ilustração do signo de Virgem, em fundo roxo, com símbolo parecido com a letra
O virginiano poderá sentir vontade de se afastar um pouco para refletir (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Silêncio, introspecção e sabedoria marcarão o seu domingo, conforme a carta “O Eremita”. Você poderá sentir vontade de se afastar um pouco para refletir. Será um ótimo dia para ouvir a própria voz interior e buscar respostas com calma.

Libra — O Hierofante

Ilustração do signo de Libra, em fundo roxo, com símbolo formado por uma linha reta e um semicírculo sobre ela
Os valores, compromissos e aprendizados do libriano ganharão destaque (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” mostra que valores, compromissos e aprendizados ganharão destaque. O tarot indica decisões baseadas em princípios e naquilo que faz sentido a longo prazo. Conversas maduras e conselhos sábios ajudarão bastante.

Escorpião — A Justiça

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo roxo, com símbolo semelhante à letra
O escorpiano deverá exercer o equilíbrio entre emoção e razão (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

O dia será de ajustes, decisões justas e colheita do que foi plantado, conforme a carta “A Justiça”. O tarot pede equilíbrio entre emoção e razão. Verdades virão à tona — e agir com ética será essencial.

Sagitário — 8 de Paus

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo roxo, com símbolo de seta apontando para cima e à direita
O dia do sagitariano favorecerá avanços, respostas e a resolução de pendências (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Paus”, o domingo será marcado por movimento, rapidez e notícias chegando. O dia favorecerá avanços, respostas e a resolução de pendências. Aproveitar o ritmo acelerado será positivo, desde que o foco seja mantido.

Capricórnio — 4 de Copas

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo roxo, com símbolo curvo que lembra a junção de uma letra
O capricorniano deverá abrir-se para o novo (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” mostra que será importante ter atenção ao desânimo ou à dificuldade de enxergar oportunidades. Algo bom poderá estar sendo ignorado. Por isso, abrir-se para o novo será essencial, mesmo que ele não venha da forma esperada.

Aquário — A Temperança

Ilustração do signo de Aquário, em fundo roxo, com símbolo composto por duas linhas onduladas paralelas
O momento será ideal para o aquariano conciliar opostos, alinhar emoções e agir com moderação (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

O dia será marcado por equilíbrio, cura e harmonia, conforme a carta ”A Temperança”. O tarot indica que o momento será ideal para conciliar opostos, alinhar emoções e agir com moderação. Menos extremos, mais fluidez. 

Peixes — 2 de Espadas

Ilustração do signo de Peixes, em fundo roxo, com símbolo representado por dois arcos opostos ligados por uma linha central
A indecisão ou o conflito interno poderão marcar o domingo do pisciano (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” indica que a indecisão ou o conflito interno poderão marcar o domingo. Evitar escolhas apenas prolongará o desconforto. Encarar a situação com honestidade emocional ajudará a destravar caminhos. 

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

