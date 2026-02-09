Carnaval sem fadiga: veja alimentos e nutrientes para manter a energia na folia

Certos alimentos e nutrientes ajudam a manter a hidratação e evitam a sensação de cansaço e sonolência (Imagem: Lisa A | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Ao se pensar na alimentação para os dias de Carnaval, é comum imaginar que seja preciso consumir mais alimentos energéticos, como cereais, frutas e tubérculos. Isso porque eles contêm micronutrientes e substâncias determinantes para o adequado funcionamento do corpo.

Entretanto, é importante não se esquecer da devida hidratação, uma vez que quando o organismo está desidratado traz a sensação de cansaço e sonolência. Para fugir do óbvio, portanto, vale investir em sucos e nutrientes que são mais fáceis de serem preparados ou encontrados.

Pensando nisso, a Dra. Ana Paula Dias, nutricionista do Dr. Consulta, rede de centros médicos e plataforma digital, explica como aproveitar melhor a folia, sem descuidar da sua saúde. Confira!

Alimentos que são fontes de energia

Quando o assunto é energia, os primeiros da lista são os carboidratos. Os alimentos que contém uma boa quantidade de carboidrato, chamados de alimentos-fonte, devem fazer parte da maioria das refeições nesse momento. No entanto, vale priorizar aqueles que são de fácil digestão, pois liberam energia mais rápido.

Sugestões:

Pães;

Massas;

Arroz;

Doces (principalmente à base de frutas).

Se o objetivo é “não liberar energia imediatamente”, o cardápio deve ser acompanhado de legumes e verduras cozidos e de proteínas como peixe, frango e carne magras. A última refeição do dia deve ser composta por alimentos de digestão mais lenta, como pães e massas integrais e os tubérculos (como a batata e mandioquinha). Assim, se cria uma “fonte reserva”. Para manter o cardápio em dia, consulte um nutricionista para uma dieta personalizada, em qualquer época do ano.

Frutas e hidratação

Algumas frutas também são ricas em carboidratos e excelentes pedidas para a alimentação ou hidratação dos foliões, funcionando como reservatórios de água e micronutrientes. São exemplos:

Melão;

Melancia;

Abacaxi;

Frutas cítricas suculentas (mexerica e laranja, por exemplo).

Para quem quer energia mais rápido, vale lançar mão das frutas de alto índice glicêmico: abacaxi, manga, melão, melancia, uva-passa. Uma sugestão para aproveitar os seus benefícios é com a dobradinha “sucos e nutrientes”, ou seja, na forma de consumo e preparo.

Sucos e nutrientes são uma alternativa para hidratar o corpo no Carnaval, mas não substituem o consumo de água (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

Água

Apesar de as receitas de “sucos e nutrientes” serem uma alternativa, elas não substituem o consumo de água. Ela é essencial para a maior parte das reações do organismo — ainda que não se tenha sede (nem sempre esse sinal é evidente). Quem já está pulando o Carnaval e gastando energia deve prestar muita atenção a ingestão de líquidos.

Micronutrientes

Durante esse período de maior atividade física, o organismo também demanda mais micronutrientes, como os compostos antioxidantes. Certas vitaminas e minerais têm ação antioxidante, como as vitaminas A e C, com a nobre função de combater os radicais livres, que são produzidos naturalmente pelo organismo, especialmente quando está em maior movimento. Os alimentos de origem vegetal mais ricos nesses compostos são:

Vitamina A e betacaroteno : abóbora, agrião, batata-doce, couve, damasco, cenoura, manga, mamão, pimentão vermelho e tomate;

: abóbora, agrião, batata-doce, couve, damasco, cenoura, manga, mamão, pimentão vermelho e tomate; Vitamina C: acerola, goiaba, laranja, limão, kiwi, morango, mexerica.

Vitaminas do complexo B

As vitaminas do complexo B estão diretamente relacionadas às reações orgânicas de obtenção de energia, podendo ser acrescentadas ao cardápio. São exemplos: abacate, banana, batata, carnes, couve, feijão, frango, feijão, germe de trigo, leite e derivados, ovos e peixes.

Por Hiorran Santos