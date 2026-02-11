Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/02/2026

Nesta quarta-feira, o movimento astrológico poderá afetar os nativos de diferentes maneiras, trazendo energia, coragem e disposição para agir, ao mesmo tempo em que exigirá atenção redobrada com a comunicação. Ao longo do dia, algumas pessoas tenderão a enfrentar mal-entendidos, falhas em diálogos, ruídos em acordos e confusões com informações importantes, enquanto outras poderão sentir mais vitalidade para colocar os projetos em prática, resolver pendências e tomar decisões com firmeza.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Áries
Você precisará ter cautela ao expressar opiniões e lidar com documentos ou viagens, pois mal-entendidos e falhas na comunicação poderão surgir inesperadamente. Além disso, será possível que o desejo de defender seus ideais ou buscar novos conhecimentos gere conclusões precipitadas e discussões desnecessárias, o que prejudicará o seu crescimento.
Touro
Procure redobrar a atenção com acordos financeiros e informações confidenciais, pois mal-entendidos poderão surgir e gerar prejuízos ou desconfiança. A comunicação sobre seus recursos e os de terceiros tenderá a ficar confusa, então confira cada detalhe antes de se posicionar ou tomar decisões. Use o dia para agir com cautela e clareza, evitando que pequenas falhas se transformem em problemas maiores.
Gêmeos
Você irá, possivelmente, se deparar com oscilações em parcerias e acordos, o que poderá gerar discussões e mal-entendidos ao longo do dia. Por isso, será importante ter cautela ao expressar suas opiniões. Procure ouvir mais e agir com clareza e objetividade para evitar conflitos com pessoas próximas.
Câncer
O dia promete ser intenso, com pequenas distrações que poderão tirar seu foco e comprometer a organização no trabalho. Por isso, respire antes de agir, tenha paciência com tarefas detalhadas e evite se sobrecarregar com informações confusas. Foque em uma atividade de cada vez e revise sua comunicação para evitar equívocos.
Leão
Nesta quarta-feira, haverá mais vitalidade e coragem, o que favorecerá a expressão dos seus talentos e a busca por satisfação pessoal. Com a disposição física e mental em alta, você poderá assumir o controle dos projetos pessoais. Em resumo, será um bom dia para agir com determinação em direção ao que lhe traz alegria.
Virgem
Você sentirá mais disposição para organizar o lar e resolver pendências familiares com agilidade e eficiência. Sua energia física estará em alta, favorecendo reformas, limpezas ou qualquer atividade que exija iniciativa no ambiente doméstico. O dia pedirá coragem para tomar decisões práticas que tragam mais conforto e segurança.
Libra
Você sentirá mais facilidade para expressar as suas ideias, tomar iniciativa em conversas diárias e resolver pendências com agilidade. O aumento do foco e da atenção favorecerá negociações e a resolução de pequenos problemas. Aproveite essa energia mental para tirar do papel projetos que exijam coragem e clareza.
Escorpião
Você sentirá a necessidade de agir com determinação e coragem nas questões financeiras. No processo, procure direcionar a sua energia para aumentar a produtividade, tomar iniciativas que possam ampliar os seus recursos e organizar melhor a vida material. Além disso, aproveite o vigor físico e mental desta quarta-feira para finalizar pendências de forma clara.
Sagitário
Haverá mais disposição física e confiança para iniciar projetos pessoais importantes. Com a energia em alta, será mais fácil realizar tarefas que exijam coragem, agilidade e uma postura decidida. Procure agir com clareza e foco em seus objetivos para avançar como deseja.
Capricórnio
Nesta quarta-feira, você terá mais coragem para enfrentar questões internas que estavam guardadas ou mal resolvidas. Sua energia estará voltada para superar medos e concluir ciclos, mesmo que prefira agir de maneira mais reservada. O dia promete grande força mental e espiritual, ideal para realizar limpezas necessárias e recuperar a vitalidade.
Aquário
Você se sentirá mais disposto(a) a colocar projetos em prática e colaborar com os amigos. A quarta-feira trará encontros produtivos, nos quais sua liderança natural se destacará e suas ideias serão valorizadas. Aproveite a harmonia do dia para agir com firmeza, espontaneidade e confiança, avançando em direção aos seus objetivos com entusiasmo e clareza.
Peixes
Você estará focado(a) nos objetivos profissionais e na imagem que transmite ao mundo. No entanto, mal-entendidos ou falhas na comunicação poderão criar conflitos entre o que sente e o que precisa expressar. Aproveite o dia para agir com cautela, revisar suas palavras antes de decisões importantes e manter o controle emocional. Dessa forma, transformará desafios em oportunidades de crescimento na carreira.