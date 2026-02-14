Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/02/2026

Será um dia de intuição e oportunidades concretas para todos os signos (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste sábado, 14 de fevereiro, as cartas do tarot indicam uma vibração especial: uma mistura de movimento, intuição e oportunidades concretas para todos os signos. Algumas apontam para novos começos; outras revelam libertação emocional e escolhas que precisarão ser feitas com maturidade, disciplina e sabedoria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Confira o que o Tarot reserva para o seu signo hoje!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Áries — Pajem de Paus

Os nativos de Áries viverão um dia propício para assumir iniciativas e transformar ideias em ações concretas (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

O universo pedirá ousadia neste sábado. A carta “Pajem de Paus” traz entusiasmo, ideias novas e vontade de experimentar algo diferente. Poderá surgir um convite inesperado ou uma inspiração criativa forte. No amor, flertes e mensagens animarão o coração. No trabalho, será hora de testar algo novo — mesmo que ainda não esteja 100% estruturado.

Touro — Rei de Ouros

Os nativos de Touro viverão um dia propício para assumir a liderança (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Segurança e maturidade definirão o seu dia. A carta “Rei de Ouros” fala de estabilidade financeira e de decisões práticas bem pensadas. Você poderá assumir uma posição de liderança ou se tornar referência para alguém. No amor, demonstrações concretas valerão mais do que promessas.

Gêmeos — 4 de Paus

Os nativos de Gêmeos viverão um dia de harmonia (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Haverá clima de celebração! A carta “4 de Paus” indica harmonia, encontros agradáveis e sensação de pertencimento. Será um excelente dia para estar com amigos e família ou para fortalecer vínculos afetivos. Projetos ganharão base mais sólida a partir de hoje.

Câncer — A Sacerdotisa

Os nativos de Câncer deverão ouvir a intuição e evitar decisões tomadas por impulso (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

O dia pedirá silêncio estratégico. A carta “A Sacerdotisa” pede escuta interna antes de qualquer decisão. Algo poderá não estar totalmente claro — será preciso confiar na intuição. No amor, reduzir a exposição e buscar mais profundidade poderá fortalecer a relação.

Leão — 6 de Espadas

Os nativos de Leão viverão um dia favorável para resolver pendências (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” mostra que você deixará para trás um peso emocional. Poderá ocorrer um afastamento necessário ou uma mudança de mentalidade. O dia será favorável para resolver pendências internas.

Virgem — Ás de Copas

O dia marcará uma nova fase para os nativos de Virgem (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Um novo sentimento nascerá a partir de hoje. O “Ás de Copas” é uma carta de amor, reconciliação e abertura emocional. Poderá marcar o início de uma nova fase afetiva ou a renovação do relacionamento atual. No campo espiritual, haverá conexão intensa.

Libra — Cavaleiro de Paus

Os nativos de Libra sentirão vontade de resolver tudo de uma vez, mas será necessário cautela (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Haverá um movimento acelerado para os nativos de Libra. A carta “O Cavaleiro de Paus” traz paixão, impulsividade e atitude. Você poderá sentir vontade de resolver tudo de uma vez. No amor, surgirá intensidade — mas será necessário cuidado com decisões precipitadas.

Escorpião — 2 de Espadas

Os nativos de Escorpião deverão ter clareza no amor (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Evitar decidir não resolverá nada. A carta “2 de Espadas” mostra certa resistência em encarar uma verdade. Será preciso escolher — mesmo que isso não seja confortável. No amor, conversas pendentes pedirão clareza.

Sagitário — Ás de Ouros

Os nativos de Sagitário viverão um dia promissor (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Uma oportunidade concreta estará à vista. A carta “Ás de Ouros” fala de proposta profissional, dinheiro ou nova chance material. Poderá ser algo pequeno no início, mas promissor. No amor, haverá uma energia de construção com base real.

Capricórnio — 9 de Ouros

Os nativos de Capricórnio terão um dia de reconhecimento pessoal e valorização do que já construíram (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Autossuficiência e reconhecimento marcarão o dia. A carta “9 de Ouros” mostra colheita de resultados. Você poderá sentir orgulho do que construiu. No amor, a independência será o seu maior charme.

Aquário — 8 de Espadas

Os nativos de Aquário viverão um dia de reflexão (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Cuidado com pensamentos limitantes. O 8 de Espadas indica uma sensação de bloqueio, mas grande parte disso é mental. Você tem mais saída do que imagina; reveja suas crenças e medos.

Peixes — 3 de Copas

Os nativos de Peixes terão um dia leve e favorável para encontros, reconciliações e celebrações (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

O dia será leve e social. A carta de “3 de Copas” fala de alegria, encontros e comemorações. Haverá boa energia para o amor, as amizades e as reconciliações. Você celebrará pequenas vitórias.