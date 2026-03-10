InícioRevista do Correio
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/03/2026

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá mais consciência nas palavras, equilíbrio nas decisões e atenção ao lidar com impulsos e desafios inesperados (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá mais consciência nas palavras, equilíbrio nas decisões e atenção ao lidar com impulsos e desafios inesperados (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Nesta terça-feira, o movimento dos astros poderá influenciar os nativos de maneiras distintas, despertando reflexões importantes sobre impulsividade, controle emocional e a forma como cada pessoa reage diante de mudanças inesperadas. Será um dia que pedirá mais consciência nas palavras, equilíbrio nas decisões e atenção aos sinais que o universo irá revelar ao longo da rotina.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar os desafios em oportunidades!

Áries

Ilustração do signo de áries iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
O nativo de Áries precisará lidar com questões financeiras e emocionais com atenção, buscando decisões mais conscientes (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você precisará lidar com questões financeiras complexas ou burocracias envolvendo bens compartilhados, o que exigirá atenção e seriedade. Será um dia importante para se desapegar de situações emocionais desgastantes que impedem a sua evolução material. No processo, utilize a sua intuição para buscar uma transformação interna e evite agir de forma impulsiva.

Touro

Ilustração do signo de touro iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
O nativo de Touro dedicará mais atenção aos relacionamentos, permitindo diálogos sinceros para fortalecer os laços (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos e parcerias, buscando entender as motivações que geram tensões ou afastamentos desnecessários. No processo, será importante abandonar o controle e permitir que o outro se expresse com mais verdade e profundidade. Ademais, procure estabilizar as emoções, pois isso ajudará a fortalecer os laços.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
O nativo de Gêmeos precisará manter a calma e evitar reações precipitadas (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você irá se deparar com uma instabilidade maior nas parcerias e relacionamentos, com possíveis divergências de opinião levando a conflitos. Logo, procure evitar reações impulsivas ou palavras rudes diante de mudanças inesperadas que desafiem acordos e gerem impaciência. O ideal será manter a calma e prezar pela clareza mental.

Câncer

Ilustração do signo de câncer iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
Para o nativo de Câncer, será necessário conter a impulsividade e organizar tarefas para transformar a inquietação em produtividade (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você precisará ter cautela com a impulsividade para evitar conflitos desnecessários no ambiente de trabalho ou na rotina. Procure organizar melhor as tarefas diárias e evitar decisões precipitadas, pois a pressa poderá levar a erros de comunicação e ao estresse físico. Ademais, atue com prudência para transformar a inquietação interna em uma disciplina construtiva.

Leão

Ilustração do signo de leão iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
O nativo de Leão terá que administrar gastos e canalizar a energia criativa de forma prática, evitando discussões desnecessárias (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

O dia pedirá cautela com gastos impulsivos e com a busca por prazeres imediatos que possam comprometer sua estabilidade financeira. Além disso, procure ter paciência para evitar discussões intensas e mal-entendidos causados por palavras ditas sem refletir. O mais indicado será canalizar a sua energia criativa de forma produtiva, mantendo os pés no chão e evitando atitudes rebeldes que gerem instabilidade.

Virgem

Ilustração do signo de virgem iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
O nativo de Virgem precisará refletir antes de agir em questões familiares, prevenindo que pequenos desentendimentos se tornem grandes conflitos (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Discussões no ambiente doméstico poderão surgir devido à impaciência ou falhas na comunicação. Diante disso, evite tomar decisões importantes sobre questões familiares ou agir por impulso, pois tais ações possivelmente levarão a arrependimentos. Pelo contrário, procure organizar os pensamentos para não transformar pequenos problemas cotidianos em grandes conflitos internos.

Libra

Ilustração do signo de libra iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
O nativo de Libra terá que manter paciência e clareza na comunicação para evitar mal-entendidos e tensões com pessoas próximas (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Para evitar mal-entendidos ou discussões desnecessárias com pessoas próximas, você precisará ter cuidado com a forma como expressa suas opiniões. Afinal, a impaciência poderá levar a palavras precipitadas ou a erros em tarefas que exigem foco. O ideal será revisar tudo o que escrever ou falar, além de manter a calma e evitar reagir de forma agressiva a provocações.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
O nativo de Escorpião precisará ter cautela com decisões financeiras e manter a organização para prevenir prejuízos (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você sentirá um forte impulso nesta terça-feira, o que poderá levar a gastos excessivos ou decisões financeiras precipitadas. Diante desse cenário, precisará ter cautela e organização com os recursos, bem como evitar discussões sobre valores. Isso porque falhas na comunicação possivelmente irão gerar prejuízos ou mal-entendidos. O melhor será buscar clareza sobre as suas contas e evitar assumir novos compromissos materiais.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
O nativo de Sagitário precisará desacelerar o ritmo e controlar impulsos para evitar conflitos e situações desgastantes (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Haverá uma forte agitação interna e uma pressa excessiva para realizar suas vontades, o que poderá resultar em atitudes rudes ou acidentes devido à falta de paciência. Ainda nesta terça-feira, a comunicação tenderá a ficar mais tensa, gerando discussões. Portanto, tenha cautela com as palavras. De modo geral, o dia pedirá que você desacelere o ritmo e evite decisões impulsivas.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
Será necessário que o nativo de Capricórnio reserve momentos para reflexão e cuidado pessoal, evitando sobrecarga mental e frustrações (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Uma certa confusão mental poderá dificultar a expressão dos seus sentimentos. Inclusive, o cenário estará propício a mal-entendidos e esgotamento físico. Logo, será importante evitar o excesso de atividades ou discussões desnecessárias, além de buscar se recolher e organizar os pensamentos, evitando assim frustrações.

Aquário

Ilustração do signo de aquário iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
O nativo de Aquário precisará ter atenção às palavras e ouvir os outros para manter a harmonia em projetos coletivos (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você desejará se conectar com grupos e projetos coletivos. Contudo, mal-entendidos e falhas na comunicação poderão surgir, gerando conflitos. Portanto, será preciso ter clareza ao expressar as suas ideias para evitar que divergências de opinião afetem a harmonia e causem confusões nos planos. Ademais, ouça o outro com atenção antes de agir.

Peixes

Ilustração do signo de peixes iluminado com uma luz em um fundo azul escuro
O nativo de Peixes precisará se concentrar nos detalhes e se comunicar com clareza para preservar a imagem profissional (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Poderá haver uma tensão entre as suas ambições no trabalho e a necessidade de expressar o que pensa. Além disso, mal-entendidos que afetam a sua imagem profissional possivelmente surgirão devido a falhas na comunicação e desentendimentos. Diante desses cenários, dedique mais atenção aos detalhes para evitar erros que levem a cobranças externas intensas.

