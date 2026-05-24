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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 25 a 31 de maio de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

A energia da semana favorecerá quem estiver disposto a ouvir mais a própria intuição e agir com maturidade (Imagem: DANIEL CONSTANTE | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A energia da semana favorecerá quem estiver disposto a ouvir mais a própria intuição e agir com maturidade (Imagem: DANIEL CONSTANTE | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana será marcada por reflexões, decisões importantes e movimentos de transformação emocional. As cartas do tarot mostram que a energia favorecerá quem estiver disposto a ouvir mais a própria intuição e agir com maturidade diante dos desafios. Enquanto alguns sentirão necessidade de desacelerar e reorganizar pensamentos, outros estarão mais motivados para buscar crescimento, novos caminhos e estabilidade.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries Rainha de Espadas

Ilustração de um carneiro em um círculo laranja, sobre um fundo amarelo-claro
A semana pedirá mais clareza emocional e menos impulsividade ao ariano (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” indica que a semana pedirá mais clareza emocional e menos impulsividade. Você poderá cortar situações, pessoas ou hábitos que estão o(a) desgastando. Nem tudo merecerá acesso à sua energia.

Touro 9 de Copas

Ilustração de um touro em um círculo verde, sobre um fundo amarelo-claro
Será um momento ideal para o taurino aproveitar os prazeres simples da vida (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” mostra que será um momento ideal para aproveitar os prazeres simples da vida. A semana trará sensação de recompensa, conforto e pequenas realizações emocionais. Aproveite sem culpa.

Gêmeos O Eremita

Ilustração de dois rostos em um círculo azul, sobre um fundo amarelo-claro
O geminiano poderá sentir necessidade de se afastar um pouco do excesso de informação e barulho (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “O Eremita” indica que você poderá sentir necessidade de se afastar um pouco do excesso de informação e barulho. A semana favorecerá reflexões, silêncio e respostas internas.

Câncer 3 de Paus

Ilustração de um caranguejo em um círculo azul, sobre um fundo amarelo-claro
Projetos, planos ou sonhos do canceriano ganharão movimento (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Algo começará a se expandir, conforme a carta “3 de Paus”. Projetos, planos ou sonhos ganharão movimento. Será uma semana boa para olhar para o futuro com mais esperança e coragem.

Leão 8 de Ouros

Ilustração de um leão em um círculo laranja, sobre um fundo amarelo-claro
Tudo que o leonino dedicar atenção tenderá a crescer (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” mostra que tudo aquilo ao qual você dedicar atenção tenderá a crescer. Será uma semana produtiva para trabalho, estudos e aperfeiçoamento. O esforço começará a mostrar resultados.

Virgem A Estrela

Ilustração do rosto de uma mulher com cabelo ruivo, em um círculo verde, sobre um fundo amarelo-claro
A semana trará esperança, cura emocional e sensação de leveza ao virginiano (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Após um período mais pesado, a energia começará a se renovar. A carta “A Estrela” indica esperança, cura emocional e uma sensação mais leve em relação ao futuro.

Libra 5 de Copas

Ilustração de duas mãos com corações em um círculo azul, sobre um fundo amarelo-claro
O libriano estará mais sensível emocionalmente (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Será importante tomar cuidado para não focar apenas no que deu errado. A carta “5 de Copas” mostra sensibilidade emocional, mas também revela que ainda existem caminhos abertos diante de você.

Escorpião Rei de Paus

Ilustração de um escorpião em um círculo azul, sobre um fundo amarelo-claro
Será uma semana favorável para liderança, criatividade e decisões importantes do escorpiano (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Seu magnetismo estará fortíssimo, conforme a carta “Rei de Paus”. Será uma semana favorável para liderança, criatividade e decisões importantes. Você tenderá a chamar atenção naturalmente.

Sagitário 2 de Espadas

Ilustração de um arco e flecha em um círculo laranja, sobre um fundo amarelo-claro
O sagitariano poderá ter dificuldade para tomar decisões (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra que você poderá ter dificuldade para tomar decisões. Nem sempre fugir da escolha resolve a situação. Escute mais a própria intuição antes de agir.

Capricórnio O Louco

Ilustração de uma cabra em um círculo verde, sobre um fundo amarelo-claro
A semana trará vontade de liberdade, mudança e novos começos ao capricorniano (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “O Louco” indica que a semana trará vontade de liberdade, mudança e novos começos. Cuidado para não agir sem pensar nas consequências. Às vezes, o risco vale a pena, mas precisa de consciência.

Aquário 10 de Ouros

Ilustração de uma ânfora com água em um círculo azul, sobre um fundo amarelo-claro
Estabilidade e segurança ganharão destaque na vida do aquariano (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Estabilidade e segurança ganharão destaque, conforme a carta “10 de Ouros”. Será uma semana positiva para família, finanças e tudo aquilo que traz sensação de construção sólida e duradoura.

Peixes Cavaleiro de Ouros

Ilustração de dois peixes em um círculo azul, sobre um fundo amarelo-claro
A semana poderá parecer mais lenta ao pisciano, mas será extremamente produtiva (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” indica que a semana poderá parecer mais lenta, mas será extremamente produtiva. Tudo caminhará no tempo certo. A persistência será mais importante do que a pressa.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 24/05/2026 08:25
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