Tarot semanal: previsão para os signos de 25 a 31 de maio de 2026

A energia da semana favorecerá quem estiver disposto a ouvir mais a própria intuição e agir com maturidade (Imagem: DANIEL CONSTANTE | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana será marcada por reflexões, decisões importantes e movimentos de transformação emocional. As cartas do tarot mostram que a energia favorecerá quem estiver disposto a ouvir mais a própria intuição e agir com maturidade diante dos desafios. Enquanto alguns sentirão necessidade de desacelerar e reorganizar pensamentos, outros estarão mais motivados para buscar crescimento, novos caminhos e estabilidade.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries Rainha de Espadas

A semana pedirá mais clareza emocional e menos impulsividade ao ariano (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” indica que a semana pedirá mais clareza emocional e menos impulsividade. Você poderá cortar situações, pessoas ou hábitos que estão o(a) desgastando. Nem tudo merecerá acesso à sua energia.

Touro 9 de Copas

Será um momento ideal para o taurino aproveitar os prazeres simples da vida (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” mostra que será um momento ideal para aproveitar os prazeres simples da vida. A semana trará sensação de recompensa, conforto e pequenas realizações emocionais. Aproveite sem culpa.

Gêmeos O Eremita

O geminiano poderá sentir necessidade de se afastar um pouco do excesso de informação e barulho (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “O Eremita” indica que você poderá sentir necessidade de se afastar um pouco do excesso de informação e barulho. A semana favorecerá reflexões, silêncio e respostas internas.

Câncer 3 de Paus

Projetos, planos ou sonhos do canceriano ganharão movimento (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Algo começará a se expandir, conforme a carta “3 de Paus”. Projetos, planos ou sonhos ganharão movimento. Será uma semana boa para olhar para o futuro com mais esperança e coragem.

Leão 8 de Ouros

Tudo que o leonino dedicar atenção tenderá a crescer (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” mostra que tudo aquilo ao qual você dedicar atenção tenderá a crescer. Será uma semana produtiva para trabalho, estudos e aperfeiçoamento. O esforço começará a mostrar resultados.

Virgem A Estrela

A semana trará esperança, cura emocional e sensação de leveza ao virginiano (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Após um período mais pesado, a energia começará a se renovar. A carta “A Estrela” indica esperança, cura emocional e uma sensação mais leve em relação ao futuro.

Libra 5 de Copas

O libriano estará mais sensível emocionalmente (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Será importante tomar cuidado para não focar apenas no que deu errado. A carta “5 de Copas” mostra sensibilidade emocional, mas também revela que ainda existem caminhos abertos diante de você.

Escorpião Rei de Paus

Será uma semana favorável para liderança, criatividade e decisões importantes do escorpiano (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Seu magnetismo estará fortíssimo, conforme a carta “Rei de Paus”. Será uma semana favorável para liderança, criatividade e decisões importantes. Você tenderá a chamar atenção naturalmente.

Sagitário 2 de Espadas

O sagitariano poderá ter dificuldade para tomar decisões (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra que você poderá ter dificuldade para tomar decisões. Nem sempre fugir da escolha resolve a situação. Escute mais a própria intuição antes de agir.

Capricórnio O Louco

A semana trará vontade de liberdade, mudança e novos começos ao capricorniano (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “O Louco” indica que a semana trará vontade de liberdade, mudança e novos começos. Cuidado para não agir sem pensar nas consequências. Às vezes, o risco vale a pena, mas precisa de consciência.

Aquário 10 de Ouros

Estabilidade e segurança ganharão destaque na vida do aquariano (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Estabilidade e segurança ganharão destaque, conforme a carta “10 de Ouros”. Será uma semana positiva para família, finanças e tudo aquilo que traz sensação de construção sólida e duradoura.

Peixes Cavaleiro de Ouros

A semana poderá parecer mais lenta ao pisciano, mas será extremamente produtiva (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” indica que a semana poderá parecer mais lenta, mas será extremamente produtiva. Tudo caminhará no tempo certo. A persistência será mais importante do que a pressa.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.