Almoço saudável: 5 receitas fáceis e ricas em proteínas para incluir na dieta

Para quem busca refeições equilibradas sem abrir mão do sabor, apostar em alimentos ricos em proteínas pode ser uma ótima estratégia. Além de contribuírem para a manutenção da massa muscular, esses nutrientes ajudam a aumentar a sensação de saciedade ao longo do dia e desempenham funções importantes para o bom funcionamento do organismo.

A seguir, confira 5 receitas fáceis e ricas em proteínas para incluir na dieta!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Carne de panela com legumes

Ingredientes

500 g de patinho cortado em cubos

cortado em cubos 2 batatas cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em cubos

2 tomates picados

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 xícaras de chá de caldo de carne

2 colheres de sopa de salsa picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Em seguida, adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne e cozinhe por cerca de 8 minutos, mexendo ocasionalmente, até dourar por todos os lados. Junte os tomates e refogue, mexendo até começarem a desmanchar.

Depois, adicione as batatas, as cenouras, o molho de tomate e o caldo de carne. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, por cerca de 40 minutos, ou até que a carne esteja macia e os legumes cozidos. Finalize com a salsa e sirva em seguida.

2. Omelete de espinafre e queijo cottage

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de espinafre picado

3 colheres de sopa de queijo cottage

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espinafre e o queijo cottage e misture bem. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e despeje a mistura. Cozinhe até que a parte inferior esteja firme e levemente dourada. Com cuidado, vire a omelete e cozinhe até dourar o outro lado. Sirva em seguida.

3. Salada de atum com grão-de-bico

Ingredientes

170 g de atum desfiado

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 tomate picado

1/2 cebola-roxa picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum, o grão-de-bico, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com azeite, suco de limão, sal e salsa picada. Misture delicadamente até incorporar todos os ingredientes e sirva em seguida.

Frango com brócolis (Imagem: Rukuta Project | Shutterstock)

4. Frango com brócolis

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 xícaras de chá de brócolis em floretes

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica picante

1 colher de chá de amido de milho

1 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar e liberar o aroma. Adicione o frango e cozinhe por aproximadamente 8 minutos, mexendo ocasionalmente, até dourar por todos os lados. Acrescente os floretes de brócolis e refogue por mais 3 minutos.

Em um recipiente, dissolva o amido de milho na água. Despeje a mistura na frigideira e cozinhe por cerca de 2 minutos, mexendo sempre, até o molho engrossar levemente e envolver o frango e o brócolis. Finalize com a páprica picante, misture delicadamente e sirva em seguida.

5. Tilápia assada com ervas

Ingredientes

2 filés de tilápia

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de chá de tomilho fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Disponha os filés em uma assadeira, regue com o azeite e distribua a salsa e o tomilho por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até que o peixe esteja macio e cozido. Sirva em seguida.