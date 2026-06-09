8 chás para ajudar a eliminar gordura abdominal

Nada como unir sabor e funcionalidade quando o assunto é cuidar do corpo. Os chás, conhecidos por suas propriedades terapêuticas, também podem ser fortes aliados na luta contra a gordura abdominal. Ingredientes como gengibre, canela, limão e muitos outros possuem ativos que não só aceleram o metabolismo, mas também ajudam a combater a retenção de líquidos e a melhorar a digestão.

Se você busca uma alternativa simples e natural para potencializar os resultados da sua dieta e atividade física, estas bebidas podem ser ótimas aliadas. A seguir, confira 8 receitas de chás para ajudar a eliminar gordura abdominal!

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1. Chá verde com limão-siciliano

Ingredientes

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de folhas de chá verde

Suco de 1/2 limão-siciliano

1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de chá verde e o gengibre. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e acrescente o suco de limão-siciliano. Sirva em seguida.

2. Chá de frutas com canela

Ingredientes

1 maçã cortada em fatias finas

1 pêssego maduro cortado em pedaços

1 tangerina descascada, separada em gomos e sem sementes

1/2 xícara de chá de sementes de romã

1 l de água

1 pedaço de canela em pau

em pau 3 cravos-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as fatias de maçã, os pedaços de pêssego e os gomos de tangerina e misture. Acrescente a canela em pau e os cravos-da-índia e reduza o fogo. Cozinhe por 8 minutos. Coloque as sementes de romã e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e coe o chá. Sirva em seguida.

Chá de urtiga (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

3. Chá de urtiga

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de urtiga

de urtiga 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de urtiga. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

4. Chá de hortelã com canela

Ingredientes

1 punhado de folhas frescas de hortelã

1 canela em pau

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã e a canela em pau. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

5. Chá de hibisco com capim-limão

Ingredientes

500 ml de água

2 colheres de sopa de flores secas de hibisco

1 colher de sopa de capim-limão seco

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o hibisco e o capim-limão. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de abacaxi com gengibre (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)

6. Chá de abacaxi com gengibre

Ingredientes

1 l de água

Casca de 1 abacaxi

1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a casca do abacaxi e as rodelas de gengibre. Ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

7. Chá de cavalinha com casca de laranja-amarga

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de cavalinha secas

1 colher de sopa de casca de laranja-amarga

de laranja-amarga 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de cavalinha e a casca de laranja-amarga. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

8. Chá de erva-mate com guaraná

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de erva-mate secas

1/2 colher de chá de guaraná em pó

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de erva-mate e o guaraná. Tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.