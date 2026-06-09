Veja 10 receitas de bolo fáceis e deliciosas para festa junina

Festa junina combina com bandeirinhas coloridas, música animada, danças tradicionais, comidas típicas e, claro, muito bolo. Presente em praticamente todas as celebrações dessa época do ano, a receita conquista pelo sabor e pela variedade de versões disponíveis. Dos clássicos bolos de milho e fubá às opções preparadas com coco, amendoim, mandioca e outros ingredientes característicos da celebração, há alternativas para todos os gostos.
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Abaixo, confira 10 receitas de bolo fáceis e deliciosas para festa junina!
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1. Bolo de milho-verde
Ingredientes
- 2 espigas de milho-verde
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Com uma faca, retire os grãos de milho-verde da espiga e coloque em um liquidificador. Adicione os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura em um recipiente, junte a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
2. Bolo de paçoca
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de paçoca triturada
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência cremosa. Adicione a manteiga derretida e o leite e misture. Acrescente a paçoca triturada, a farinha de trigo e o fermento químico e mexa delicadamente. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
3. Bolo de coco vegano
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 3 colheres de sopa de coco ralado
- 1 pitada de sal
- 1/2 xícara de chá de óleo de canola
- 1 xícara de chá de bebida vegetal de soja
- 1/4 de xícara de chá de leite de coco
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de sopa de vinagre de arroz
- Óleo de canola para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de bebida vegetal de soja
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 50 g de coco ralado
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, peneire o açúcar e a farinha de trigo. Adicione o coco ralado e o sal e misture. Acrescente o óleo, a bebida vegetal de soja, o leite de coco e o vinagre de arroz e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de soja e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes da cobertura, exceto o coco ralado, e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Desligue o fogo e aguarde amornar. Despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.
4. Bolo de fubá sem glúten
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 2 xícaras de chá de leite
- Óleo para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o fubá, a farinha de arroz, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione os ovos e o óleo e mexa para incorporar. Aos poucos, acrescente o leite e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
5. Bolo de maçã com canela sem lactose
Ingredientes
- 3 maçãs descascadas, sem sementes e picadas
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 colher de chá de canela em pó
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, o açúcar, o óleo e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e mexa para incorporar. Após, transfira a massa para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
6. Bolo de goiabada com queijo
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de manteiga
- 1 xícara de chá de açúcar
- 3 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de leite
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 4 colheres de sopa de requeijão cremoso
- 150 g de goiabada cascão cortada em cubos
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione os ovos, a farinha de trigo, o amido de milho, o leite e o fermento químico e bata até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a goiabada e o requeijão e mexa com uma espátula para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
7. Bolo de mandioca
Ingredientes
- 1 kg de mandioca ralada
- 200 g de leite de coco
- 50 g de coco ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione a mandioca, o leite de coco, o coco ralado, a manteiga e o fermento químico e mexa até obter uma consistência cremosa. Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
8. Bolo gelado de tapioca
Ingredientes
- 500 g de tapioca granulada
- 1 l de leite quente
- 200 ml de leite de coco
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 100 g de coco ralado
- 5 colheres de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
- Coco ralado para decorar
- Óleo para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a tapioca granulada e o leite e misture. Tampe e deixe descansar por 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que a tapioca absorva bem o líquido e fique macia. Após, adicione o leite de coco, o leite condensado, o creme de leite, o coco ralado, o sal e o açúcar. Misture até ficar homogêneo. Despeje em uma forma untada com óleo e leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com coco ralado. Sirva em seguida.
9. Bolo de queijadinha
Ingredientes
- 3 ovos
- 395 g de leite condensado
- 100 g de coco ralado
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite condensado, o leite e a manteiga e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e bata para misturar. Adicione o coco e o queijo parmesão e misture com uma colher. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
10. Bolo de pinhão
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 2 ovos
- 2 xícaras de chá de pinhão cozido, descascado e triturado
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de sopa de canela em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 1 xícara de chá de açúcar
- 200 ml de leite de coco
- 1 xícara de chá de pinhão cozido, descascado e triturado
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos, o pinhão, o açúcar e a canela e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e, aos poucos, adicione a farinha de trigo. Mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o pinhão e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura. Desligue o fogo, aguarde amornar e despeje a mistura sobre o bolo. Sirva em seguida.