Marie Curie foi uma das cientistas mais importantes da história. Primeira mulher a receber um Prêmio Nobel e única pessoa a conquistar a premiação em duas áreas científicas diferentes, Física e Química, ela se destacou não apenas pelas descobertas que transformaram a ciência, mas também pela determinação diante de obstáculos pessoais e profissionais.
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Suas reflexões revelam valores como perseverança, responsabilidade, curiosidade e dedicação ao conhecimento. Mais de um século depois, seus pensamentos continuam inspirando pessoas que buscam crescer, aprender e enfrentar desafios com coragem.
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A seguir, veja frases inspiradoras de Marie Curie sobre ciência, coragem e perseverança!
1. Confiança para seguir em frente
A vida não é fácil para nenhum de nós. Mas e daí? Devemos ter perseverança e, acima de tudo, confiança em nós mesmos.
A frase aparece reproduzida na biografia Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie, em carta endereçada ao seu irmão em 1894.
2. A importância de acreditar no próprio talento
Devemos acreditar que temos um dom para algo e que esse algo, custe o que custar, deve ser alcançado.
A frase aparece reproduzida na biografia Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie, em carta endereçada ao seu irmão em 1894.
3. O verdadeiro foco da ciência
“Na ciência, devemos nos interessar pelas coisas, não pelas pessoas.
A frase aparece reproduzida na biografia Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie, em carta endereçada a Joseph Skodowski, um dos irmãos de Marie Curie, em 1904.
4. Sempre há espaço para avançar
Nunca se percebe o que já foi feito; apenas se vê o que ainda resta fazer.
A frase aparece reproduzida na biografia Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie.
5. A mudança começa em cada indivíduo
Não podemos esperar construir um mundo melhor sem aprimorar o indivíduo. Para isso, cada um de nós deve trabalhar em prol do seu próprio desenvolvimento máximo, aceitando, ao mesmo tempo, a sua parcela de responsabilidade na vida da humanidade como um todo.
A frase aparece reproduzida na biografia Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie.
6. A curiosidade como essência da descoberta
Um cientista no seu laboratório não é apenas um técnico: é, também, uma criança colocada à frente de fenômenos naturais que impressionam como se fossem um conto de fadas.
A frase aparece reproduzida na biografia Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie.