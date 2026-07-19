Autoestima capilar em dia: quais são os melhores produtos para cada tipo?

O cuidado com o cabelo faz parte da rotina de inúmeras pessoas, especialmente quanto o pensamento é deixar a autoestima em dia. No entanto, com a descoberta e evolução das tecnologias de ativos, como descobrir o produto ideal para diferentes tipos de fios capilares? Dessa forma, diante de tantas opções, por vezes juntas nas prateleiras de cosméticos, o ideal é entender as necessidades específicas para evitar usos inadequados.

O Brasil, por ser um país com características miscigenadas, possui em sua população pessoas com cabelos totalmente distintos uns dos outros. A terapeuta capilar naturalista, Helena Martins Marques, explica como é feito o processo de identificação das curvaturas. "Dentro de um mesmo cabelo, podem existir diversas curvaturas. Cacheado de um lado, ondulado de outro. Nesse sentido, fazemos uma avaliação geral do cabelo para que haja a identificação correta dos produtos", detalha a profissional.

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Os fios são divididos em categorias diferentes, em relação a curvatura. Os tipo 1 são lisos, os cabelos tipo 1A são finos, 1B médios e 1C são cabelos lisos grossos. Os ondulados são classificados pelo número 2, já que esse tipo de fio tem pequenas curvas, que se diferenciam dos cabelos lisos, e que não chegam a ser classificadas como cachos por serem muito abertas.

O 2A é classificado como ondulado pois apresenta uma leve ondulação, mas nada muito marcante, o cabelo ondulado tipo 2B já apresenta um pouco mais de frizz, no geral as ondas ficam mais intensas no comprimento do cabelo e no 2C as ondas desse tipo de cabelo são mais definidas e ele se aproxima mais do cabelo cacheado, dependendo da finalização ele pode ficar semelhante a uma cabelo 3A.

A categoria 3 é a que define os cabelos cacheados. Os cachos mais abertos e com mais oleosidade que os outros tipos são os 3A. Os 3B é mais ondulado na raiz e conta com cachos mais definidos nas pontas. Os que são mais fechados e são afetados pelo fator de encolhimento são os 3C, o cabelo parece menor do que realmente é por conta dos cachos que encolhem os fios para formar os caracóis. Os cachos são formados desde a raiz e desenvolvidos ao longo do comprimento.

Os cabelos crespos começam no 4A, nos quais possuem cachos mais fechados quando comparado a outros crespos e mais aberto em comparação aos cacheados. O tipo 4B tende a perder o aspecto de caracóis e ter característica de zigue-zague como se o fio tivesse o formato de vários "Z's". Por conta dessa característica, ele tende a ser mais volumoso e mais seco, o que faz com que o fio seja mais frágil. E por fim, o 4C: com os fios em zigue-zague mais fechados, esse tipo de fio não apresenta definição mas é o cabelo mais volumoso de todos.

Entre verdades e mentiras

Existem os mitos que usar produtos de cabelo liso no cacheado poderiam alisá-lo, ou então usar de cabelo cacheado no liso poderia deixar encaracolado. Esses dizeres não são fatos, no entanto, usar produtos de outras curvaturas tem efeitos negativos, na maioria dos casos. Adriana Ribeiro, cabeleireira e dona do salão Afro Chic, explica como o uso de produtos não específicos para o cabelo crespo podem causar ressecamento e quebras.

"Os produtos genéricos, indicados para todos os tipos de cabelo, normalmente cumprem bem a função de limpar e podem proporcionar uma sensação de maciez ou um brilho mais sutil. Contudo, muitas vezes não oferecem a reposição de lipídios que o cabelo crespo precisa para se manter saudável, hidratado e com bom desempenho no dia a dia", aconselha. De acordo com ela, a nutrição é a etapa mais importante do cronograma capilar, sobretudo para cabelos crespos.

Isso porque esse tipo de fio tem mais dificuldade de distribuir a oleosidade natural produzida no couro cabeludo até as pontas. Como consequência, tende a ser mais ressecado e precisa de uma reposição maior de lipídios. Assim, é necessário o uso de produtos ricos em óleos e manteigas vegetais, os quais ajudam a devolver a maciez, controlar o ressecamento, reduzir o frizz, melhorar a definição e aumentar a maleabilidade dos fios.

Semelhante ao processo natural de distribuição desigual de oleosidade entre a raiz e as pontas que acontece nos cabelos crespos, os cacheados e ondulados sofrem mais danos, naturalmente. Nesses casos, Helena afirma que o impacto maior é quando o cabelo não recebe os nutrientes de que necessita. "A longo prazo, o uso destes produtos inadequados pode resultar em um maior ressecamento e em uma porosidade elevada - quando as cutículas estão muito abertas ou danificadas. O cabelo absorve água e produtos rapidamente, mas perde todos eles na mesma velocidade - ou algum dano mais agressivo à fibra capilar", acrescenta.

As características de cabelos danificados são visíveis, como fios ásperos, que embaraçam fácil e que quebram com facilidade. Helena conta que o uso de produtos naturais é mais recomendado, por serem biocompatíveis, e serem similares aos óleos encontrados no couro cabeludo. Aqueles que são mais ondulados e lisos podem ser confundidos, quando não há o tratamento correto. Quando a curvatura não é bem tratada, ela pode ser dita como um cabelo liso com muito frizz, o chamado 'liso rebelde'. Nesses casos, é necessária uma atenção especial na finalização, o que altera diretamente a forma que ele se porta quando seco.

Tanto para os cachos quanto para as ondas, o ideal é lavar com água fria ou morna em dias alternados para manter a oleosidade natural, que protege e dá brilho aos fios. Além disso, as etapas de hidratação, que repõe a água, nutrição, sela as cutículas e combate o frizz, e reconstrução, recompõe a massa capilar, são essenciais para a saúde dos fios. A finalização também é primordial. O uso de mousses e leave-in leves em cabelos ondulados, junto do movimento de amassar de baixo para cima, ajuda a definir as ondas. Nos cachos, cremes mais grossos e gelatinas dão forma e volume.

Nos cabelos lisos, as necessidades são outras. A oleosidade torna-se um problema, principalmente os mais finos, os quais tendem a ter mais capacidade de deslize dos óleos naturais do couro cabeludo, tornando-se escorregadios e sem corpo. Os lisos mais grossos são mais secos, e podem se dar bem com produtos com mais óleos, os de cabelos cacheados. Outro ponto a se atentar é quando a pessoa está passando pela transição capilar, momento em que o cabelo fica com duas texturas diferentes, cada uma com necessidades específicas.

A parte alisada tende a ser mais frágil e fica propensa a quebrar, enquanto a que nasce naturalmente precisa de cuidados voltados a curvatura. Com isso, é fundamental investir em protetores térmicos e solares, além de finalizadores específicos para cabelos crespos e cacheados, como mousses e gelatinas, que ajudam a definir a curvatura sem ressecamento.

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Fernandes



