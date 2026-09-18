Oriba e Bibel Bags chegam a Brasília com lojas no Partage

Brasília ganhou novas opções de moda com a chegada da Oriba e da Bibel Bags ao Partage Lago Sul. As duas marcas estreiam na capital com lojas físicas no empreendimento, que abriu as portas na terça-feira (16) com mais de 130 operações e uma proposta de arquitetura aberta, a cerca de 500 metros do Aeroporto Internacional de Brasília.

A Oriba, marca brasileira de moda masculina sustentável, aposta em peças básicas, atemporais e de alta durabilidade. A loja no Partage representa a primeira operação física da marca fora do estado de São Paulo. Para o CEO e cofundador da Oriba, Rodrigo Ootani, a escolha por Brasília também foi influenciada pelo comportamento dos consumidores da capital no comércio eletrônico.

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A primeira loja da Oriba fora de São Paulo está localizada no Partage Lago Sul (foto: Guilherme Merochi/Divulgação)

Segundo Ootani, Brasília já aparecia entre as cidades em que a marca identificava uma boa resposta às vendas on-line. "Brasília é a nossa primeira loja fora do estado de São Paulo, então é um desafio bem específico. O consumidor daqui, o mercado daqui, é bem masculino quando a gente fala de vestuário, de moda." A partir desse movimento, a empresa passou a perceber uma demanda por uma presença física na capital.

Para o executivo, a relação com o público brasiliense não se restringia aos produtos. "As marcas mais tradicionais e masculinas já estão aqui há bastante tempo, mas a gente percebeu, pelo comportamento dos nossos clientes no e-commerce, que faltava alguma coisa. Eles se interessavam não só pela marca e pelo produto, mas também pela nossa história, o porquê de estarmos aqui e o jeito como fazemos nosso trabalho", diz.

A loja física também incorpora uma característica presente nas unidades da Oriba: um espaço de café. Os estabelecimentos da marca oferecem aos clientes um blend exclusivo de café especial, integrando a experiência de consumo ao ambiente da loja.

Segundo o CEO, a oportunidade surgiu sem que a empresa estivesse procurando especificamente por um novo endereço naquele momento. "Quando o projeto do Partage apareceu, vimos que se conectava com o que a gente acredita como experiência de loja: mesmo sendo um shopping, não é aquele modelo tradicional e fechado. Não tínhamos pressa, mas quando a oportunidade surgiu, fez muito sentido para nos aproximarmos desse cliente que já consome a marca", conta.

Bibel Bags

Outra novidade é a Bibel Bags, marca brasileira de bolsas e acessórios autorais de couro legítimo produzidos à mão por artesãos locais. Com uma proposta baseada em peças atemporais e duráveis, a marca reúne design, elegância e funcionalidade.











A chegada a Brasília tem um componente pessoal. A sócia da Bibel, Paula Alves Monteiro, mora na capital e conta que a relação da marca com a cidade já existia antes da abertura da loja. "Eu moro aqui e as pessoas me pediam para trazer uma loja física. Quando surgiu a oportunidade, aproveitamos. E foi acontecendo. Eu brinco que a Bibel tem vida própria, porque desde que a marca surgiu, em perrengues em uma viagem, as coisas foram fluindo", conta.

A marca, criada por amigas, ganhou visibilidade nas redes sociais e passou a chamar a atenção também pelo design das bolsas. A unidade no Partage é a primeira operação física da Bibel em Brasília.

Novo endereço

O Partage Lago Sul reúne mais de 130 operações de diferentes segmentos, entre moda, acessórios, beleza, gastronomia e bem-estar. O empreendimento também marca a chegada de outras marcas que ainda não tinham operação na capital.

Entre as estreias estão Misha, marca de joias e acessórios de Mica Rocha; Victoria Sayeg; Haight; Open Era e Miss Victtoria. O espaço também reúne grifes já conhecidas do público brasiliense, como Mixed, Vix Paula Hermanny, Animale, Le Lis, Maria Filó e Shoulder.

No segmento masculino e esportivo, estão Aramis, Urban Performance, Reserva, Shorts Co, Track&Field, LIVE! e Calvin Klein Jeans. Entre as operações de acessórios e joalheria estão Paula Torres, Luiza Barcelos, Zerezes, Sunglass Hut, Vivara e DIO Watches & Diamonds. Renner, Riachuelo, Camicado, Cia Toy e a livraria Leitura também fazem parte do empreendimento.