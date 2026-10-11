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Clássico atemporal: a camurça retorna como protagonista no mundo fashion

Entre referências dos anos 1970 e avanços nas microfibras sintéticas, a camurça ganha destaque pela versatilidade e por alternativas ecologicamente responsáveis

A camurça, hoje, é um dos grandes clássicos da moda - (crédito: Reprodução/ Pinterest (@thisalana))
A camurça, hoje, é um dos grandes clássicos da moda - (crédito: Reprodução/ Pinterest (@thisalana))

Quando o assunto é estilo e elegância, a camurça logo aparece no topo da lista como objeto de desejo. Recentemente, o material retornou aos holofotes do universo da moda, consolidando-se como uma das principais tendências nos desfiles internacionais e no street style. Mais do que uma simples escolha estética, quem a usa consegue transitar por texturas marcantes, com conforto e muita autenticidade na hora de se vestir.

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Do boho dos anos 1970 ao universo western e à alfaiataria descontraída, o tecido aveludado reinventa a forma como muitos se vestem em diferentes estações, ao mesmo tempo em que impulsiona inovações sustentáveis no mercado de tecidos sintéticos. Segundo o stylist Fernando Lackman, o ressurgimento da camurça responde diretamente a um anseio comportamental contemporâneo. 

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"Vivemos um momento em que a moda parece buscar um contraponto às telas, ao excesso de informação visual e à velocidade do consumo. Nesse contexto, a camurça ganha relevância porque oferece uma experiência sensorial: é um material que pede proximidade, que tem textura e profundidade", explica. Historicamente associada às estações mais frias e a produções de inverno, a camurça ganha novos contornos ao ser adaptada para a realidade de países quentes como o Brasil. 

Para Lackman, o segredo para usar o tecido no clima tropical está na escolha inteligente das modelagens e na sobreposição com fibras naturais. "A moda não precisa obedecer às estações importadas do Hemisfério Norte: precisa dialogar com o corpo e com a realidade de quem veste", destaca o stylist. Ele sugere o uso de bolsas, cintos, calçados e peças mais leves, como coletes e saias, combinados com linho, algodão e viscose para criar um contraste entre o rústico sofisticado da camurça e a leveza característica do nosso clima.

Em relação às composições da temporada, as jaquetas nos modelos bomber, trucker e de inspiração western continuam sendo os maiores destaques, acompanhadas por bolsas de formatos estruturados ou maleáveis. Se o assunto é styling, a versatilidade da camurça se destaca na mistura de texturas. "Com o jeans, ela reforça uma estética casual de inspiração americana; com o linho, cria um equilíbrio entre rusticidade e sofisticação; com a alfaiataria, ganha uma leitura urbana e contemporânea", complementa Lackman.

Tecnologia cruelty-free

A alta demanda pela estética aveludada também encontra ressonância na busca por práticas mais conscientes, especialmente com as pautas mais contemporâneas. O mercado de moda tem investido em alternativas sintéticas e de alta tecnologia para atender à economia verde e aos consumidores que buscam opções livres de origem animal. De acordo com a professora de moda Krystie Ribeiro, a indústria deu um salto significativo no desenvolvimento dessas matérias-primas. 

"Para atender à economia verde e ao avanço do veganismo, o mercado deu um salto tecnológico. As alternativas cruelty-free deixaram de ser plásticos rígidos e passaram a utilizar microfibras de alta engenharia (como Ultrasuede e Alcantara) ou biomateriais derivados de micélio e resíduos agrícolas", detalha. A especialista ressalta que essas tecnologias trazem vantagens éticas e ambientais. "No Brasil, essas opções ganham espaço não apenas pela ética animal, mas por exigirem uma carga química e hídrica consideravelmente menor que o curtimento tradicional, entregando o mesmo peso e caimento aveludado da fibra animal."

Na avaliação de Lackman, existem ainda alternativas feitas com diferentes composições e matérias-primas de origem renovável ou reciclada. Entretanto, é fundamental compreender que nem todo material sintético é automaticamente sustentável, assim como nem toda alternativa apresentada como cruelty-free possui menor impacto ambiental. Dessa forma, a análise precisa considerar a origem das fibras, os processos de fabricação, a durabilidade, a possibilidade de reparo e o destino do produto após o uso.

"A sustentabilidade, afinal, não pode ser apenas uma narrativa impressa na etiqueta. Precisa estar presente nas escolhas de produção, na vida útil do produto e na responsabilidade de quem o coloca no mercado", destaca Fernando, que reforça o quanto o desenvolvimento da camurça no mundo fashion tem sido acompanhada de tantas pautas importantes para o cenário.

Cuidados e conservação 

Por se tratar de um material nobre e delicado — seja na versão natural, seja na sintética de alta tecnologia —, a conservação adequada é fundamental para evitar danos irreversíveis e garantir a durabilidade das peças. A professora Krystie Ribeiro alerta sobre os erros mais frequentes na hora de guardar, usar e higienizar o material:

  • Armazenamento: o uso de capas plásticas deve ser evitado a todo custo. "Na camurça natural, o plástico bloqueia a respiração do couro e retém a umidade ambiente, causando a proliferação rápida de mofo e fungos. O correto é usar capas de TNT ou algodão cru", orienta Krystie. Além disso, as peças devem ser penduradas em cabides largos ou acolchoados para evitar vincos e deformações permanentes.

  • Uso e fricção: o atrito contínuo em pontos específicos, como o contato frequente com bolsas ou o apoio de cotovelos, pode causar a perda total da textura felpuda.

  • Secagem e calor: expor a peça a fontes diretas de calor, como secadores de cabelo ou ferro de passar, pode estragar o tecido permanentemente. "Tentar secar uma camurça natural com calor 'cozinha' a pele, encolhendo e petrificando a peça. Qualquer camurça molhada deve secar à sombra, em temperatura ambiente", alerta a professora.

  • Proteção e limpeza: a prevenção é o passo mais crítico. A aplicação de um spray impermeabilizante específico antes do primeiro uso cria uma barreira invisível que repele água e sujeiras. Para a manutenção do dia a dia, a indicação é a fricção a seco usando uma escova de cerdas macias ou de borracha, sempre na mesma direção, para revitalizar as fibras e manter o toque aveludado.

Saiba Mais

  • Os conjuntos de camurça são protagonistas no mundo fashion
    Os conjuntos de camurça são protagonistas no mundo fashion Foto: Reprodução/ Pinterest (@alisa__ars)
  • O material, hoje, transita entre diferentes estilos
    O material, hoje, transita entre diferentes estilos Foto: Reprodução/ Pinterest (@suellensamara)
  • No universo masculino, a camurça também tem sido muito utilizada
    No universo masculino, a camurça também tem sido muito utilizada Foto: Reprodução/ Pinterest ( )
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 11/10/2026 06:00
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