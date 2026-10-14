Maquiagem colorida e penteados marcantes: saiba como usar no dia a dia

A proposta valoriza escolhas autênticas e mostra que um único detalhe pode transformar a produção e trazer mais personalidade ao visual (Imagem: Phoenixns | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Depois de temporadas marcadas pela maquiagem discreta e pelos cabelos com acabamento impecável, a beleza ganha espaço para cores intensas, brilho e produções mais ousadas. Em 2026, a estética maximalista volta a chamar a atenção nas passarelas e nas redes sociais, valorizando a criatividade e a liberdade para experimentar diferentes estilos. A proposta não significa abandonar o visual natural, mas ampliar as possibilidades de expressão por meio da maquiagem e dos penteados.

Essa valorização de uma beleza mais exuberante apareceu no desfile do estilista Walério Araújo, realizado em 12 de outubro, no Arquivo Histórico Municipal, em São Paulo. Conhecido por suas criações teatrais e cheias de personalidade, o designer pernambucano inspirou uma produção de beleza que combinou sombras coloridas, penteados elaborados e cabelos com acabamento polido.

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A beleza foi assinada pela equipe artística do Jacques Janine, sob direção da maquiadora Chloé Gaya e do hairstylist Mauricio Pina. As escolhas apresentadas na passarela mostram como incorporar elementos marcantes ao visual sem precisar reproduzir uma produção completa de desfile.

Sombras em tons intensos, como verde e roxo, ajudam a destacar o olhar e mostram como a maquiagem colorida pode transformar uma produção (Imagem: Mabel Lencina)

Sombras coloridas transformam a maquiagem

Na maquiagem, a combinação de verde, roxo e preto destacou o olhar e criou profundidade. A mistura de cores intensas reforçou a proposta dramática da apresentação e acompanha a tendência de explorar a maquiagem como uma forma de expressão pessoal.

Para trazer essa ideia ao dia a dia, uma opção é escolher uma única cor vibrante para usar nos olhos. Um delineado verde, uma sombra azul aplicada na pálpebra ou um toque de roxo rente aos cílios já são suficientes para transformar uma maquiagem básica.

Para quem quer experimentar cores intensas sem começar com uma maquiagem muito elaborada, vale escolher um tom para destacar os olhos e esfumar bem as bordas para suavizar a transição. Assim, a cor ganha destaque sem deixar o visual pesado, sugere Chloé Gaya.

Equilibrar cores intensas com tons neutros é uma maneira de apostar em uma maquiagem ousada sem sobrecarregar o visual (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Como equilibrar uma maquiagem mais ousada

Apostar em cores fortes não significa, necessariamente, carregar todos os elementos da maquiagem. Para quem está começando a experimentar a tendência, vale combinar os olhos coloridos com uma pele de cobertura leve e lábios em tons neutros. Outra possibilidade é destacar a boca com uma cor intensa e manter o restante da produção mais discreto.

O importante é adaptar a intensidade das cores à ocasião e ao estilo pessoal. Um delineado vibrante pode funcionar como ponto de cor em uma produção cotidiana, enquanto combinações de sombras e esfumados mais marcados são alternativas para eventos e ocasiões especiais.

Presilhas, tiaras e adornos de cabeça transformam coques tradicionais em penteados cheios de personalidade, ideais para diferentes ocasiões (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Coques com acessórios deixam o penteado mais expressivo

Nos cabelos, os coques ganharam destaque e, em alguns looks, foram acompanhados por adornos de cabeça que reforçaram o caráter artístico das composições. A escolha mostra como acessórios podem transformar penteados tradicionais e acrescentar personalidade ao visual.

Para adaptar a proposta à rotina, vale investir em presilhas, tiaras e outros adornos que conversem com a roupa. Um coque alto com um acessório marcante pode funcionar em uma ocasião especial, enquanto uma versão mais simples é uma alternativa para o trabalho ou um compromisso durante o dia.

O acabamento polido valoriza os penteados e destaca o brilho dos fios, criando um visual alinhado que contrasta com produções mais exuberantes (Imagem: Mabel Lencina)

Cabelos alinhados ganham brilho na finalização

Outra proposta vista no desfile foi o cabelo penteado para trás, especialmente nos modelos masculinos. O acabamento polido valorizou o formato dos penteados e criou um contraste interessante com a exuberância das roupas e da maquiagem.

Para conquistar esse efeito alinhado sem abrir mão do brilho, minha dica é aplicar o Spray Efeito Gloss Charming ao longo dos fios para realçar a luminosidade. Depois de modelar o cabelo, um spray fixador ajuda a manter o penteado no lugar por mais tempo. O segredo é usar os produtos na medida certa, preservando o acabamento desejado, explica Mauricio Pina.

Beleza maximalista também pode aparecer nos detalhes

A volta de uma beleza mais exuberante abre espaço para experimentar cores, texturas e acessórios de diferentes maneiras. Não é necessário apostar em uma maquiagem dramática e em um penteado elaborado ao mesmo tempo: um delineado colorido, um batom vibrante ou um acessório de cabelo já podem trazer essa referência para a produção.

O desfile de Walério Araújo mostra como maquiagem e cabelo podem ampliar as possibilidades de expressão e acompanhar diferentes propostas de estilo. A inspiração está em escolher os elementos que fazem sentido para cada pessoa e incorporá-los à rotina de maneira criativa.

Por Caroline Amorim