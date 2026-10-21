O que estreia no cinema nesta quinta-feira? Veja filmes para assistir a partir de 22 de outubro 

Aventura, fantasia e histórias de fé marcam as estreias que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 22 de outubro. A programação reúne produções que exploram desde a jornada de piratas em busca de um navio roubado até a denúncia de práticas de uma gigante da tecnologia.

Para quem gosta de mundos mágicos, um filme acompanha uma jovem que descobre poderes especiais. Outra produção retrata a coragem de jovens diante de uma prova de fé. A lista também inclui uma aventura fantástica sobre amizade, superação e laços familiares.

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Abaixo, confira mais detalhes sobre os filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira!

1. ONE PIECE: Aventura na Ilha Espiral

Em One Piece: Aventura na Ilha Espiral, Luffy e sua tripulação enfrentam piratas para recuperar o Going Merry e salvar Nami (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Na animação, Luffy e seus companheiros embarcam em uma missão para recuperar o Going Merry, roubado por um grupo de piratas. Durante a busca, eles conhecem os Irmãos Ladrões, que planejam conquistar o cobiçado Relógio de Diamante da Ilha Nejimaki. Quando Nami é sequestrada pelo temido Rei Urso, a tripulação precisa unir forças com os novos aliados para enfrentar os inimigos, resgatar a amiga e libertar os habitantes da ilha do domínio dos piratas.

Determinados a recuperar o navio e salvar Nami, Luffy e seus amigos enfrentam armadilhas, adversários perigosos e desafios que colocam à prova a união do grupo. A jornada culmina em um confronto no castelo dos inimigos, onde a coragem e a força dos Chapéus de Palha são fundamentais para superar os obstáculos e concluir a missão.

2. O Outro Lado das Redes

Em O Outro Lado das Redes, Frances Haugen expõe documentos internos que revelam os impactos da rede social sobre seus usuários (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

No drama, a engenheira Frances Haugen (Mikey Madison) trabalha no Facebook e tem acesso a documentos internos que revelam os impactos negativos da plataforma sobre seus usuários. Incomodada com as práticas da empresa, ela procura o jornalista Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), do The Wall Street Journal, e compartilha informações confidenciais que expõem os problemas por trás do discurso público da companhia.

À medida que a investigação avança, as revelações evidenciam os conflitos entre os interesses comerciais da empresa e sua responsabilidade perante o público. Decidida a tornar essas informações conhecidas, Frances enfrenta os desafios de denunciar uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, enquanto sua colaboração com o jornalista desencadeia consequências que ameaçam sua carreira e sua segurança.

3. Willow e a Floresta Encantada

Em Willow e a Floresta Encantada, uma jovem descobre poderes mágicos e parte em uma missão para proteger uma floresta ameaçada (Imagem: Reprodução digital | Clube Filmes)

O filme acompanha Willow (Ava Petsch), que se muda com o pai para uma antiga propriedade herdada de sua tia-avó e descobre que a floresta ao redor abriga uma magia ancestral. Ao perceber que esse lugar está ameaçado pelo avanço do desmatamento, a jovem descobre que possui poderes especiais e recebe a missão de encontrar outras três meninas que compartilham habilidades mágicas.

Ao longo da jornada, Willow precisa contar com a ajuda das novas companheiras para enfrentar desafios e desvendar os segredos da floresta. Juntas, elas embarcam em uma aventura repleta de descobertas e perigos, na qual a união e a coragem são fundamentais para preservar a magia e garantir o futuro do mundo natural.

4. Daniel e a Fornalha Ardente

Em Daniel e a Fornalha Ardente, três jovens enfrentam a condenação à fornalha por se recusarem a abandonar sua fé (Imagem: Reprodução digital | Heaven Content)

No drama bíblico, ambientado em 605 a.C., Daniel (Mena Massoud) e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abede-Nego são levados à Babilônia após a conquista de Jerusalém. Sob o domínio do rei Nabucodonosor, os jovens conquistam espaço na corte, mas também despertam a hostilidade de adversários poderosos. Diante das pressões para abandonar suas convicções, eles precisam encontrar forças para permanecer fiéis à própria fé.

Quando Sadraque, Mesaque e Abede-Nego se recusam a adorar uma estátua de ouro erguida pelo rei, os três são condenados a morrer em uma fornalha ardente. A decisão desencadeia uma prova extrema de coragem e confiança em Deus, enquanto Daniel e seus companheiros enfrentam as consequências de suas escolhas. A história retrata a resistência diante da perseguição e os limites que os jovens estão dispostos a enfrentar para não renunciar às suas crenças.

5. Fleak

Em Fleak, Thomas conhece uma criatura de outra dimensão e precisa enfrentar uma ameaça que coloca dois mundos em perigo (Imagem: Reprodução digital | PlayArte)

Após um acidente que muda sua vida, Thomas, de 11 anos, encontra em uma criatura misteriosa a oportunidade de descobrir um mundo além da própria realidade. Chamado Fleak, o pequeno ser de outra dimensão se torna seu companheiro e o leva a um universo fantástico, em que o menino consegue voltar a andar ao se libertar da própria sombra.

A aventura, porém, ganha novos contornos quando a sombra abandonada se transforma em um monstro que ameaça destruir os dois mundos. Para impedir a catástrofe, Thomas precisa enfrentar seus medos e se reaproximar dos irmãos mais velhos, dos quais havia se afastado. Em meio a situações inesperadas e descobertas surpreendentes, ele aprende sobre amizade, aceitação e a importância dos laços familiares.