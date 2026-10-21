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O que estreia no cinema nesta quinta-feira? Veja filmes para assistir a partir de 22 de outubro 

A programação reúne animação, fantasia e drama bíblico, além de histórias sobre amizade e superação

Aventura, fantasia e drama estão entre as estreias da semana nas telonas (Imagem: Reprodução digital | Clube Filmes) - (crédito: EdiCase)
Aventura, fantasia e drama estão entre as estreias da semana nas telonas (Imagem: Reprodução digital | Clube Filmes) - (crédito: EdiCase)

Aventura, fantasia e histórias de fé marcam as estreias que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 22 de outubro. A programação reúne produções que exploram desde a jornada de piratas em busca de um navio roubado até a denúncia de práticas de uma gigante da tecnologia.

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Para quem gosta de mundos mágicos, um filme acompanha uma jovem que descobre poderes especiais. Outra produção retrata a coragem de jovens diante de uma prova de fé. A lista também inclui uma aventura fantástica sobre amizade, superação e laços familiares. 

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Abaixo, confira mais detalhes sobre os filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira!

1. ONE PIECE: Aventura na Ilha Espiral

Ilustração de personagens de anime reunidos diante de um navio, sob um céu azul com nuvens brancas. No centro, um jovem de cabelos pretos usa um chapéu de palha, colete vermelho sem mangas, bermuda azul e sandálias. Ele sorri de boca aberta e ergue um dos braços em um gesto animado. À esquerda, um homem de cabelos verdes curtos veste roupas escuras e segura uma espada, enquanto se inclina para a frente com expressão determinada. Atrás dele, aparece um personagem de nariz comprido e cabelos escuros, usando um chapéu preto alto e roupas marrons. Mais à esquerda, um personagem de cabelos claros e roupa roxa aparece em uma pose acrobática. À direita do protagonista, uma jovem de cabelos alaranjados usa um vestido branco e sorri, enquanto um homem loiro de terno branco, gravata azul-clara e flor vermelha na lapela aparece sentado ou inclinado diante do navio com a jovem no colo. Outros personagens, com roupas coloridas e aparências variadas, aparecem ao fundo, compondo uma cena movimentada e descontraída.
Em One Piece: Aventura na Ilha Espiral, Luffy e sua tripulação enfrentam piratas para recuperar o Going Merry e salvar Nami (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Na animação, Luffy e seus companheiros embarcam em uma missão para recuperar o Going Merry, roubado por um grupo de piratas. Durante a busca, eles conhecem os Irmãos Ladrões, que planejam conquistar o cobiçado Relógio de Diamante da Ilha Nejimaki. Quando Nami é sequestrada pelo temido Rei Urso, a tripulação precisa unir forças com os novos aliados para enfrentar os inimigos, resgatar a amiga e libertar os habitantes da ilha do domínio dos piratas.

Determinados a recuperar o navio e salvar Nami, Luffy e seus amigos enfrentam armadilhas, adversários perigosos e desafios que colocam à prova a união do grupo. A jornada culmina em um confronto no castelo dos inimigos, onde a coragem e a força dos Chapéus de Palha são fundamentais para superar os obstáculos e concluir a missão.

2. O Outro Lado das Redes 

Fotografia de um grupo de profissionais caminhando por um corredor interno com iluminação fria e paredes claras. Em primeiro plano, uma mulher jovem de cabelos castanhos longos e lisos veste um conjunto social cinza, com blazer sobre uma blusa escura, e carrega uma pasta ou tablet junto ao corpo. Ela olha para baixo, com uma expressão séria e concentrada. Ao seu lado, uma mulher loira de cabelos curtos na altura do queixo veste um blazer azul-marinho sobre uma blusa branca e usa um colar delicado. Ela olha para a frente com expressão firme. Atrás delas, à esquerda, aparece uma mulher de cabelos escuros na altura dos ombros, usando roupa social preta. Mais ao fundo, há homens vestidos com ternos ou roupas sociais escuras, incluindo um homem de gravata listrada à direita. O corredor se estende ao fundo, onde outras pessoas aparecem desfocadas, criando a impressão de um ambiente profissional movimentado.
Em O Outro Lado das Redes, Frances Haugen expõe documentos internos que revelam os impactos da rede social sobre seus usuários (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

No drama, a engenheira Frances Haugen (Mikey Madison) trabalha no Facebook e tem acesso a documentos internos que revelam os impactos negativos da plataforma sobre seus usuários. Incomodada com as práticas da empresa, ela procura o jornalista Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), do The Wall Street Journal, e compartilha informações confidenciais que expõem os problemas por trás do discurso público da companhia.

À medida que a investigação avança, as revelações evidenciam os conflitos entre os interesses comerciais da empresa e sua responsabilidade perante o público. Decidida a tornar essas informações conhecidas, Frances enfrenta os desafios de denunciar uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, enquanto sua colaboração com o jornalista desencadeia consequências que ameaçam sua carreira e sua segurança.

3. Willow e a Floresta Encantada

Fotografia de quatro crianças sentadas juntas em degraus de madeira dentro de uma cabana rústica. À esquerda, uma menina de cabelos loiros presos usa uma blusa azul-clara de mangas curtas, calça azul e botas marrons, mantendo os braços cruzados sobre os joelhos e sorrindo discretamente. Ao lado, uma menina ruiva de cabelos longos veste uma blusa verde e calça xadrez azul-clara, apoiando o rosto em uma das mãos. No centro, uma menina de cabelos loiros usa um gorro estampado em tons de marrom, azul e branco, camisa xadrez, jaqueta azul e bermuda jeans. À direita, uma menina negra de cabelos crespos volumosos veste uma blusa estampada em tons de roxo e branco, calça amarela e botas claras, sorrindo enquanto mantém os braços apoiados sobre os joelhos. As quatro crianças olham para cima, com expressões de curiosidade e entusiasmo. Ao fundo, há móveis de madeira, objetos empilhados, tecidos e janelas que deixam entrar a luz natural.
Em Willow e a Floresta Encantada, uma jovem descobre poderes mágicos e parte em uma missão para proteger uma floresta ameaçada (Imagem: Reprodução digital | Clube Filmes)

O filme acompanha Willow (Ava Petsch), que se muda com o pai para uma antiga propriedade herdada de sua tia-avó e descobre que a floresta ao redor abriga uma magia ancestral. Ao perceber que esse lugar está ameaçado pelo avanço do desmatamento, a jovem descobre que possui poderes especiais e recebe a missão de encontrar outras três meninas que compartilham habilidades mágicas.

Ao longo da jornada, Willow precisa contar com a ajuda das novas companheiras para enfrentar desafios e desvendar os segredos da floresta. Juntas, elas embarcam em uma aventura repleta de descobertas e perigos, na qual a união e a coragem são fundamentais para preservar a magia e garantir o futuro do mundo natural.

4. Daniel e a Fornalha Ardente

Fotografia de dois homens vestidos com roupas de inspiração histórica, em um ambiente que remete a um palácio da Antiguidade. Em primeiro plano, à direita, um homem jovem de cabelos pretos curtos e cacheados veste uma túnica marrom de mangas compridas, amarrada na cintura com uma faixa escura, e um tecido bege-claro comprido sobre os ombros. Ele mantém uma expressão séria e olha ligeiramente para a frente. Atrás dele, um homem mais velho, de pele morena, cabelos escuros cacheados e barba espessa, coloca as mãos sobre os braços e o tronco do jovem em um gesto de apoio. Ele usa uma túnica em tons de azul, bege e rosa, decorada com faixas e detalhes coloridos na região do pescoço, além de pulseiras e anéis dourados. À esquerda, ao fundo, um terceiro homem aparece parcialmente, usando um capacete escuro com detalhes dourados, roupas antigas e segurando um escudo redondo. O cenário tem paredes de pedra, colunas claras, vasos metálicos ornamentados e uma entrada escura ao fundo.
Em Daniel e a Fornalha Ardente, três jovens enfrentam a condenação à fornalha por se recusarem a abandonar sua fé (Imagem: Reprodução digital | Heaven Content)

No drama bíblico, ambientado em 605 a.C., Daniel (Mena Massoud) e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abede-Nego são levados à Babilônia após a conquista de Jerusalém. Sob o domínio do rei Nabucodonosor, os jovens conquistam espaço na corte, mas também despertam a hostilidade de adversários poderosos. Diante das pressões para abandonar suas convicções, eles precisam encontrar forças para permanecer fiéis à própria fé.

Quando Sadraque, Mesaque e Abede-Nego se recusam a adorar uma estátua de ouro erguida pelo rei, os três são condenados a morrer em uma fornalha ardente. A decisão desencadeia uma prova extrema de coragem e confiança em Deus, enquanto Daniel e seus companheiros enfrentam as consequências de suas escolhas. A história retrata a resistência diante da perseguição e os limites que os jovens estão dispostos a enfrentar para não renunciar às suas crenças.

5. Fleak

Ilustração digital em animação 3D de um menino loiro e uma criatura fantástica de pelagem rosa flutuando sobre um fundo azul-escuro com pontos luminosos que lembram estrelas. O menino aparece à direita, com cabelos loiros volumosos e franja lateral, olhos grandes e azuis, sardas no rosto e um sorriso aberto. Ele veste uma blusa de mangas compridas vermelha, com gola azul-petróleo, além de calça azul e calçados claros. Seu corpo está inclinado para a frente, com um dos braços estendido para o lado e o outro voltado para baixo. À esquerda, a criatura rosa apresenta corpo coberto por pelos macios, braços e pernas curtos, olhos amarelos enormes com pupilas pretas e uma boca larga aberta, que revela dentes brancos e língua avermelhada. Ela sorri enquanto estende um dos braços em direção ao menino. Os dois parecem voar juntos em um cenário fantástico.
Em Fleak, Thomas conhece uma criatura de outra dimensão e precisa enfrentar uma ameaça que coloca dois mundos em perigo (Imagem: Reprodução digital | PlayArte)

Após um acidente que muda sua vida, Thomas, de 11 anos, encontra em uma criatura misteriosa a oportunidade de descobrir um mundo além da própria realidade. Chamado Fleak, o pequeno ser de outra dimensão se torna seu companheiro e o leva a um universo fantástico, em que o menino consegue voltar a andar ao se libertar da própria sombra.

A aventura, porém, ganha novos contornos quando a sombra abandonada se transforma em um monstro que ameaça destruir os dois mundos. Para impedir a catástrofe, Thomas precisa enfrentar seus medos e se reaproximar dos irmãos mais velhos, dos quais havia se afastado. Em meio a situações inesperadas e descobertas surpreendentes, ele aprende sobre amizade, aceitação e a importância dos laços familiares.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 21/10/2026 20:09
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